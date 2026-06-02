Trump confía en un pacto con Irán aunque las negociaciones fueron suspendidas
Publicado el01/06/2026 a las 15:18
- Trump ve posible acuerdo
- Irán suspendió negociaciones
- Tensión con Netanyahu
El presidente Donald Trump aseguró este lunes que cree posible alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán y facilitar la reapertura del estrecho de Ormuz, a pesar de que Teherán anunció la suspensión de las conversaciones con Washington.
En una breve entrevista telefónica con la cadena ABC News, Trump expresó optimismo sobre la posibilidad de un entendimiento.
“Tiene buen aspecto”, afirmó el presidente al ser consultado sobre el estado de las negociaciones.
Además, señaló que un posible acuerdo podría alcanzarse “en el transcurso de la próxima semana”.
Las declaraciones se produjeron a pesar de que Irán afirmó haber paralizado las conversaciones de paz.
Según informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, la decisión fue tomada como represalia por los ataques israelíes contra Líbano.
Trump restó importancia a las dificultades surgidas durante la jornada.
“Hoy hubo un pequeño problema, pero lo solucioné muy rápidamente, como probablemente ya habrán notado”, declaró a ABC News.
Trump interviene para preservar el alto el fuego en Líbano
Trump cree que puede haber un acuerdo la próxima semana pese a que Irán rompió el diálogo. https://t.co/9qACxmyzhk
— EFE Noticias (@EFEnoticias) June 1, 2026
Segun EFE, el mandatario estadounidense mantuvo este lunes una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Además, sostuvo un contacto poco habitual con el grupo chií Hizbulá.
El objetivo, según la información disponible, fue intentar preservar el alto el fuego en Líbano.
Trump considera que mantener la calma en ese frente es clave para evitar que se deterioren las negociaciones con Irán.
De acuerdo con una publicación realizada por el propio presidente en Truth Social, Netanyahu aceptó no enviar tropas a Beirut.
Por su parte, Hizbulá habría acordado detener el lanzamiento de proyectiles contra territorio israelí.
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“Veremos cuánto dura esto; ¡ojalá sea para siempre!”, escribió Trump.
La situación sigue siendo frágil.
Israel intensificó en las últimas horas su ofensiva militar en territorio libanés.
Según la información disponible, esta escalada vulnera el alto el fuego vigente desde abril.
La situación también amenaza una nueva ronda de conversaciones prevista para este martes en Washington con el Gobierno libanés.
Hizbulá rechaza ese proceso diplomático.
La ofensiva complica las conversaciones con Irán
La ofensiva israelí contra Hizbulá también genera preocupación por su impacto en las conversaciones entre Washington y Teherán.
Hizbulá es considerado un aliado de Irán.
Durante las últimas semanas, ambas partes han intercambiado borradores con el objetivo de alcanzar un acuerdo.
La meta de esas conversaciones es poner fin a la guerra iniciada en febrero.
Otro de los objetivos es permitir la reapertura del estrecho de Ormuz.
Esa vía marítima es considerada clave para el comercio mundial de petróleo.
Axios reporta una tensa conversación con Netanyahu
La conversación telefónica entre Trump y Netanyahu también estuvo marcada por momentos de tensión.
Según informó el medio estadounidense Axios, el presidente habría utilizado expresiones vulgares para manifestar su descontento con la ofensiva israelí en Líbano.
De acuerdo con funcionarios estadounidenses citados de manera anónima por el medio, Trump le habría dicho al líder israelí que está “jodidamente loco”.
La reacción ocurrió después de que Netanyahu reiterara que mantiene su postura frente a Hizbulá.
Según Axios, el primer ministro indicó que continuará atacando “objetivos terroristas” en Beirut si la milicia chií no detiene sus ataques contra Israel.
Mientras continúan los enfrentamientos y las negociaciones diplomáticas, Trump mantiene públicamente su expectativa de lograr un acuerdo con Irán durante los próximos días, pese a los obstáculos surgidos en el proceso.