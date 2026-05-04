Lula visitará a Trump

Tensiones crecen entre países

Buscan mejorar relación bilateral

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, viajará esta semana a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump en un contexto marcado por recientes tensiones diplomáticas entre ambos países.

La visita, prevista para el jueves según reportes de prensa, ocurre tras una serie de desacuerdos que han escalado en los últimos días.

Aunque aún no hay detalles oficiales por parte de la Presidencia brasileña o su cancillería, el encuentro ha sido confirmado por el vicepresidente Geraldo Alckmin.

Lula busca retomar diálogo con Trump

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Segun la agencia EFE, el vicepresidente brasileño expresó su expectativa de que la visita contribuya a mejorar la relación bilateral.

Alckmin señaló que espera que el encuentro fortalezca la “buena química” que, según él, existió en reuniones previas entre ambos mandatarios.

El funcionario destacó que una relación sólida entre Brasil y Estados Unidos puede beneficiar a “dos grandes países” y “dos grandes democracias de Occidente”.