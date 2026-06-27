Venezuela confirma 1,430 muertos y miles de heridos por terremotos

Sube cifra de muertos

Continúan labores de rescate

Llega ayuda internacional

La cifra de víctimas por los dos terremotos registrados en Venezuela continúa aumentando.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el saldo mortal ascendió a 1,430 personas.

Además, reportó 3,238 heridos y 3,142 personas que perdieron sus hogares como consecuencia del desastre.

Las autoridades mantienen operaciones de rescate mientras persiste el riesgo por nuevas réplicas.

Panorama general: Jorge Rodríguez informó que, desde los sismos ocurridos el 24 de junio, se han registrado 432 eventos sísmicos.

Terremotos en Venezuela: aumenta el número de víctimas

Se elevan a 1,430 las personas fallecidas por el doble terremoto en Venezuela #NoticiasSIN Detalles en: https://t.co/FyLjtfsimD pic.twitter.com/wIlE7Jv2cH — Noticias SIN (@SIN24Horas) June 27, 2026

El funcionario explicó que los dos terremotos principales ocurrieron alrededor de las seis de la tarde.

Posteriormente, se contabilizaron otras 430 réplicas.

Según Rodríguez, esa secuencia refleja el poder destructivo de los movimientos telúricos.

Durante una intervención en la televisión estatal, aseguró que las réplicas también han contribuido al impacto del desastre.

Las autoridades continúan monitoreando la actividad sísmica.

El temor por nuevos movimientos mantiene en alerta a las comunidades afectadas.

Los equipos de emergencia trabajan contrarreloj en distintas zonas del país.