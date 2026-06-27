Harris y Vance lideran primeros sondeos hacia la carrera presidencial 2028

Harris lidera sondeo demócrata

Vance encabeza republicanos

Encuestas muestran diferencias

Los primeros movimientos rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2028 ya comienzan a mostrar nombres con ventaja dentro de ambos partidos, aunque las encuestas disponibles reflejan un escenario todavía cambiante.

Una nueva medición de McLaughlin & Associates coloca a la vicepresidenta Kamala Harris como la favorita entre los demócratas.

En el Partido Republicano, el vicepresidente JD Vance aparece con una ventaja más amplia sobre sus posibles competidores.

Sin embargo, otros sondeos recientes presentan resultados distintos y muestran que la carrera interna continúa abierta.

Harris y Vance toman ventaja en nueva encuesta

Former Vice President Kamala Harris’ lead narrowed in the latest McLaughlin poll about a potential 2028 Democratic primary. https://t.co/Ozcth2G3AG — Newsweek (@Newsweek) June 26, 2026

La encuesta de McLaughlin & Associates, publicada el 25 de junio, sitúa a Kamala Harris al frente de las preferencias demócratas con el 26% del respaldo.

Detrás de Harris aparece el gobernador de California, Gavin Newsom, quien alcanza un 16% de apoyo.

En tercer lugar figura la representante por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, con un 9% de las preferencias.

Del lado republicano, JD Vance lidera con un 35%, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, registra un 15%.

La encuesta fue realizada entre el 17 y el 23 de junio entre 464 votantes probables.

Aunque el proceso electoral aún está distante, el estudio ofrece una fotografía inicial sobre cómo podrían perfilarse las primarias de ambos partidos.