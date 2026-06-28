Rafael Rubio sale de centro migratorio en Nueva Jersey tras cinco meses detenido

Liberan a Rafael Rubio

DHS apela el asilo

Concejo mantiene respaldo

El venezolano Rafael Rubio, empleado del Concejo Municipal de Nueva York, recuperó su libertad tras permanecer más de cinco meses en un centro de detención para inmigrantes, luego de haber sido arrestado durante una cita de rutina ante la corte de inmigración.

¿Por qué importa? El caso ha reavivado el debate sobre la detención de inmigrantes que cuentan con protección migratoria vigente y cumplen con los procesos legales establecidos.

Rubio fue detenido el pasado 12 de enero durante una comparecencia rutinaria ante la corte de inmigración.

Al momento de su arresto, contaba con un Estatus de Protección Temporal (TPS) vigente.

Rafael Rubio recupera su libertad tras cinco meses detenido

Ese beneficio migratorio permanecerá válido hasta octubre de este año.

Así lo recordó el Concejo Municipal de la ciudad de Nueva York en un comunicado.

Tras varios meses de litigios y distintos reveses legales, Rubio enfrentó incluso una orden de deportación.

El 27 de mayo, un juez de inmigración resolvió otorgarle asilo.

Pese a esa decisión favorable, Rubio permaneció bajo custodia durante varias semanas adicionales.

No fue liberado sino hasta el 19 de junio.

Su salida ocurrió desde el centro de detención Delaney Hall, ubicado en Nueva Jersey.

La liberación fue resultado de gestiones continuas realizadas por sus abogados de Bronx Defenders y por representantes del Ayuntamiento de Nueva York.