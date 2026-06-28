Trump nomina a exagente como nuevo director de ICE

Trump nomina nuevo director

ICE espera ratificación

Crecen detenciones migratorias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó este sábado a Lance Schroyer para encabezar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la agencia encargada de aplicar las leyes migratorias dentro del país.

La designación representa un nuevo paso en la estrategia migratoria impulsada por la Casa Blanca.

Trump anunció la nominación mediante un mensaje publicado en Truth Social.

Ahora, el nombramiento deberá ser ratificado por el Senado antes de que Schroyer pueda asumir formalmente el cargo.

Trump nomina a nuevo director para ICE

🚨| El presidente Donald Trump anunció la nominación de Lance Schroyer, de Oklahoma, como nuevo director del U.S. Immigration and Customs Enforcement. Schroyer es un exagente de las fuerzas del orden y exmarine de Estados Unidos. La nominación deberá ser confirmada por el Senado.… pic.twitter.com/ywykI7abUG — Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) June 27, 2026

El mandatario destacó que Schroyer cuenta con más de 29 años de experiencia en las fuerzas del orden.

Ese historial fue presentado como uno de los principales argumentos para respaldar su candidatura.

De ser confirmado, asumirá la dirección de una de las agencias más relevantes para la política migratoria del Gobierno.

ICE se ha convertido en una pieza central de la estrategia de deportaciones masivas promovida por la Administración Trump.