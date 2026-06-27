Organizaciones exigen reparar daños en Everglades, tras el cierre de Alligator Alcatraz
Publicado el27/06/2026 a las 10:59
- Exigen reparar los Everglades.
- Denuncian abusos a migrantes.
- DeSantis defiende el cierre.
El cierre del centro migratorio ‘Alligator Alcatraz’ no puso fin a las exigencias de organizaciones ambientales, defensores de inmigrantes y representantes indígenas.
Un día después del anuncio del gobernador Ron DeSantis, los colectivos reclamaron acciones para reparar los daños que atribuyen a la instalación.
Alligator Alcatraz cierra, pero crecen las exigencias de reparación
La conferencia ocurrió frente a la entrada del complejo, según Efe.
El centro fue construido dentro de la Reserva Nacional Big Cypress.
Las organizaciones sostuvieron que el impacto ambiental y las denuncias sobre el trato a los migrantes siguen pendientes de resolverse.
Organizaciones exigen restaurar la reserva y responder por los daños
Los grupos señalaron que las obras comenzaron hace un año. Afirmaron que la construcción se realizó sin autorización.
Recordaron que el complejo fue levantado en junio de 2025. Indicaron que la decisión respondió a una petición del Gobierno de Donald Trump.
Las organizaciones sostuvieron que el sitio fue instalado en un área ecológicamente sensible. Esa situación derivó en demandas judiciales.
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Las acciones legales denunciaron presuntas violaciones a la legislación ambiental. También señalaron posibles afectaciones a los derechos de comunidades indígenas.
Paul R. Chavez, directivo de Americans for Immigrant Justice, afirmó que el cierre representa un paso importante. Sin embargo, sostuvo que la obligación gubernamental de respetar el debido proceso continúa.
Añadió que los derechos constitucionales deben proteger a todas las personas detenidas. También expresó preocupación por quienes fueron trasladados a otros centros.
El abogado afirmó que esas personas podrían seguir enfrentando malos tratos y violaciones a sus derechos civiles.
Denuncias apuntan a abusos y condiciones insalubres
Las organizaciones aseguraron que el centro se convirtió en un símbolo de abusos contra migrantes.
Recordaron denuncias sobre esposamiento rutinario.
También mencionaron reportes de abusos físicos por parte de guardias.
Incluyeron denuncias de confinamiento prolongado en solitario.
Señalaron que Amnistía Internacional describió algunas prácticas como «tortura».
Los colectivos también denunciaron condiciones insalubres.
Mencionaron baños desbordados e infestaciones de insectos.
Además, hablaron de alimentos y agua inseguros.
Indicaron que existía iluminación constante.
Añadieron que había acceso limitado a duchas.
También denunciaron un trato degradante.
Según las organizaciones, durante meses resultó difícil el acceso de abogados a los migrantes.
Afirmaron que no existía información pública sobre los procedimientos para realizar visitas o mantener comunicaciones confidenciales.
Posteriormente, una orden preliminar de un tribunal federal obligó a las autoridades a garantizar comunicaciones confidenciales y publicar protocolos de acceso legal.
DeSantis defiende el centro mientras persisten reclamos ambientales
La comparecencia ocurrió un día después del anuncio oficial del cierre.
Ron DeSantis afirmó que el centro cumplió su misión.
Según el gobernador, permitió casi 30.000 deportaciones adicionales.
También aseguró que Florida concentra más del 40 % de las detenciones migratorias estatales y locales del país.
Sostuvo que el estado representa un modelo de colaboración migratoria con el Gobierno Trump.
Mientras tanto, las organizaciones insistieron en que el cierre no resuelve los daños ocasionados.
Eve Samples, directora de Friends of the Everglades, pidió medidas inmediatas para atender las afectaciones.
Los colectivos también recordaron que el costo operativo del centro fue estimado en más de un millón de dólares diarios.
Big Cypress abarca alrededor de 295.000 hectáreas de humedales, bosques de cipreses, praderas inundables y pantanos.
La reserva cumple funciones de almacenamiento y filtración del agua que abastece al sur de Florida.
Además, alberga especies como la pantera de Florida, el oso negro, cocodrilos, caimanes, aves zancudas, tortugas y diversas especies acuáticas.
También constituye el hogar ancestral de la tribu Miccosukee y otras comunidades indígenas.
En la conferencia participaron representantes de los Miccosukee, Florida Immigrant Coalition, Center for Biological Diversity, Earthjustice y otras organizaciones ambientales y de derechos civiles.