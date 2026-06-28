Rafael Rubio sale de centro migratorio en Nueva Jersey tras cinco meses detenido
Publicado el28/06/2026 a las 09:15
- Liberan a Rafael Rubio
- DHS apela el asilo
- Concejo mantiene respaldo
El venezolano Rafael Rubio, empleado del Concejo Municipal de Nueva York, recuperó su libertad tras permanecer más de cinco meses en un centro de detención para inmigrantes, luego de haber sido arrestado durante una cita de rutina ante la corte de inmigración.
¿Por qué importa? El caso ha reavivado el debate sobre la detención de inmigrantes que cuentan con protección migratoria vigente y cumplen con los procesos legales establecidos.
Rubio fue detenido el pasado 12 de enero durante una comparecencia rutinaria ante la corte de inmigración.
Al momento de su arresto, contaba con un Estatus de Protección Temporal (TPS) vigente.
Rafael Rubio recupera su libertad tras cinco meses detenido
“YOU SAVED MY LIFE.” 🗽⚖️ — @NYCCouncil staffer Rafael Rubio’s words to @SpeakerMenin after returning to City Hall—158 days after @ICEgov detained him at an asylum interview. @NYCCouncil, @BronxDefenders, @nylag and @thenyic helped bring him home. @DHSgov is appealing. #1010WINS pic.twitter.com/ft5yvnlF1n
— Darius Radzius (@DariusRadzius) June 27, 2026
Ese beneficio migratorio permanecerá válido hasta octubre de este año.
Así lo recordó el Concejo Municipal de la ciudad de Nueva York en un comunicado.
Tras varios meses de litigios y distintos reveses legales, Rubio enfrentó incluso una orden de deportación.
El 27 de mayo, un juez de inmigración resolvió otorgarle asilo.
Pese a esa decisión favorable, Rubio permaneció bajo custodia durante varias semanas adicionales.
No fue liberado sino hasta el 19 de junio.
Su salida ocurrió desde el centro de detención Delaney Hall, ubicado en Nueva Jersey.
La liberación fue resultado de gestiones continuas realizadas por sus abogados de Bronx Defenders y por representantes del Ayuntamiento de Nueva York.
El caso sigue abierto tras la apelación del DHS
A New York City Council employee who was detained by federal immigration authorities for more than five months has been released, according to City Council Speaker Julie Menin. However, the case against Rafael Rubio is not over. On June 22, the U.S. Department of Homeland… pic.twitter.com/ervzrX3kKV
— Eyewitness News (@ABC7NY) June 27, 2026
La situación legal de Rubio aún no concluye.
El pasado 22 de junio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó una apelación contra la decisión que le concedió el asilo.
Mientras ese proceso continúa, Rubio permanecerá a la espera de la resolución correspondiente, según ABC 7.
Tras recuperar su libertad, compartió el impacto emocional que vivió durante los meses de detención.
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«Pensé que todo había terminado para mí, que mi vida y mis sueños se habían acabado. Y lo que ha sucedido desde entonces es un milagro que aún me cuesta creer», afirmó.
Sus declaraciones reflejan la incertidumbre que enfrentó mientras permanecía bajo custodia migratoria.
Ahora deberá seguir el proceso derivado de la apelación presentada por el DHS.
La resolución definitiva dependerá del desarrollo de ese procedimiento legal.
El Concejo de Nueva York respalda a Rafael Rubio
Welcome home, Rafael. ❤️ pic.twitter.com/ptyTeocrh2
— Speaker Julie Menin (@SpeakerMenin) June 27, 2026
La presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Julie Menin, celebró la liberación del empleado venezolano.
La legisladora sostuvo que Rubio nunca debió permanecer detenido durante más de cinco meses.
«Fue detenido injustamente durante más de cinco meses», afirmó Menin.
También aseguró que Rubio cumplió con los procedimientos legales desde el inicio.
Según la presidenta del Concejo, el trabajador merecía que su caso fuera analizado de manera imparcial.
Menin reiteró que las autoridades municipales seguirán respaldándolo.
«Esto jamás debió haber sucedido. Desde el principio, Rafael siguió las reglas, cumplió con el proceso legal y merecía que su caso fuera escuchado con imparcialidad y basándose en sus méritos», indicó.
Añadió que el Concejo continuará apoyando a Rubio durante la apelación presentada contra la concesión de su asilo.
El caso permanece abierto mientras avanza el proceso legal impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional.
La liberación de Rubio pone fin a su detención, aunque no a la disputa migratoria que continúa en los tribunales.
Lo que sigue en el proceso migratorio
El siguiente paso será la resolución de la apelación presentada por el DHS.
Hasta que exista una decisión definitiva, el proceso de asilo continuará en la vía legal.
La situación de Rubio seguirá siendo observada por sus representantes legales y por el Concejo Municipal de Nueva York.
El caso también mantiene vigente el debate sobre la aplicación de medidas migratorias contra personas que cuentan con un estatus de protección temporal y que comparecen ante las autoridades migratorias conforme a los procedimientos establecidos.