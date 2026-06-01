Brasil activa protocolos por dos posibles casos de ébola en Sao Paulo y Río

Casos de ébola en Brasil

Pacientes bajo aislamiento preventivo

Riesgo regional considerado bajo

Brasil activó mecanismos de vigilancia epidemiológica y protocolos preventivos tras detectar dos casos sospechosos de ébola en Sao Paulo y Río de Janeiro.

Las autoridades investigan a pacientes procedentes de África con síntomas virales para descartar la presencia del virus.

En Sao Paulo, el caso corresponde a un hombre de 37 años que llegó desde la República Democrática del Congo, nación que declaró un nuevo brote de ébola el pasado 15 de mayo.

El paciente presentó fiebre y fue trasladado a una unidad especializada para permanecer en observación y aislamiento preventivo mientras continúan los análisis.

Río de Janeiro investiga caso vinculado a Uganda

En un procedimiento independiente, la Secretaría de Salud de Río de Janeiro confirmó la activación de medidas de monitoreo sanitario por un paciente procedente de Uganda.

El hombre presentó síntomas como tos, escalofríos y diarrea, lo que encendió las alertas médicas debido al contexto internacional del brote en África central.

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La alcaldía de Río informó que el paciente dio positivo a malaria, aunque las autoridades continúan investigando para descartar otras enfermedades infecciosas.

Ambos casos se mantienen bajo seguimiento clínico mientras se obtienen los resultados definitivos de laboratorio que permitan confirmar o descartar la presencia del virus del ébola