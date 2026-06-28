Trump nomina a exagente como nuevo director de ICE
Publicado el28/06/2026 a las 07:48
- Trump nomina nuevo director
- ICE espera ratificación
- Crecen detenciones migratorias
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó este sábado a Lance Schroyer para encabezar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la agencia encargada de aplicar las leyes migratorias dentro del país.
La designación representa un nuevo paso en la estrategia migratoria impulsada por la Casa Blanca.
Trump anunció la nominación mediante un mensaje publicado en Truth Social.
Ahora, el nombramiento deberá ser ratificado por el Senado antes de que Schroyer pueda asumir formalmente el cargo.
Trump nomina a nuevo director para ICE
🚨| El presidente Donald Trump anunció la nominación de Lance Schroyer, de Oklahoma, como nuevo director del U.S. Immigration and Customs Enforcement. Schroyer es un exagente de las fuerzas del orden y exmarine de Estados Unidos. La nominación deberá ser confirmada por el Senado.… pic.twitter.com/ywykI7abUG
— Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) June 27, 2026
El mandatario destacó que Schroyer cuenta con más de 29 años de experiencia en las fuerzas del orden.
Ese historial fue presentado como uno de los principales argumentos para respaldar su candidatura.
De ser confirmado, asumirá la dirección de una de las agencias más relevantes para la política migratoria del Gobierno.
ICE se ha convertido en una pieza central de la estrategia de deportaciones masivas promovida por la Administración Trump.
¿Quién es Lance Schroyer y cuál sería su papel en ICE?
President Trump says he’ll nominate Lance Schroyer, a former Oklahoma state trooper, as the next ICE director. https://t.co/UK4MO60m5g pic.twitter.com/I5bLH9tkAp
— CNN (@CNN) June 27, 2026
Actualmente, Lance Schroyer se desempeña como asesor principal del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.
Desde esa posición ha participado en asuntos relacionados con la política de seguridad nacional.
Mullin aseguró que Schroyer contribuirá a fortalecer la estrategia del Gobierno.
Según explicó, su trabajo estará enfocado en localizar, detener y deportar a migrantes en situación irregular.
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Si obtiene la aprobación del Senado, reemplazará al director interino David Venturella.
Venturella asumió el cargo en mayo tras una larga trayectoria dentro del sistema migratorio estadounidense.
Antes de él, la agencia estuvo encabezada por Todd Lyons.
Lyons dirigió ICE desde marzo de 2025, cuando la Administración Trump intensificó su campaña de arrestos y deportaciones, y dejó el cargo el mes pasado.
ICE mantiene una dirección interina mientras aumentan las detenciones
La dirección de ICE ha permanecido bajo funcionarios interinos durante casi una década.
La última persona confirmada por el Senado para ocupar el cargo fue Sarah Saldaña.
Saldaña dirigió la agencia durante la presidencia de Barack Obama.
Desde entonces, ningún director permanente ha recibido la ratificación de la Cámara Alta.
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, ICE ha reforzado su papel dentro de la política migratoria federal.
En enero de este año, la agencia mantenía bajo custodia a más de 71.000 personas.
Esa cifra constituye el mayor número de detenidos registrado en la historia de ICE.
El incremento de las detenciones ha coincidido con un aumento de las muertes de migrantes bajo custodia.
Un informe divulgado este mes por Human Rights Watch y Physicians for Human Rights documentó 52 fallecimientos durante los primeros 500 días del segundo mandato de Trump.
El reporte concluyó que la tasa de mortalidad en los centros de detención de ICE es la más alta registrada en al menos una década.
La nominación de Schroyer llega en medio de ese contexto y ahora queda pendiente de la decisión del Senado, que determinará si se convierte en el próximo director permanente de la agencia.