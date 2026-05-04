Cuba responde a Trump y advierte que defenderá su soberanía ante amenazas
Cuba defiende su soberanía Trump amenaza intervención en isla Tensión crece entre ambos países La tensión entre Estados Unidos y Cuba volvió a escalar este lunes tras nuevas declaraciones sobre una posible intervención y el aumento de la presencia militar en el Caribe. El representante de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón, aseguró que la […]
Publicado el04/05/2026 a las 15:52
- Cuba defiende su soberanía
- Trump amenaza intervención en isla
- Tensión crece entre ambos países
La tensión entre Estados Unidos y Cuba volvió a escalar este lunes tras nuevas declaraciones sobre una posible intervención y el aumento de la presencia militar en el Caribe.
El representante de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón, aseguró que la isla está abierta al diálogo con Washington, pero dejó claro que defenderá su soberanía ante cualquier amenaza.
Las declaraciones surgen luego de que el presidente Donald Trump afirmara que podría “tomar el control” de Cuba “casi de inmediato”.
Cuba responde a amenazas de Trump
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Segun la agencia EFE, durante una entrevista con Fox News, Soberón reaccionó a los comentarios del mandatario estadounidense.
El diplomático afirmó que la frase “darse por vencido” no forma parte del “diccionario del pueblo cubano”.
En cambio, señaló que los cubanos se identifican con términos como resiliencia, resistencia y defensa de la soberanía.
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También subrayó el compromiso del país con su independencia frente a cualquier presión externa.
Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión política y militar entre ambos países.
Trump también mencionó la posibilidad de desplazar el portaaviones USS Abraham Lincoln a aguas cercanas a Cuba.
Diálogo condicionado y postura firme
Soberón insistió en que Cuba mantiene disposición al diálogo con Estados Unidos.
Indicó que el desfile masivo por el Día del Trabajo sirvió para mostrar esa apertura.
Al mismo tiempo, afirmó que ese evento reflejó el compromiso del país con la defensa de su soberanía.
Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez reforzó esta postura.
El funcionario aseguró que el Gobierno no negociará temas relacionados con la soberanía, la independencia o la libre determinación.
Rodríguez advirtió que no se discutirán posibles reformas políticas o económicas como parte del diálogo.
También hizo un llamado a Trump para que no subestime la respuesta del pueblo cubano ante una posible acción militar.
Sanciones y presión aumentan
El aumento de la tensión coincide con nuevas medidas de presión por parte de Estados Unidos.
La Administración republicana anunció sanciones adicionales dirigidas a sectores clave de la economía cubana.
Entre ellos se encuentran energía, defensa, minería y servicios financieros.
Estas acciones se suman al bloqueo del petróleo impuesto desde enero.
Trump y miembros de su gabinete han reiterado en varias ocasiones la necesidad de un cambio de régimen en la isla.
En este contexto, las autoridades cubanas han mantenido un discurso firme frente a las amenazas.
El Gobierno insiste en que está dispuesto a dialogar, pero sin comprometer aspectos fundamentales de su soberanía.
La situación refleja un escenario de alta tensión en el Caribe, con implicaciones políticas y económicas para ambos países.