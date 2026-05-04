Lula viajará a Washington para reunirse con Trump en medio de tensiones bilaterales
Lula visitará a Trump Tensiones crecen entre países Buscan mejorar relación bilateral El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, viajará esta semana a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump en un contexto marcado por recientes tensiones diplomáticas entre ambos países. La visita, prevista para el jueves según reportes de prensa, ocurre […]
Publicado el04/05/2026 a las 16:19
- Lula visitará a Trump
- Tensiones crecen entre países
- Buscan mejorar relación bilateral
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, viajará esta semana a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump en un contexto marcado por recientes tensiones diplomáticas entre ambos países.
La visita, prevista para el jueves según reportes de prensa, ocurre tras una serie de desacuerdos que han escalado en los últimos días.
Aunque aún no hay detalles oficiales por parte de la Presidencia brasileña o su cancillería, el encuentro ha sido confirmado por el vicepresidente Geraldo Alckmin.
Lula busca retomar diálogo con Trump
Ver esta publicación en Instagram
Segun la agencia EFE, el vicepresidente brasileño expresó su expectativa de que la visita contribuya a mejorar la relación bilateral.
Alckmin señaló que espera que el encuentro fortalezca la “buena química” que, según él, existió en reuniones previas entre ambos mandatarios.
El funcionario destacó que una relación sólida entre Brasil y Estados Unidos puede beneficiar a “dos grandes países” y “dos grandes democracias de Occidente”.
TE PUEDE INTERESAR: Cuba responde a Trump y advierte que defenderá su soberanía ante amenazas
La visita de Lula ya había sido contemplada anteriormente.
Inicialmente estaba prevista para marzo, pero fue aplazada sin explicaciones oficiales por parte de los dos gobiernos.
Tensiones recientes entre Brasil y Estados Unidos
El viaje se produce en medio de un aumento de fricciones diplomáticas.
En la última semana, Estados Unidos expulsó a un policía brasileño que se encontraba destacado en Miami.
Washington lo acusó de realizar maniobras irregulares para arrestar a un exdirector de Inteligencia del Gobierno de Jair Bolsonaro.
Este exfuncionario había sido condenado por un golpe de Estado y posteriormente huyó a Florida.
El Gobierno brasileño respondió a esta decisión con medidas recíprocas.
Entre ellas, retiró las credenciales a un agente estadounidense en Brasilia.
También presentó una protesta formal ante la Embajada de Estados Unidos en el país.
Otro episodio de tensión ocurrió en marzo.
Brasil negó el visado a un consejero de Trump que buscaba visitar en prisión a Jair Bolsonaro.
Cambio de tono en la relación bilateral
En este contexto, Lula ha incrementado sus críticas hacia la política exterior de Trump.
Estas declaraciones se producen en un momento político sensible en Brasil.
El mandatario enfrenta una baja en las encuestas de cara a las elecciones de octubre.
En esos comicios competirá con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente.
El tono actual contrasta con encuentros previos entre Lula y Trump.
Ambos tuvieron un breve saludo durante la Asamblea General de la ONU.
Posteriormente sostuvieron una reunión de 50 minutos en octubre en Malasia.
Según el canciller brasileño Mauro Vieira, en ese encuentro Trump expresó admiración por la trayectoria política de Lula.
También destacó su regreso a la vida política tras una condena por corrupción que luego fue anulada.
La visita de esta semana será clave para medir si ambos líderes logran superar las tensiones recientes o si las diferencias continúan marcando la relación entre Brasil y Estados Unidos.