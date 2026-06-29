Supremo de EE.UU. amplía poder presidencial y redefine control sobre agencias independientes

Supremo de EEUU redefine control

Fin a protecciones FTC

Fuerte división en tribunal

El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio un giro histórico al eliminar las restricciones que impedían al presidente destituir libremente a miembros de la Comisión Federal de Comercio (FTC).

La decisión revierte un precedente de casi un siglo que permitía al Congreso proteger a funcionarios de agencias independientes frente a presiones políticas.

Con este fallo, el máximo tribunal refuerza la autoridad del Ejecutivo sobre organismos clave que operaban con cierta autonomía institucional.

El cambio marca un nuevo capítulo en el equilibrio de poderes en Washington y abre un debate sobre el alcance presidencial.

Un fallo que rompe con un precedente de 90 años

La resolución anula el criterio establecido en 1935 en el caso Humphrey’s Executor, que limitaba la capacidad del presidente para despedir a estos funcionarios.

En una votación de 6 a 3, la mayoría conservadora del tribunal respaldó una interpretación más amplia del poder ejecutivo.

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El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, argumentó que restringir estas destituciones vulnera la autoridad constitucional del mandatario.

“Los subordinados que ejercen el poder del Presidente están sujetos a su destitución”, escribió Roberts en la opinión mayoritaria.