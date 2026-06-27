Trump conserva ventaja en primarias republicanas
Trump domina primarias republicanas. Respaldos mantienen alta efectividad. MAGA conserva influencia interna. El presidente Donald Trump sigue demostrando un fuerte dominio dentro del Partido Republicano pese al descenso de su popularidad nacional. A cinco meses de las elecciones de 2026, el presidente acumula una tasa de éxito del 98% en los respaldos otorgados durante las […]
Publicado el27/06/2026 a las 07:55
- Trump domina primarias republicanas.
- Respaldos mantienen alta efectividad.
- MAGA conserva influencia interna.
El presidente Donald Trump sigue demostrando un fuerte dominio dentro del Partido Republicano pese al descenso de su popularidad nacional.
A cinco meses de las elecciones de 2026, el presidente acumula una tasa de éxito del 98% en los respaldos otorgados durante las primarias republicanas.
El alcance de su influencia también se ha extendido a elecciones estatales y locales, donde sus apoyos continúan marcando el rumbo de numerosas candidaturas.
Donald Trump mantiene un historial prácticamente perfecto al respaldar candidatos republicanos en las elecciones primarias rumbo a los comicios de 2026.
Trump domina las primarias republicanas con una efectividad del 98%
Trump-endorsed candidates hold nearly perfect record in GOP primaries https://t.co/2sG2YhoLt8
— USA TODAY Politics (@usatodayDC) June 27, 2026
Un análisis elaborado por Ballotpedia señala que el mandatario ha respaldado a 312 aspirantes en distintas contiendas republicanas.
De ese total, el 98% logró imponerse en sus respectivas primarias para cargos federales, estatales y legislativos.
Los datos reflejan que, aunque la popularidad nacional del presidente ha mostrado señales de debilitamiento, su influencia dentro del movimiento Make America Great Again permanece prácticamente intacta.
El estudio muestra que las derrotas de candidatos respaldados por Trump han sido excepcionales durante el proceso electoral de este año.
Ese desempeño refuerza su posición como la figura con mayor peso político dentro del Partido Republicano.
La capacidad del mandatario para definir candidaturas continúa siendo un elemento central de las elecciones internas del partido.
Su respaldo sigue siendo considerado un activo determinante para numerosos aspirantes republicanos.
Los respaldos de Trump también alcanzan elecciones locales
Trump bragged about getting a perfect 16-0 endorsement record following a recent slate of Republican primary elections, though critics have pointed out that one of those victories came after he endorsed both candidates competing in a South Carolina gubernatorial runoff. pic.twitter.com/dqz7eQzm7B
— Knewz (@knowknewz) June 26, 2026
Trump destacó públicamente su desempeño después de la jornada electoral del 23 de junio mediante un mensaje publicado en redes sociales.
En esa publicación aseguró haber contribuido a la victoria de 16 candidatos republicanos respaldados por él, según USA Today.
El mensaje surgió después de que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, celebrara triunfos de candidatos afines en tres primarias demócratas para el Congreso.
Entre las victorias republicanas de ese mismo día figuró Anthony Constantino, empresario del norte del estado de Nueva York y exboxeador.
TE PUEDE INTERESAR: Trump amenaza a Europa con arancel del 100%
Constantino derrotó ampliamente al asambleísta Robert Smullen, quien contaba con el respaldo del Partido Republicano estatal.
El cargo en disputa correspondía al distrito anteriormente representado por Elise Stefanik.
Sin embargo, un análisis más detallado matiza parte del balance presentado por el presidente.
Seis de las dieciséis victorias mencionadas por Trump correspondían a legisladores titulares que no enfrentaban rivales en las primarias.
También se señala que el mandatario contabilizó como dos triunfos la segunda vuelta de la elección para gobernador de Carolina del Sur tras respaldar a ambos candidatos participantes.
Su estrategia redefine el equilibrio interno del Partido Republicano
Más allá de los resultados electorales, los respaldos presidenciales también han tenido consecuencias dentro de la estructura del Partido Republicano.
Durante este año, varios legisladores veteranos perdieron respaldo político tras mantener diferencias con Trump en distintos momentos.
Entre ellos aparecen el senador de Luisiana Bill Cassidy, el senador texano John Cornyn y el representante de Kentucky Thomas Massie.
El presidente también utilizó su red política para influir en procesos legislativos estatales.
En Indiana, cinco de los siete legisladores estatales que se opusieron a Trump durante la redistribución de distritos terminaron siendo derrotados.
El interés del mandatario no se limita a las grandes elecciones nacionales.
También ha intervenido activamente en procesos locales donde tradicionalmente los presidentes estadounidenses suelen mantener menor participación.
En Texas, además de respaldar al fiscal general Ken Paxton frente a John Cornyn, Trump apoyó al exsenador estatal Don Huffines para el cargo de contralor estatal.
En ese respaldo, emitido durante febrero, describió a Huffines como un «guerrero de MAGA» y un aliado que lo ha acompañado desde el inicio.
Otro cambio observado durante este ciclo electoral es el momento en que Trump anuncia sus respaldos.
Los respaldos llegan con varios meses de anticipación
De acuerdo con un análisis realizado por la Radio Pública Nacional (NPR), durante las elecciones intermedias de 2018 el respaldo presidencial llegaba, en promedio, siete semanas antes de las primarias.
En contraste, este año los apoyos de Trump suelen anunciarse aproximadamente siete meses antes de la votación.
Muchos de esos respaldos se producen en distritos considerados seguros para el Partido Republicano.
En varios casos, incluso corresponden a aspirantes que prácticamente no enfrentan competencia interna.
La estrategia permite fijar posiciones con anticipación dentro del partido.
En determinadas contiendas, la influencia presidencial también ha ido más allá del respaldo político tradicional.
En mayo, Trump apoyó al representante Andy Barr para las primarias republicanas al Senado por Kentucky.
Ese respaldo ocurrió después de solicitar al empresario Nate Morris, uno de los rivales de Barr, que abandonara la contienda y prometerle un cargo como embajador dentro de su administración.
El conjunto de estas acciones refleja que, a pocos meses de las elecciones de 2026, Trump continúa utilizando su influencia política, su estructura de apoyos y su capacidad de movilización para moldear las candidaturas republicanas en distintos niveles del sistema electoral estadounidense.