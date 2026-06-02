Trump confía en un pacto con Irán aunque las negociaciones fueron suspendidas

Trump ve posible acuerdo

Irán suspendió negociaciones

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El presidente Donald Trump aseguró este lunes que cree posible alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán y facilitar la reapertura del estrecho de Ormuz, a pesar de que Teherán anunció la suspensión de las conversaciones con Washington.

En una breve entrevista telefónica con la cadena ABC News, Trump expresó optimismo sobre la posibilidad de un entendimiento.

“Tiene buen aspecto”, afirmó el presidente al ser consultado sobre el estado de las negociaciones.

Además, señaló que un posible acuerdo podría alcanzarse “en el transcurso de la próxima semana”.

Las declaraciones se produjeron a pesar de que Irán afirmó haber paralizado las conversaciones de paz.

Según informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, la decisión fue tomada como represalia por los ataques israelíes contra Líbano.

Trump restó importancia a las dificultades surgidas durante la jornada.

“Hoy hubo un pequeño problema, pero lo solucioné muy rápidamente, como probablemente ya habrán notado”, declaró a ABC News.

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