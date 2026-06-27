Trump domina primarias republicanas.

Respaldos mantienen alta efectividad.

MAGA conserva influencia interna.

El presidente Donald Trump sigue demostrando un fuerte dominio dentro del Partido Republicano pese al descenso de su popularidad nacional.

A cinco meses de las elecciones de 2026, el presidente acumula una tasa de éxito del 98% en los respaldos otorgados durante las primarias republicanas.

El alcance de su influencia también se ha extendido a elecciones estatales y locales, donde sus apoyos continúan marcando el rumbo de numerosas candidaturas.

Donald Trump mantiene un historial prácticamente perfecto al respaldar candidatos republicanos en las elecciones primarias rumbo a los comicios de 2026.

Trump domina las primarias republicanas con una efectividad del 98%

Trump-endorsed candidates hold nearly perfect record in GOP primaries https://t.co/2sG2YhoLt8 — USA TODAY Politics (@usatodayDC) June 27, 2026

Un análisis elaborado por Ballotpedia señala que el mandatario ha respaldado a 312 aspirantes en distintas contiendas republicanas.

De ese total, el 98% logró imponerse en sus respectivas primarias para cargos federales, estatales y legislativos.

Los datos reflejan que, aunque la popularidad nacional del presidente ha mostrado señales de debilitamiento, su influencia dentro del movimiento Make America Great Again permanece prácticamente intacta.

El estudio muestra que las derrotas de candidatos respaldados por Trump han sido excepcionales durante el proceso electoral de este año.

Ese desempeño refuerza su posición como la figura con mayor peso político dentro del Partido Republicano.

La capacidad del mandatario para definir candidaturas continúa siendo un elemento central de las elecciones internas del partido.

Su respaldo sigue siendo considerado un activo determinante para numerosos aspirantes republicanos.