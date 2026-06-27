Venezuela confirma 1,430 muertos y miles de heridos por terremotos
Publicado el27/06/2026 a las 11:16
- Sube cifra de muertos
- Continúan labores de rescate
- Llega ayuda internacional
La cifra de víctimas por los dos terremotos registrados en Venezuela continúa aumentando.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el saldo mortal ascendió a 1,430 personas.
Además, reportó 3,238 heridos y 3,142 personas que perdieron sus hogares como consecuencia del desastre.
Las autoridades mantienen operaciones de rescate mientras persiste el riesgo por nuevas réplicas.
Panorama general: Jorge Rodríguez informó que, desde los sismos ocurridos el 24 de junio, se han registrado 432 eventos sísmicos.
Terremotos en Venezuela: aumenta el número de víctimas
Se elevan a 1,430 las personas fallecidas por el doble terremoto en Venezuela #NoticiasSIN
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— Noticias SIN (@SIN24Horas) June 27, 2026
El funcionario explicó que los dos terremotos principales ocurrieron alrededor de las seis de la tarde.
Posteriormente, se contabilizaron otras 430 réplicas.
Según Rodríguez, esa secuencia refleja el poder destructivo de los movimientos telúricos.
Durante una intervención en la televisión estatal, aseguró que las réplicas también han contribuido al impacto del desastre.
Las autoridades continúan monitoreando la actividad sísmica.
El temor por nuevos movimientos mantiene en alerta a las comunidades afectadas.
Los equipos de emergencia trabajan contrarreloj en distintas zonas del país.
La Guaira concentra los daños más severos
ACTUALIZACIÓN
Aumenta a 1430 muertos en #Venezuela por los recientes terremotos; hay cerca de 3328 heridos 🇻🇪 pic.twitter.com/9pspFsDjNr
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La Guaira continúa siendo el principal epicentro de la devastación. Es la región que registra los mayores daños tras los terremotos.
En total, siete estados venezolanos resultaron afectados. Las labores de rescate permanecen activas mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes.
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El incremento del número de víctimas mantiene la emergencia nacional.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estimó que hasta 6.76 millones de personas podrían haberse visto afectadas.
Dentro de esa proyección figuran aproximadamente dos millones de habitantes de Caracas.
La estimación refleja el alcance potencial de la emergencia humanitaria provocada por los sismos.
Rescatistas internacionales refuerzan la respuesta
Venezuela ha recibido apoyo internacional para fortalecer las operaciones de emergencia, según Telemundo.
El vicecanciller para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, informó que más de 1,600 rescatistas internacionales ya se encuentran en el país.
Los equipos provienen de múltiples naciones que respondieron al llamado de asistencia.
Entre los países participantes están El Salvador, México y República Dominicana.
También llegaron brigadas de Suiza, Ecuador y España.
Colombia, Chile, Países Bajos, Italia y Estados Unidos forman parte del contingente internacional.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que se espera la incorporación de otros diez países.
No ofreció detalles sobre cuáles serán esas naciones.
Las autoridades mantienen el despliegue de recursos mientras avanzan las labores de búsqueda y atención.
Las operaciones continúan en medio de la incertidumbre por posibles nuevas réplicas.
El balance oficial permanece sujeto a cambios conforme avanzan las tareas de rescate y evaluación de daños.
Las autoridades siguen actualizando la información sobre víctimas, personas heridas y población desplazada.