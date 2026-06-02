Fuerte explosión en una fábrica de fuegos artificiales provoca pánico y deja varios heridos en Malta

Explosión sacude fábrica pirotécnica

Dos personas resultan heridas

Autoridades investigan causas

Una fuerte explosión registrada este lunes en una fábrica de fuegos artificiales en Malta generó momentos de tensión y movilizó a los servicios de emergencia tras una serie de detonaciones que pudieron percibirse en distintas zonas cercanas.

La explosión se produjo en la fábrica Ta’ Lourdes.

Las instalaciones se encuentran ubicadas en la costa norte de Malta.

De acuerdo con los primeros reportes, el estallido ocurrió en una zona agrícola donde operaban instalaciones relacionadas con la producción de fuegos artificiales.

Una gran columna de humo fue visible desde diferentes puntos cercanos.

El incidente generó preocupación entre habitantes de comunidades próximas.

Las autoridades recibieron reportes poco después de las primeras detonaciones.

Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para atender la situación.

Su labor incluyó controlar posibles riesgos y evaluar los daños ocasionados.

Dos explosiones aumentaron la preocupación en la zona

🚨 #ALERTA | Una enorme explosión sacudió una fábrica de fuegos artificiales en Malta, generando una gigantesca columna de humo visible desde varios puntos de la isla. pic.twitter.com/nRBtg731bZ — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 1, 2026



Según reportes locales, la primera detonación ocurrió alrededor de las 6:35 de la mañana, hora local.

Posteriormente se produjo una segunda explosión de mayor intensidad.

Este segundo estallido incrementó la alarma entre residentes cercanos.

Vecinos señalaron que el fuerte ruido despertó a numerosas personas.

También indicaron que observaron una extensa nube de humo elevándose desde las instalaciones afectadas.

La fuerza de las explosiones fue percibida en distintos sectores próximos a la fábrica.

Los daños ocasionados por el impacto comenzaron a ser evaluados por las autoridades.

Los cuerpos de emergencia permanecieron en la zona para supervisar la situación.

El objetivo era prevenir nuevos riesgos relacionados con el material almacenado dentro de las instalaciones.