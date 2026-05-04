Marco Rubio abordará con el papa León XIV en medio de tensiones por Irán y diálogo con América Latina
Rubio abordará con el papa Guerra en Irán en agenda Latinoamérica tema clave Marco Rubio sostendrá esta semana un encuentro clave con el papa León XIV en el Vaticano, en una visita que ocurre en un momento de fricciones diplomáticas por la guerra en Irán. El secretario de Estado de Estados Unidos viajará a Roma […]
Publicado el04/05/2026 a las 08:51
- Rubio abordará con el papa
- Guerra en Irán en agenda
- Latinoamérica tema clave
Marco Rubio sostendrá esta semana un encuentro clave con el papa León XIV en el Vaticano, en una visita que ocurre en un momento de fricciones diplomáticas por la guerra en Irán.
El secretario de Estado de Estados Unidos viajará a Roma entre miércoles y jueves, según confirmó el Departamento de Estado en un comunicado oficial.
La agenda incluye conversaciones con la cúpula de la Santa Sede y reuniones paralelas con autoridades italianas.
El viaje se produce tras declaraciones del presidente Donald Trump que cuestionaron la postura del pontífice sobre el conflicto en Oriente Medio.
Reunión con la Santa Sede
De acuerdo con el Departamento de Estado, “el secretario Rubio se reunirá con la cúpula de la Santa Sede para analizar la situación en Oriente Medio y los intereses comunes en el hemisferio occidental”.
El encuentro abordará la guerra en Irán, tema que ha generado reacciones diversas en la comunidad internacional y dentro del propio escenario político estadounidense.
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Rubio, de origen cubano y católico, mantendrá un diálogo directo con el papa León XIV en un contexto diplomático delicado.
La visita también representa un esfuerzo por mantener abiertos los canales de comunicación entre Washington y el Vaticano.
Italia en la agenda estratégica
Además de su paso por el Vaticano, el secretario de Estado sostendrá reuniones con autoridades italianas.
Según el comunicado oficial, “las reuniones con sus homólogos italianos se centrarán en los intereses compartidos en materia de seguridad y la alineación estratégica”.
Italia es considerada un socio clave de Estados Unidos en Europa, tanto en asuntos de seguridad como en coordinación política internacional.
Sin embargo, la visita ocurre después de que Trump criticara públicamente tanto al papa como a la primera ministra Giorgia Meloni por sus posiciones frente a Irán.
Tensiones políticas recientes
El presidente Trump cuestionó la condena del papa León XIV a la guerra en Irán, lo que generó un cruce indirecto entre Washington y el Vaticano.
Meloni, una de las principales aliadas de Trump en Europa, defendió al pontífice ante esas críticas, lo que añadió matices a la relación bilateral.
En este escenario, la presencia de Rubio en Roma es vista como un intento de recomponer equilibrios diplomáticos.
El viaje busca encauzar la relación institucional más allá de las diferencias públicas recientes.
Latinoamérica y el papel de Cuba
La agenda también contempla asuntos vinculados a América Latina, región donde el Vaticano ha tenido un rol activo en procesos de mediación.
Cuba figura entre los temas de interés, especialmente en un momento en que Washington y La Habana sostienen conversaciones sobre la apertura económica de la isla.
Estas negociaciones ocurren tras el bloqueo energético impuesto por la Administración de Trump, que marcó un punto de tensión en la relación bilateral.
La reunión entre Rubio y el papa podría influir en la coordinación de esfuerzos diplomáticos en el hemisferio occidental, en medio de un panorama internacional marcado por conflictos y reajustes estratégicos, detalló ‘EFE’ y ‘La Verdad‘.