Un hombre con el mismo nombre que el senador estadounidense Dan Sullivan es elegible para la boleta electoral de las primarias de Alaska
Publicado el28/06/2026 a las 10:14
- Juez revierte exclusión electoral.
- Apelarán fallo en Alaska.
- Contienda sigue abierta.
La justicia de Alaska dio un giro a una disputa que ha captado atención nacional.
Un juez estatal ordenó reincorporar a un candidato con el mismo nombre que un senador en funciones.
La decisión reabre el debate sobre los límites de las autoridades electorales para determinar quién puede competir.
Un juez del Tribunal Superior de Alaska ordenó que Dan J. Sullivan aparezca en la boleta de las primarias republicanas del 18 de agosto.
El fallo fue emitido el viernes 26 de junio por el juez Thomas Matthews.
Juez ordena reincorporar a Dan Sullivan en la boleta
Other Dan Sullivan can stay on ballot, judge ruleshttps://t.co/qKRFN1V36X
— The Hill (@thehill) June 27, 2026
La resolución revierte una decisión tomada el 15 de junio por la directora de la División de Elecciones, Carol Beecher.
Beecher había determinado que la candidatura del residente de Petersburg no representaba una campaña legítima.
La funcionaria concluyó que su postulación buscaba generar confusión entre los votantes.
Sin embargo, Matthews consideró que la División de Elecciones excedió su autoridad legal.
El juez sostuvo que la agencia aplicó un criterio de «buena fe» que no aparece en la Constitución estadounidense.
Tampoco figura en la legislación de Alaska ni en las regulaciones electorales estatales, según el fallo.
El tribunal cuestiona el criterio aplicado por las autoridades
Man with same name as U.S. Sen. Dan Sullivan is eligible for Alaska’s primary ballot, judge rules https://t.co/YFQHZTjnLe
— CTV News (@CTVNews) June 27, 2026
Matthews señaló que Dan J. Sullivan cumple con los requisitos constitucionales para aspirar al Senado de Estados Unidos.
Entre ellos mencionó la edad, la ciudadanía y la residencia exigidas por la Constitución.
El juez concluyó que las autoridades electorales agregaron un requisito adicional que la ley no contempla.
«En cambio, la decisión se basó en un nuevo criterio de ‘buena fe’, que no se había mencionado anteriormente», escribió Matthews.
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Además, indicó que la División de Elecciones no demostró que el objetivo del candidato fuera engañar a los votantes.
Según el fallo, las pruebas presentadas no respaldan la conclusión de que la candidatura existiera únicamente para crear confusión.
Como consecuencia, el tribunal ordenó que el nombre del aspirante sea incluido en la boleta de las primarias republicanas.
No obstante, el litigio aún no concluye porque la decisión será apelada ante la Corte Suprema de Alaska.
El abogado de Dan J. Sullivan informó que la apelación será escuchada el lunes.
También señaló que se espera una decisión del máximo tribunal estatal para el martes.
El representante legal rechazó hacer comentarios adicionales a USA TODAY mientras el proceso permanezca abierto.
USA TODAY también buscó una reacción de los abogados del estado.
Hasta el momento de la publicación no había una respuesta inmediata sobre el fallo.
La contienda por el Senado aumenta la relevancia del caso
La controversia ha cobrado importancia porque la elección al Senado en Alaska es considerada una de las más competitivas del país.
El senador republicano Dan Sullivan ha sostenido que existe una estrategia para confundir a los votantes.
Según sus acusaciones, la candidata opositora habría coordinado acciones con los demócratas y la campaña de la excongresista Mary Peltola.
El objetivo, afirmó, sería obtener una ventaja dentro del sistema electoral de Alaska.
Mary Peltola, la candidata señalada y el Partido Demócrata de Alaska han rechazado esas acusaciones.
El Comité Senatorial Nacional Republicano también manifestó preocupación por la similitud entre los nombres.
El Partido Republicano de Alaska respaldó ese argumento.
Ambas organizaciones sostuvieron que la presencia de dos candidatos con nombres casi idénticos podría inducir a error a los electores.
Antes del cambio de criterio de la División de Elecciones, las autoridades planeaban distinguir a ambos aspirantes en la papeleta.
El retador aparecería identificado como «Dan J. Sullivan».
Mientras tanto, el senador en funciones sería presentado como «Dan S. Sullivan».
Bajo el sistema electoral de Alaska, los cuatro candidatos con mayor votación en las primarias avanzan a las elecciones generales de noviembre.
Ese mecanismo aplica independientemente de la afiliación política de los participantes.
Ahora, la Corte Suprema de Alaska tendrá la última palabra sobre si ambos nombres permanecerán en la boleta para las primarias republicanas de agosto.