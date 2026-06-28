EE.UU. lanza nuevos bombardeos contra Irán tras ataque a petrolero en el estrecho de Ormuz

EE.UU. bombardea nuevamente Irán.

Escala tensión en Ormuz.

Trump acusa a Teherán.

Estados Unidos ejecutó este sábado una nueva ofensiva militar contra múltiples objetivos en territorio iraní, como respuesta al ataque con un dron atribuido a Teherán contra un petrolero que navegaba por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

La operación fue confirmada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que aseguró que la acción militar buscó responder a una nueva escalada de las tensiones en la región.

«Las fuerzas del CENTCOM lanzaron ataques hoy en respuesta directa a la continua agresión iraní contra la navegación comercial», señaló el mando militar en un comunicado.

Estados Unidos asegura que Irán incumplió el alto el fuego

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Según explicó el CENTCOM, los bombardeos llegan apenas un día después de otra ofensiva estadounidense contra objetivos iraníes realizada tras el ataque al buque M/V Ever Lovely.

Las autoridades militares estadounidenses sostienen que Irán tuvo la oportunidad de respetar el memorando de entendimiento y mantener vigente el alto el fuego alcanzado entre ambos países.

Sin embargo, Washington afirma que Teherán decidió continuar con acciones militares en lugar de cumplir los compromisos adquiridos.

De acuerdo con la información oficial, la nueva operación estuvo dirigida contra infraestructura considerada estratégica para las capacidades militares iraníes.