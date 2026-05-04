Cuba defiende su soberanía

Trump amenaza intervención en isla

Tensión crece entre ambos países

La tensión entre Estados Unidos y Cuba volvió a escalar este lunes tras nuevas declaraciones sobre una posible intervención y el aumento de la presencia militar en el Caribe.

El representante de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón, aseguró que la isla está abierta al diálogo con Washington, pero dejó claro que defenderá su soberanía ante cualquier amenaza.

Las declaraciones surgen luego de que el presidente Donald Trump afirmara que podría “tomar el control” de Cuba “casi de inmediato”.

Cuba responde a amenazas de Trump

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por HCH Televisión Digital (@hchtv)



Segun la agencia EFE, durante una entrevista con Fox News, Soberón reaccionó a los comentarios del mandatario estadounidense.

El diplomático afirmó que la frase “darse por vencido” no forma parte del “diccionario del pueblo cubano”.

En cambio, señaló que los cubanos se identifican con términos como resiliencia, resistencia y defensa de la soberanía.