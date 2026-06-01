Brasil activa protocolos por dos posibles casos de ébola en Sao Paulo y Río
Publicado el01/06/2026 a las 08:30
- Casos de ébola en Brasil
- Pacientes bajo aislamiento preventivo
- Riesgo regional considerado bajo
Brasil activó mecanismos de vigilancia epidemiológica y protocolos preventivos tras detectar dos casos sospechosos de ébola en Sao Paulo y Río de Janeiro.
Las autoridades investigan a pacientes procedentes de África con síntomas virales para descartar la presencia del virus.
En Sao Paulo, el caso corresponde a un hombre de 37 años que llegó desde la República Democrática del Congo, nación que declaró un nuevo brote de ébola el pasado 15 de mayo.
El paciente presentó fiebre y fue trasladado a una unidad especializada para permanecer en observación y aislamiento preventivo mientras continúan los análisis.
Río de Janeiro investiga caso vinculado a Uganda
En un procedimiento independiente, la Secretaría de Salud de Río de Janeiro confirmó la activación de medidas de monitoreo sanitario por un paciente procedente de Uganda.
El hombre presentó síntomas como tos, escalofríos y diarrea, lo que encendió las alertas médicas debido al contexto internacional del brote en África central.
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La alcaldía de Río informó que el paciente dio positivo a malaria, aunque las autoridades continúan investigando para descartar otras enfermedades infecciosas.
Ambos casos se mantienen bajo seguimiento clínico mientras se obtienen los resultados definitivos de laboratorio que permitan confirmar o descartar la presencia del virus del ébola
Brote en África mantiene alerta internacional
La República Democrática del Congo confirmó un nuevo brote de ébola en mayo, lo que llevó a varios países a reforzar la vigilancia sanitaria.
Además, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta por nuevos contagios y reforzó los controles en aeropuertos y centros médicos.
De acuerdo con el balance más reciente difundido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, se han registrado más de 1.000 casos sospechosos y 246 muertes asociadas al brote.
Uganda, país vecino de la República Democrática del Congo, también reportó presencia del virus, lo que amplió la preocupación regional y reforzó los sistemas de detección temprana en América Latina.
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Brasil considera bajo el riesgo de propagación
Pese a la activación de protocolos, las autoridades brasileñas afirmaron que el riesgo de ingreso y propagación del virus sigue siendo bajo.
Las autoridades consideran bajo el riesgo de propagación en Brasil y Sudamérica, aunque mantienen medidas preventivas.
Los sistemas de salud estatales continúan aplicando protocolos de aislamiento, monitoreo y vigilancia establecidos para enfermedades infecciosas de alto impacto sanitario.
Por ahora, Brasil mantiene bajo vigilancia a ambos pacientes y coordina acciones con organismos internacionales mientras espera los resultados de laboratorio, detalló ‘BBC‘ y ‘DW‘.