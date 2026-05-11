Demócratas apelan al Supremo

Virginia enfrenta disputa electoral

Congreso define equilibrio político Los demócratas de Virginia acudieron este lunes al Tribunal Supremo de Estados Unidos para pedir que se restablezca el nuevo mapa electoral del estado, aprobado por los votantes en un referéndum realizado en abril. La disputa podría influir directamente en el equilibrio de poder en la Cámara de Representantes de cara a las elecciones de medio mandato previstas para noviembre. El Tribunal Supremo de Virginia anuló el pasado viernes el nuevo mapa electoral, una decisión que representa un golpe para los intereses demócratas. Según los cálculos del partido, el rediseño de los distritos podría haberles permitido ganar hasta cuatro escaños adicionales en la Cámara de Representantes. La reacción de los demócratas llegó mediante una solicitud de emergencia presentada ante el máximo tribunal del país.

En el documento entregado al Supremo, los demócratas argumentan que la decisión judicial estatal representa un “desafío judicial” a la voluntad expresada por los votantes durante el referéndum. La batalla por los mapas electorales se ha convertido en uno de los principales frentes políticos y legales entre republicanos y demócratas. Los tribunales dominan la disputa electoral Ver este video en su propia página →

Segun la agencia Segun la agencia EFE , los tribunales estadounidenses se han transformado en actores centrales dentro de la lucha por el control del Congreso. El conflicto gira alrededor del diseño de los distritos electorales que definirán la representación política en Washington.

En noviembre se renovará la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. La controversia comenzó el verano pasado cuando el presidente Donald Trump alentó a los estados controlados por republicanos a modificar sus mapas electorales. La intención era fortalecer la posición republicana y conservar la mayoría legislativa en el Congreso. Texas fue el primer estado en responder al llamado del mandatario. TE PUEDE INTERESAR: Programa de Trump podría excluir a millones de niños en EE.UU.

La medida provocó una reacción inmediata por parte de los demócratas. En California, el partido impulsó también cambios en el diseño de distritos electorales en beneficio propio. Esta práctica es conocida en Estados Unidos como “gerrymandering”. El término se utiliza para describir la manipulación de los límites electorales con fines políticos. Cambios fuera del ciclo habitual En Estados Unidos, los mapas electorales normalmente se rediseñan cada diez años.

El proceso coincide con la realización del censo nacional. El próximo ajuste oficial no estaba previsto hasta 2030. Por esa razón, los cambios impulsados actualmente son considerados fuera de la práctica habitual. El tema ha generado fuertes tensiones políticas y múltiples demandas judiciales en distintos estados del país. Los republicanos también avanzan con modificaciones en varios estados del sur.

Entre ellos figuran Luisiana, Alabama, Tennessee y Misisipi. Estos cambios han sido posibles tras una decisión emitida por el Tribunal Supremo el pasado 29 de abril. El fallo desactivó una parte clave de la Ley del Derecho al Voto de 1965. Esa legislación protegía el peso electoral de las minorías, especialmente de la comunidad afroamericana. La decisión abrió la puerta a nuevas modificaciones en los distritos electorales.

Según los demócratas, estas medidas permiten reducir la influencia del voto negro en varios estados del sur. Virginia se convierte en un caso clave El caso de Virginia es observado ahora como una prueba importante para el Tribunal Supremo federal. La decisión que tome el máximo tribunal podría tener repercusiones políticas nacionales. Los demócratas esperan que el Supremo restablezca el mapa aprobado por los votantes en abril. También buscan evitar que la decisión del Tribunal Supremo estatal se mantenga vigente durante las elecciones de noviembre.