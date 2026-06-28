Un hombre con el mismo nombre que el senador estadounidense Dan Sullivan es elegible para la boleta electoral de las primarias de Alaska

Juez revierte exclusión electoral.

Apelarán fallo en Alaska.

Contienda sigue abierta.

La justicia de Alaska dio un giro a una disputa que ha captado atención nacional.

Un juez estatal ordenó reincorporar a un candidato con el mismo nombre que un senador en funciones.

La decisión reabre el debate sobre los límites de las autoridades electorales para determinar quién puede competir.

Un juez del Tribunal Superior de Alaska ordenó que Dan J. Sullivan aparezca en la boleta de las primarias republicanas del 18 de agosto.

El fallo fue emitido el viernes 26 de junio por el juez Thomas Matthews.

Juez ordena reincorporar a Dan Sullivan en la boleta

Other Dan Sullivan can stay on ballot, judge ruleshttps://t.co/qKRFN1V36X — The Hill (@thehill) June 27, 2026

La resolución revierte una decisión tomada el 15 de junio por la directora de la División de Elecciones, Carol Beecher.

Beecher había determinado que la candidatura del residente de Petersburg no representaba una campaña legítima.

La funcionaria concluyó que su postulación buscaba generar confusión entre los votantes.

Sin embargo, Matthews consideró que la División de Elecciones excedió su autoridad legal.

El juez sostuvo que la agencia aplicó un criterio de «buena fe» que no aparece en la Constitución estadounidense.

Tampoco figura en la legislación de Alaska ni en las regulaciones electorales estatales, según el fallo.