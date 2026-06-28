Estados Unidos acusa a Irán de violar alto el fuego

Trump amenaza a Irán tras acusarlo de violar el alto el fuego. EE.UU. respondió con bombardeos y elevó la tensión en el estrecho de Ormuz.

Trump amenaza a Irán.

CENTCOM lanza ataques.

Crece tensión bilateral. La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar este sábado tras un nuevo intercambio de acusaciones sobre el incumplimiento del alto el fuego. El presidente Donald Trump aseguró que Teherán volvió a violar el acuerdo alcanzado entre ambos países. Trump amenaza a Irán tras denunciar violación del alto el fuego Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ABC Digital (@abcdigital) También advirtió que Washington podría intensificar su ofensiva militar si continúan los ataques iraníes. ¿Por qué importa? La advertencia eleva la presión sobre un acuerdo que buscaba frenar las hostilidades. El intercambio de acusaciones ocurre mientras ambos gobiernos mantienen negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Trump advierte una respuesta militar más amplia Trump publicó un mensaje en Truth Social en el que afirmó que las fuerzas estadounidenses bombardearon instalaciones militares iraníes. Según el mandatario, los ataques alcanzaron depósitos de misiles y drones. También aseguró que fueron destruidos radares costeros iraníes. TE PUEDE INTERESAR: Trump nomina a exagente como nuevo director de ICE Las acciones, dijo, respondieron a una nueva violación del acuerdo de alto el fuego. En su publicación, Trump afirmó que Estados Unidos podría abandonar cualquier intento de actuar con moderación. El presidente sostuvo que podría ordenar completar militarmente la operación iniciada. «Puede llegar un momento en que ya no podamos seguir siendo razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que comenzamos con mucho éxito», escribió. Trump agregó que, de ocurrir ese escenario, «la República Islámica de Irán dejará de existir».

CENTCOM detalla nuevos bombardeos contra objetivos iraníes Horas antes del mensaje presidencial, el Comando Central de Estados Unidos informó sobre una nueva ofensiva militar. El CENTCOM explicó que los ataques respondieron a una agresión iraní contra la navegación comercial. Según el comunicado, el objetivo fue responder al ataque de un dron atribuido a Teherán. El blanco fue el petrolero M/T Kiku, de bandera panameña, mientras navegaba por el estrecho de Ormuz. El mando militar indicó que las operaciones alcanzaron infraestructura de vigilancia militar. También fueron atacados sistemas de comunicaciones. La ofensiva incluyó posiciones de defensa aérea. Además, fueron bombardeadas instalaciones de almacenamiento de drones y capacidades destinadas al despliegue de minas navales. El CENTCOM sostuvo que Irán había tenido la oportunidad de respetar el acuerdo alcanzado entre ambos países. Sin embargo, aseguró que Teherán decidió lanzar un nuevo dron contra el M/T Kiku. El organismo recordó que un día antes Estados Unidos ya había respondido militarmente a otro incidente. Ese ataque previo ocurrió tras una agresión contra el buque M/V Ever Lovely.