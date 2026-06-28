EE.UU. lanza nuevos bombardeos contra Irán tras ataque a petrolero en el estrecho de Ormuz
EE.UU. bombardea nuevamente Irán. Escala tensión en Ormuz. Trump acusa a Teherán. Estados Unidos ejecutó este sábado una nueva ofensiva militar contra múltiples objetivos en territorio iraní, como respuesta al ataque con un dron atribuido a Teherán contra un petrolero que navegaba por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para […]
Publicado el27/06/2026 a las 19:44
- EE.UU. bombardea nuevamente Irán.
- Escala tensión en Ormuz.
- Trump acusa a Teherán.
Estados Unidos ejecutó este sábado una nueva ofensiva militar contra múltiples objetivos en territorio iraní, como respuesta al ataque con un dron atribuido a Teherán contra un petrolero que navegaba por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.
La operación fue confirmada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que aseguró que la acción militar buscó responder a una nueva escalada de las tensiones en la región.
«Las fuerzas del CENTCOM lanzaron ataques hoy en respuesta directa a la continua agresión iraní contra la navegación comercial», señaló el mando militar en un comunicado.
Estados Unidos asegura que Irán incumplió el alto el fuego
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Según explicó el CENTCOM, los bombardeos llegan apenas un día después de otra ofensiva estadounidense contra objetivos iraníes realizada tras el ataque al buque M/V Ever Lovely.
Las autoridades militares estadounidenses sostienen que Irán tuvo la oportunidad de respetar el memorando de entendimiento y mantener vigente el alto el fuego alcanzado entre ambos países.
Sin embargo, Washington afirma que Teherán decidió continuar con acciones militares en lugar de cumplir los compromisos adquiridos.
De acuerdo con la información oficial, la nueva operación estuvo dirigida contra infraestructura considerada estratégica para las capacidades militares iraníes.
Los bombardeos apuntaron a sistemas militares y almacenamiento de drones
Entre los objetivos alcanzados figuran instalaciones de vigilancia militar, sistemas de comunicaciones y posiciones de defensa aérea utilizadas por las fuerzas iraníes.
También fueron atacados centros de almacenamiento de drones y capacidades vinculadas con el despliegue de minas navales, según el reporte difundido por el Comando Central.
Las autoridades estadounidenses consideran que estas capacidades representan una amenaza para el tránsito marítimo internacional en el estrecho de Ormuz.
El CENTCOM aseguró además que la navegación comercial continúa desarrollándose por esa vía estratégica mientras las fuerzas estadounidenses permanecen desplegadas en la zona.
Washington mantiene presencia militar ante posibles nuevas amenazas
El mando militar indicó que las tropas estadounidenses permanecen «alerta, preparadas para actuar y listas para responder» frente a cualquier nueva agresión que pueda registrarse en la región.
Este nuevo episodio ocurre después de que Irán acusara a Estados Unidos de incumplir el memorando de entendimiento firmado entre ambas naciones.
Las autoridades iraníes justificaron posteriormente sus acciones contra objetivos estadounidenses al considerar que actuaban en ejercicio de la «legítima defensa».
Las diferencias sobre la interpretación del acuerdo incrementaron nuevamente la tensión entre ambos gobiernos apenas días después de anunciar el cese de las hostilidades.
Trump acusa a Irán de romper el acuerdo alcanzado en junio
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó el viernes al gobierno iraní por la nueva escalada del conflicto.
El mandatario afirmó que Teherán cometió una violación «insensata» del alto el fuego al lanzar «al menos cuatro drones de ataque unidireccional contra barcos que transitaban por el estrecho de Ormuz».
Las declaraciones de Trump se produjeron pocas horas antes de que Washington ordenara la nueva ofensiva militar contra instalaciones iraníes.
Los hechos representan el primer intercambio de ataques entre ambos países desde la firma, el pasado 17 de junio, del memorando de entendimiento destinado a poner fin a las hostilidades.
El estrecho de Ormuz vuelve a convertirse en el centro de la tensión
El acuerdo firmado hace apenas unos días buscaba garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz y crear condiciones para avanzar hacia un pacto definitivo sobre el programa nuclear iraní.
Sin embargo, la nueva cadena de ataques amenaza con debilitar ese proceso diplomático y reaviva la incertidumbre sobre la estabilidad de una de las rutas marítimas más sensibles del planeta.
El estrecho de Ormuz concentra una parte significativa del comercio internacional de hidrocarburos, por lo que cualquier incidente tiene repercusiones inmediatas sobre la seguridad regional y los mercados energéticos.
Por ahora, tanto Washington como Teherán mantienen posiciones enfrentadas sobre el origen de la nueva escalada, mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evolución del conflicto.
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FUENTE: EFE