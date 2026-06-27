Harris y Vance lideran primeros sondeos hacia la carrera presidencial 2028
Publicado el27/06/2026 a las 10:27
- Harris lidera sondeo demócrata
- Vance encabeza republicanos
- Encuestas muestran diferencias
Los primeros movimientos rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2028 ya comienzan a mostrar nombres con ventaja dentro de ambos partidos, aunque las encuestas disponibles reflejan un escenario todavía cambiante.
Una nueva medición de McLaughlin & Associates coloca a la vicepresidenta Kamala Harris como la favorita entre los demócratas.
En el Partido Republicano, el vicepresidente JD Vance aparece con una ventaja más amplia sobre sus posibles competidores.
Sin embargo, otros sondeos recientes presentan resultados distintos y muestran que la carrera interna continúa abierta.
Harris y Vance toman ventaja en nueva encuesta
Former Vice President Kamala Harris’ lead narrowed in the latest McLaughlin poll about a potential 2028 Democratic primary. https://t.co/Ozcth2G3AG
— Newsweek (@Newsweek) June 26, 2026
La encuesta de McLaughlin & Associates, publicada el 25 de junio, sitúa a Kamala Harris al frente de las preferencias demócratas con el 26% del respaldo.
Detrás de Harris aparece el gobernador de California, Gavin Newsom, quien alcanza un 16% de apoyo.
En tercer lugar figura la representante por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, con un 9% de las preferencias.
Del lado republicano, JD Vance lidera con un 35%, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, registra un 15%.
La encuesta fue realizada entre el 17 y el 23 de junio entre 464 votantes probables.
Aunque el proceso electoral aún está distante, el estudio ofrece una fotografía inicial sobre cómo podrían perfilarse las primarias de ambos partidos.
Trump evita respaldar un sucesor para 2028
JD Vance, Kamala Harris lead 2028 presidential race: poll https://t.co/StUHbBIJ8E
— USA TODAY Politics (@usatodayDC) June 27, 2026
Hasta ahora, el presidente Donald Trump ha evitado expresar un respaldo formal a cualquier posible candidato republicano.
No obstante, durante un evento celebrado en la Casa Blanca el pasado 11 de mayo, habló favorablemente tanto de JD Vance como de Marco Rubio.
«Creo que es un equipo ideal, pero son detalles menores. Eso no significa que cuenten con mi respaldo bajo ninguna circunstancia», declaró Trump.
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El mandatario añadió: «Me parece que suena a candidato a la presidencia y candidato a la vicepresidencia».
Sus declaraciones alimentaron las especulaciones sobre el futuro liderazgo republicano, aunque dejó claro que todavía no existe un respaldo oficial.
Mientras tanto, la competencia dentro del Partido Republicano continúa evolucionando conforme aparecen nuevas mediciones de opinión.
Otras encuestas muestran una contienda mucho más abierta
Los resultados de McLaughlin contrastan con otros estudios publicados durante las últimas semanas sobre el panorama político rumbo a 2028.
Una encuesta de AtlasIntel, realizada entre el 4 y el 7 de mayo, colocó a Alexandria Ocasio-Cortez en el primer lugar entre los demócratas con un 26%.
En ese mismo sondeo, el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg y Gavin Newsom ocuparon las siguientes posiciones.
Kamala Harris apareció entonces en el cuarto lugar, con aproximadamente la mitad del respaldo obtenido por Ocasio-Cortez.
Entre los republicanos, AtlasIntel mostró a Marco Rubio encabezando las preferencias con alrededor del 45% de los votantes de las primarias.
En ese estudio, JD Vance y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quedaron por detrás de Rubio.
Otro panorama diferente surgió con la encuesta publicada por Emerson College a finales de mayo.
Ese sondeo ubicó a Pete Buttigieg como líder entre los demócratas con un 18%.
Después aparecieron Gavin Newsom y Alexandria Ocasio-Cortez, mientras Kamala Harris volvió a ocupar el cuarto puesto.
Harris empató en esa medición con el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro.
En el Partido Republicano, Emerson mostró una competencia mucho más cerrada.
JD Vance obtuvo un 36% de respaldo y superó por apenas un punto porcentual a Marco Rubio.
Las diferencias entre las distintas encuestas reflejan que la contienda interna de ambos partidos aún permanece abierta.
Aunque Harris y Vance aparecen al frente en la medición más reciente de McLaughlin & Associates, otros estudios evidencian que las preferencias todavía fluctúan conforme evoluciona el panorama político rumbo a las elecciones presidenciales de 2028.