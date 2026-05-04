Trump amenaza a Irán

EE.UU. escolta buques

Crece tensión en Ormuz

La tensión entre Estados Unidos e Irán escaló este lunes tras nuevas advertencias del presidente Donald Trump sobre posibles ataques en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

El mandatario aseguró que su país responderá con contundencia si la República Islámica ataca embarcaciones estadounidenses en el estrecho de Ormuz o en el golfo Pérsico.

La advertencia se da en medio de una operación militar activa en la región y tras recientes incidentes que involucran buques y ataques con drones.

Trump eleva el tono contra Irán



Segun la agencia EFE, durante una entrevista telefónica con Fox News, Donald Trump lanzó una amenaza directa contra Irán.

El presidente afirmó que Estados Unidos podría “borrar de la faz de la Tierra” a la República Islámica si se concretan ataques contra barcos estadounidenses.