Trump lanza dura advertencia a Irán tras amenazas a buques estadounidenses
Trump amenaza a Irán EE.UU. escolta buques Crece tensión en Ormuz La tensión entre Estados Unidos e Irán escaló este lunes tras nuevas advertencias del presidente Donald Trump sobre posibles ataques en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. El mandatario aseguró que su país responderá con contundencia si la República Islámica ataca […]
Publicado el04/05/2026 a las 14:44
- Trump amenaza a Irán
- EE.UU. escolta buques
- Crece tensión en Ormuz
La tensión entre Estados Unidos e Irán escaló este lunes tras nuevas advertencias del presidente Donald Trump sobre posibles ataques en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.
El mandatario aseguró que su país responderá con contundencia si la República Islámica ataca embarcaciones estadounidenses en el estrecho de Ormuz o en el golfo Pérsico.
La advertencia se da en medio de una operación militar activa en la región y tras recientes incidentes que involucran buques y ataques con drones.
Trump eleva el tono contra Irán
Segun la agencia EFE, durante una entrevista telefónica con Fox News, Donald Trump lanzó una amenaza directa contra Irán.
El presidente afirmó que Estados Unidos podría “borrar de la faz de la Tierra” a la República Islámica si se concretan ataques contra barcos estadounidenses.
También señaló que su país cuenta con armamento “de un grado mucho más alto que antes”.
Trump calificó el operativo en el estrecho de Ormuz como “una de las mayores maniobras militares jamás realizadas”.
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Además, aseguró que Irán se ha vuelto “mucho más maleable” en el marco de las negociaciones de paz.
Esta no es la primera advertencia reciente del mandatario.
El pasado 7 de abril, Trump dijo que “toda una civilización” podría desaparecer si Irán no alcanzaba un acuerdo con Estados Unidos.
Operación militar en el estrecho de Ormuz
El domingo, el presidente anunció el inicio de una operación para escoltar barcos a través del estrecho de Ormuz.
La medida responde al bloqueo impuesto por Irán en represalia por la guerra.
El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informó que ya ha facilitado el paso de dos buques mercantes.
También confirmó la destrucción de seis lanchas rápidas iraníes que intentaron impedir el tránsito.
El estrecho de Ormuz es una vía clave para el comercio marítimo internacional.
Actualmente, embarcaciones de 87 países se encuentran afectadas por el bloqueo.
El comandante Brad Cooper explicó que estos barcos son “observadores neutrales e inocentes”.
En las últimas horas, el Ejército estadounidense ha contactado a decenas de embarcaciones y empresas navieras.
El objetivo es garantizar el flujo seguro de tráfico en la zona.
Ataques y tensión regional aumentan
La situación en la región se ha intensificado con nuevos incidentes.
Este lunes, un ataque con dron lanzado desde Irán provocó “un gran incendio” en la Zona Industrial Petrolera del emirato de Fuyaira.
El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó que está interceptando misiles y aeronaves no tripuladas.
Estos hechos ocurren en un contexto de alta tensión militar y diplomática.
El despliegue estadounidense busca asegurar el paso de buques en uno de los corredores comerciales más importantes del mundo.
Mientras tanto, las amenazas y acciones militares reflejan el aumento del riesgo en la región del golfo Pérsico.
La evolución de este conflicto será clave para la estabilidad del comercio marítimo y la seguridad internacional.