Fuerte explosión en una fábrica de fuegos artificiales provoca pánico y deja varios heridos en Malta
Publicado el01/06/2026 a las 15:54
- Explosión sacude fábrica pirotécnica
- Dos personas resultan heridas
- Autoridades investigan causas
Una fuerte explosión registrada este lunes en una fábrica de fuegos artificiales en Malta generó momentos de tensión y movilizó a los servicios de emergencia tras una serie de detonaciones que pudieron percibirse en distintas zonas cercanas.
La explosión se produjo en la fábrica Ta’ Lourdes.
Las instalaciones se encuentran ubicadas en la costa norte de Malta.
De acuerdo con los primeros reportes, el estallido ocurrió en una zona agrícola donde operaban instalaciones relacionadas con la producción de fuegos artificiales.
Una gran columna de humo fue visible desde diferentes puntos cercanos.
El incidente generó preocupación entre habitantes de comunidades próximas.
Las autoridades recibieron reportes poco después de las primeras detonaciones.
Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para atender la situación.
Su labor incluyó controlar posibles riesgos y evaluar los daños ocasionados.
Dos explosiones aumentaron la preocupación en la zona
🚨 #ALERTA | Una enorme explosión sacudió una fábrica de fuegos artificiales en Malta, generando una gigantesca columna de humo visible desde varios puntos de la isla. pic.twitter.com/nRBtg731bZ
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Según reportes locales, la primera detonación ocurrió alrededor de las 6:35 de la mañana, hora local.
Posteriormente se produjo una segunda explosión de mayor intensidad.
Este segundo estallido incrementó la alarma entre residentes cercanos.
Vecinos señalaron que el fuerte ruido despertó a numerosas personas.
También indicaron que observaron una extensa nube de humo elevándose desde las instalaciones afectadas.
La fuerza de las explosiones fue percibida en distintos sectores próximos a la fábrica.
Los daños ocasionados por el impacto comenzaron a ser evaluados por las autoridades.
Los cuerpos de emergencia permanecieron en la zona para supervisar la situación.
El objetivo era prevenir nuevos riesgos relacionados con el material almacenado dentro de las instalaciones.
Dos personas resultaron heridas tras la emergencia
Segun Heraldo De Mexico, las autoridades informaron que dos personas sufrieron lesiones leves.
De acuerdo con la policía, ninguno de los heridos se encontraba dentro de la fábrica cuando ocurrió el accidente.
Ambas personas estaban en terrenos cercanos al lugar de la explosión.
Los lesionados recibieron atención tras la emergencia.
Hasta el momento no se han reportado más víctimas relacionadas con el incidente.
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Después de las detonaciones, las fuerzas de seguridad establecieron un perímetro de protección alrededor de la zona afectada.
La medida buscaba reducir riesgos asociados al material pirotécnico que aún permanecía en el lugar.
Además, se realizaron inspecciones para descartar nuevas explosiones.
Autoridades investigan qué provocó el accidente
Medios locales señalaron que durante varias horas posteriores al incidente continuaron escuchándose pequeños estallidos.
Estos sonidos estarían relacionados con restos de fuegos artificiales que permanecían dentro de las instalaciones.
Por esta razón, las autoridades mantuvieron vigilancia constante en el área.
Paralelamente, se inició una investigación para determinar las causas de la explosión.
Las revisiones incluyen el análisis de las condiciones de la fábrica.
También se examinará el manejo del material almacenado antes de que ocurriera el accidente.
Los equipos especializados continúan trabajando en la evaluación de los daños.
Asimismo, desarrollan labores orientadas a garantizar la seguridad de los habitantes de las zonas cercanas.
El primer ministro de Malta, Robert Abela, expresó su apoyo a las personas afectadas por la emergencia.
Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen la vigilancia en el área para prevenir cualquier incidente adicional relacionado con el material pirotécnico que permanecía en el sitio.