Tribunal le da otro revés a Trump: rechazan reabrir su demanda contra Hillary Clinton y mantienen millonaria sanción
Demanda contra Hillary Clinton Tribunal rechaza reconsideración Mantienen multa millonaria El presidente Donald Trump recibió un nuevo golpe judicial luego de que un tribunal federal de apelaciones rechazara reconsiderar su demanda contra Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata por presunto complot durante la campaña de 2016. La decisión mantiene vigente el fallo previo que […]
Publicado el12/05/2026 a las 11:15
- Demanda contra Hillary Clinton
- Tribunal rechaza reconsideración
- Mantienen multa millonaria
El presidente Donald Trump recibió un nuevo golpe judicial luego de que un tribunal federal de apelaciones rechazara reconsiderar su demanda contra Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata por presunto complot durante la campaña de 2016.
La decisión mantiene vigente el fallo previo que desestimó el caso y ratifica las sanciones económicas impuestas al mandatario y a su entonces abogada.
El litigio, presentado originalmente en 2022 en Florida, buscaba responsabilizar a Clinton y a otros exfuncionarios por supuestamente difundir la narrativa de vínculos entre Trump y Rusia para afectar el resultado electoral.
Sin embargo, desde el inicio el proceso enfrentó obstáculos legales que terminaron debilitando la estrategia judicial del hoy presidente.
Un caso que nació cuesta arriba
La demanda fue desestimada ese mismo año por el juez federal Donald Middlebrooks, quien concluyó que los argumentos presentados no estaban respaldados por fundamentos jurídicos sólidos.
El magistrado determinó que las acusaciones carecían de base legal suficiente para sostener un proceso judicial de esa magnitud.
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Tras la desestimación, Trump y su abogada Alina Habba enfrentaron consecuencias adicionales en el ámbito económico.
En 2023, ambos fueron sancionados con una multa de un millón de dólares al considerarse que el caso había sido impulsado de manera inapropiada.
Sanciones y señalamientos judiciales
En su resolución, el juez Middlebrooks calificó el litigio como una acción presentada de mala fe y con fines inadecuados.
El fallo incluyó duras críticas hacia la estrategia legal empleada, señalando un uso reiterado de los tribunales para confrontaciones políticas.
La decisión también dejó claro que el sistema judicial no debía utilizarse como herramienta para disputas partidistas.
A pesar de ello, Trump decidió continuar la batalla legal y llevó el caso ante la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito.
La apelación tampoco prospera
En 2025, un panel de jueces de esa instancia confirmó la desestimación del caso y sostuvo las sanciones económicas.
El tribunal consideró que varios de los argumentos planteados resultaban frívolos desde el punto de vista jurídico.
La más reciente decisión refuerza esa postura al rechazar la solicitud de reconsideración presentada por Trump y su exabogada.
Con este nuevo revés, el presidente aún podría intentar llevar el caso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, lo que abriría un nuevo capítulo en esta prolongada disputa judicial, detalló ‘EFE’ y ‘Yahoo’.