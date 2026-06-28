Corte Suprema cerrará período con decisiones cruciales de Trump
Publicado el28/06/2026 a las 07:33
- Fallos clave pendientes
- Trump espera decisiones
- Casos marcarán precedentes
La Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para cerrar su actual período de sesiones con siete decisiones pendientes que podrían redefinir el alcance del poder presidencial, las reglas electorales y el debate sobre los derechos de las personas transgénero.
Lo que importa: Tres de los casos restantes están vinculados a acciones impulsadas por el presidente Donald Trump y pondrán a prueba hasta dónde llegan las facultades del Ejecutivo.
También están en juego resoluciones sobre voto por correo, financiamiento electoral, participación de atletas transgénero y el uso de datos de teléfonos celulares en investigaciones criminales.
El máximo tribunal, con mayoría conservadora de 6-3, fijó el 29 de junio como la próxima fecha para emitir fallos, cuando podría resolver parte o la totalidad de los casos pendientes.
Corte Suprema enfrenta decisiones que redefinirán el poder presidencial
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— Reuters Legal (@ReutersLegal) June 28, 2026
El tribunal mantiene abiertos siete expedientes al acercarse el cierre de un período judicial que comenzó en octubre y que tradicionalmente concluye a finales de junio.
Tres de esos asuntos están relacionados directamente con decisiones tomadas por Donald Trump durante el último año.
Uno de ellos analiza la legalidad de su orden ejecutiva para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Los otros dos examinan los intentos del mandatario de destituir a integrantes de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal y de la Comisión Federal de Comercio.
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Estas controversias buscan determinar hasta dónde puede llegar un presidente al remover funcionarios de organismos considerados independientes.
La Corte ya ha favorecido recientemente a Trump en dos casos sobre inmigración y en varias solicitudes de emergencia que permitieron aplicar políticas bloqueadas por tribunales inferiores.
Sin embargo, en febrero también le propinó un revés al rechazar los amplios aranceles emitidos bajo una legislación prevista para emergencias nacionales.
Los casos sobre funcionarios y elecciones concentran la atención
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Durante las deliberaciones de enero, varios magistrados expresaron dudas sobre la intención de Trump de remover a Lisa Cook de la Reserva Federal.
Cook continúa en el cargo mientras se resuelve el litigio y sostiene que las acusaciones utilizadas para justificar su despido fueron un pretexto.
El Congreso estableció que los gobernadores de la Reserva Federal solo pueden ser removidos «por causa justificada», aunque la legislación no define ese concepto.
En otro expediente, la Corte estudia la destitución de Rebecca Slaughter, integrante demócrata de la Comisión Federal de Comercio.
Los tribunales inferiores concluyeron que Trump excedió sus facultades al ordenar esa remoción.
Además, el tribunal deberá pronunciarse sobre una ley de Misisipi que permite contabilizar papeletas enviadas por correo hasta cinco días después de la elección, siempre que tengan matasellos del día electoral o anterior.
Durante las audiencias, varios magistrados conservadores mostraron escepticismo hacia esa normativa, mientras la administración respaldó la impugnación presentada por los republicanos.
Otro litigio pendiente cuestiona los límites federales al gasto coordinado entre partidos políticos y candidatos.
El caso, en el que estuvo involucrado el vicepresidente JD Vance, enfrenta argumentos sobre si esas restricciones vulneran la protección de la Primera Enmienda respecto a la libertad de expresión.
Derechos transgénero y privacidad también esperan resolución
Otro de los asuntos pendientes analiza las leyes de Idaho y Virginia Occidental que impiden a atletas transgénero competir en equipos deportivos femeninos de escuelas públicas y universidades.
Durante las audiencias de enero, los magistrados conservadores parecieron inclinarse a respaldar esas restricciones.
Los estados sostienen que las medidas buscan preservar la competencia justa para mujeres y niñas.
Los críticos consideran que forman parte de un esfuerzo más amplio para limitar los derechos de las personas transgénero en Estados Unidos.
La Corte también revisa un caso procedente de Virginia sobre el uso de órdenes de «geocerca» en investigaciones criminales.
La controversia consiste en determinar si recopilar datos de ubicación de teléfonos celulares cercanos a una escena del crimen vulnera la protección de la Cuarta Enmienda contra registros irrazonables.
Las decisiones que emita el máximo tribunal en los próximos días podrían influir en el alcance del poder presidencial, las normas electorales, los derechos civiles y la privacidad digital durante los próximos años.