Rubio abordará con el papa

Guerra en Irán en agenda

Latinoamérica tema clave

Marco Rubio sostendrá esta semana un encuentro clave con el papa León XIV en el Vaticano, en una visita que ocurre en un momento de fricciones diplomáticas por la guerra en Irán.

El secretario de Estado de Estados Unidos viajará a Roma entre miércoles y jueves, según confirmó el Departamento de Estado en un comunicado oficial.

La agenda incluye conversaciones con la cúpula de la Santa Sede y reuniones paralelas con autoridades italianas.

El viaje se produce tras declaraciones del presidente Donald Trump que cuestionaron la postura del pontífice sobre el conflicto en Oriente Medio.

Reunión con la Santa Sede

De acuerdo con el Departamento de Estado, “el secretario Rubio se reunirá con la cúpula de la Santa Sede para analizar la situación en Oriente Medio y los intereses comunes en el hemisferio occidental”.