Organizaciones exigen reparar daños en Everglades, tras el cierre de Alligator Alcatraz

Grupos civiles exigen reparar daños ambientales y responder por denuncias contra migrantes tras el cierre de Alligator Alcatraz.

Exigen reparar los Everglades.

Denuncian abusos a migrantes.

DeSantis defiende el cierre. El cierre del centro migratorio ‘Alligator Alcatraz’ no puso fin a las exigencias de organizaciones ambientales, defensores de inmigrantes y representantes indígenas. Un día después del anuncio del gobernador Ron DeSantis, los colectivos reclamaron acciones para reparar los daños que atribuyen a la instalación. Alligator Alcatraz cierra, pero crecen las exigencias de reparación La conferencia ocurrió frente a la entrada del complejo, según Efe. El centro fue construido dentro de la Reserva Nacional Big Cypress. Las organizaciones sostuvieron que el impacto ambiental y las denuncias sobre el trato a los migrantes siguen pendientes de resolverse.

Organizaciones exigen restaurar la reserva y responder por los daños Los grupos señalaron que las obras comenzaron hace un año. Afirmaron que la construcción se realizó sin autorización. Recordaron que el complejo fue levantado en junio de 2025. Indicaron que la decisión respondió a una petición del Gobierno de Donald Trump. Las organizaciones sostuvieron que el sitio fue instalado en un área ecológicamente sensible. Esa situación derivó en demandas judiciales. TE PUEDE INTERESAR: Harris y Vance lideran primeros sondeos hacia la carrera presidencial 2028 Las acciones legales denunciaron presuntas violaciones a la legislación ambiental. También señalaron posibles afectaciones a los derechos de comunidades indígenas. Paul R. Chavez, directivo de Americans for Immigrant Justice, afirmó que el cierre representa un paso importante. Sin embargo, sostuvo que la obligación gubernamental de respetar el debido proceso continúa. Añadió que los derechos constitucionales deben proteger a todas las personas detenidas. También expresó preocupación por quienes fueron trasladados a otros centros. El abogado afirmó que esas personas podrían seguir enfrentando malos tratos y violaciones a sus derechos civiles.

Denuncias apuntan a abusos y condiciones insalubres Las organizaciones aseguraron que el centro se convirtió en un símbolo de abusos contra migrantes. Recordaron denuncias sobre esposamiento rutinario. También mencionaron reportes de abusos físicos por parte de guardias. Incluyeron denuncias de confinamiento prolongado en solitario. Señalaron que Amnistía Internacional describió algunas prácticas como «tortura». Los colectivos también denunciaron condiciones insalubres. Mencionaron baños desbordados e infestaciones de insectos. Además, hablaron de alimentos y agua inseguros. Indicaron que existía iluminación constante. Añadieron que había acceso limitado a duchas. También denunciaron un trato degradante. Según las organizaciones, durante meses resultó difícil el acceso de abogados a los migrantes. Afirmaron que no existía información pública sobre los procedimientos para realizar visitas o mantener comunicaciones confidenciales. Posteriormente, una orden preliminar de un tribunal federal obligó a las autoridades a garantizar comunicaciones confidenciales y publicar protocolos de acceso legal.