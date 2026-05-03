Lluvias dejan 18 muertos

Inundaciones afectan regiones

Deslizamientos causan daños Al menos 18 personas murieron en Kenia tras lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra. La Policía keniana confirmó la cifra este domingo y advirtió sobre el peligro de las condiciones climáticas. El aumento de víctimas refleja el impacto de fenómenos climáticos extremos y el riesgo creciente en varias regiones del país. Lluvias torrenciales dejan víctimas y daños Al menos 18 personas murieron este fin de semana en Kenia tras una serie de lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra, informa la Policía keniana.https://t.co/gsE4nrnCja — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 3, 2026



Segun la agencia EFE, las autoridades informaron que los incidentes ocurrieron durante el fin de semana. El Servicio Nacional de Policía confirmó la “pérdida de 18 vidas” en estos eventos. Las lluvias provocaron inundaciones y deslizamientos en distintas zonas. Los condados de Tharaka Nithi, Elgeyo-Marakwet y Kiambu fueron especialmente afectados. TE PUEDE INTERESAR: En medio de calor extremo, incendio en edificio deja saldo mortal de nueve personas en india

Las autoridades señalaron que numerosas familias resultaron afectadas. Los deslizamientos forzaron el desplazamiento de habitantes. También se reportaron daños significativos en propiedades e infraestructura. Las condiciones climáticas han sido calificadas como peligrosas por las autoridades. Operativos de rescate y alertas oficiales Equipos de emergencia realizan operaciones de búsqueda y rescate.

También se distribuye ayuda a las comunidades afectadas. Las autoridades pidieron a la población extremar precauciones. Advirtieron sobre el creciente riesgo de desastres en varias regiones. La Policía destacó la importancia de la cooperación ciudadana. Señalaron que la colaboración es clave para prevenir más víctimas.

El viernes por la noche ya se habían confirmado al menos diez muertes. Siete de esas víctimas se registraron en la región Este. Las lluvias continuaron durante el sábado, agravando la situación. Pronóstico y antecedentes recientes El Departamento Meteorológico de Kenia emitió advertencias por fuertes lluvias. Se prevén tormentas eléctricas entre el 1 y el 3 de mayo.

Las zonas más afectadas incluyen el Valle del Rift y la cuenca del lago Victoria. También se verán impactadas la costa y las regiones nororientales. Las precipitaciones serán más intensas durante la tarde y la noche. Las autoridades alertaron sobre rachas de viento de hasta 46 kilómetros por hora. El país ya había enfrentado lluvias intensas recientemente.