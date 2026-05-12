Demanda contra Hillary Clinton

Tribunal rechaza reconsideración

Mantienen multa millonaria

El presidente Donald Trump recibió un nuevo golpe judicial luego de que un tribunal federal de apelaciones rechazara reconsiderar su demanda contra Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata por presunto complot durante la campaña de 2016.

La decisión mantiene vigente el fallo previo que desestimó el caso y ratifica las sanciones económicas impuestas al mandatario y a su entonces abogada.

El litigio, presentado originalmente en 2022 en Florida, buscaba responsabilizar a Clinton y a otros exfuncionarios por supuestamente difundir la narrativa de vínculos entre Trump y Rusia para afectar el resultado electoral.

Sin embargo, desde el inicio el proceso enfrentó obstáculos legales que terminaron debilitando la estrategia judicial del hoy presidente.

Un caso que nació cuesta arriba

La demanda fue desestimada ese mismo año por el juez federal Donald Middlebrooks, quien concluyó que los argumentos presentados no estaban respaldados por fundamentos jurídicos sólidos.