Corte Suprema cerrará período con decisiones cruciales de Trump

Fallos clave pendientes

Trump espera decisiones

Casos marcarán precedentes

La Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para cerrar su actual período de sesiones con siete decisiones pendientes que podrían redefinir el alcance del poder presidencial, las reglas electorales y el debate sobre los derechos de las personas transgénero.

Lo que importa: Tres de los casos restantes están vinculados a acciones impulsadas por el presidente Donald Trump y pondrán a prueba hasta dónde llegan las facultades del Ejecutivo.

También están en juego resoluciones sobre voto por correo, financiamiento electoral, participación de atletas transgénero y el uso de datos de teléfonos celulares en investigaciones criminales.

El máximo tribunal, con mayoría conservadora de 6-3, fijó el 29 de junio como la próxima fecha para emitir fallos, cuando podría resolver parte o la totalidad de los casos pendientes.

Corte Suprema enfrenta decisiones que redefinirán el poder presidencial

As Supreme Court’s term nears its end, three major Trump rulings due https://t.co/SZACXQhxkh — Reuters Legal (@ReutersLegal) June 28, 2026

El tribunal mantiene abiertos siete expedientes al acercarse el cierre de un período judicial que comenzó en octubre y que tradicionalmente concluye a finales de junio.

Tres de esos asuntos están relacionados directamente con decisiones tomadas por Donald Trump durante el último año.

Uno de ellos analiza la legalidad de su orden ejecutiva para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Los otros dos examinan los intentos del mandatario de destituir a integrantes de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal y de la Comisión Federal de Comercio.

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Estas controversias buscan determinar hasta dónde puede llegar un presidente al remover funcionarios de organismos considerados independientes.

La Corte ya ha favorecido recientemente a Trump en dos casos sobre inmigración y en varias solicitudes de emergencia que permitieron aplicar políticas bloqueadas por tribunales inferiores.

Sin embargo, en febrero también le propinó un revés al rechazar los amplios aranceles emitidos bajo una legislación prevista para emergencias nacionales.