Supremo de EE.UU. amplía poder presidencial y redefine control sobre agencias independientes
Publicado el29/06/2026 a las 11:15
- Supremo de EEUU redefine control
- Fin a protecciones FTC
- Fuerte división en tribunal
El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio un giro histórico al eliminar las restricciones que impedían al presidente destituir libremente a miembros de la Comisión Federal de Comercio (FTC).
La decisión revierte un precedente de casi un siglo que permitía al Congreso proteger a funcionarios de agencias independientes frente a presiones políticas.
Con este fallo, el máximo tribunal refuerza la autoridad del Ejecutivo sobre organismos clave que operaban con cierta autonomía institucional.
El cambio marca un nuevo capítulo en el equilibrio de poderes en Washington y abre un debate sobre el alcance presidencial.
Un fallo que rompe con un precedente de 90 años
La resolución anula el criterio establecido en 1935 en el caso Humphrey’s Executor, que limitaba la capacidad del presidente para despedir a estos funcionarios.
En una votación de 6 a 3, la mayoría conservadora del tribunal respaldó una interpretación más amplia del poder ejecutivo.
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El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, argumentó que restringir estas destituciones vulnera la autoridad constitucional del mandatario.
“Los subordinados que ejercen el poder del Presidente están sujetos a su destitución”, escribió Roberts en la opinión mayoritaria.
La FTC y otras agencias bajo mayor control presidencial
El tribunal concluyó que la FTC ejerce funciones ejecutivas, por lo que debe estar directamente bajo el control del presidente.
La decisión podría impactar a más de dos docenas de agencias independientes con estructuras similares dentro del gobierno federal.
Entre ellas figuran organismos regulatorios clave en sectores como energía, trabajo y seguridad nuclear.
El fallo amplía la capacidad del Ejecutivo para influir directamente en decisiones que antes estaban parcialmente protegidas.
Fuerte disidencia y advertencias sobre concentración de poder
Las juezas liberales expresaron un rechazo contundente a la decisión, advirtiendo sobre sus posibles consecuencias institucionales.
Sonia Sotomayor señaló que el fallo transforma la naturaleza de estas agencias y altera el diseño previsto por el Congreso.
“En pocas palabras, hoy la mayoría está transformando nuestro gobierno”, afirmó en su disenso leído públicamente.
Por su parte, Donald Trump celebró el fallo como “El mayor aumento del poder presidencial en los últimos 100 años”, apuntó ‘CBS News‘.