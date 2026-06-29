¿Celebración nacional o protagonismo presidencial? Así definen los actos por los 250 años de EE.UU.
Publicado el29/06/2026 a las 07:46
- Trump domina celebración nacional.
- Críticas por protagonismo presidencial.
- Polémica marca aniversario estadounidense.
Cuando Estados Unidos celebre el próximo 4 de julio el 250 aniversario de su independencia, millones de personas seguirán los tradicionales fuegos artificiales y ceremonias patrióticas, pero este año la atención pública también estará puesta en el papel que asumirá el presidente Donald Trump durante los festejos oficiales.
Según la información difundida por EFE, la agenda preparada para la conmemoración ha generado un intenso debate político debido a que el mandatario encabezará varios de los eventos más importantes, mientras sectores críticos consideran que las celebraciones nacionales han adquirido un marcado carácter personalista.
Trump convierte el aniversario en el eje central de su agenda pública
El acto principal tendrá lugar en la Explanada Nacional de Washington, donde Trump ofrecerá un discurso ante miles de simpatizantes en un evento acompañado por espectáculos de fuegos artificiales y sobrevuelos de aeronaves militares, una puesta en escena que busca resaltar la magnitud del aniversario de la independencia estadounidense.
Un día antes, el presidente encabezará otra ceremonia en el Monte Rushmore, uno de los monumentos más emblemáticos del país, donde aparecen esculpidos George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, una elección que también ha despertado interpretaciones sobre el simbolismo político del evento.
La participación del mandatario no sorprende a quienes han seguido su trayectoria pública, marcada desde hace décadas por una fuerte presencia mediática y una constante búsqueda de protagonismo tanto en la política como anteriormente en la televisión.
Además de estos actos oficiales, la Administración impulsa diversas iniciativas conmemorativas, entre ellas la emisión de monedas y pasaportes especiales con la imagen del presidente, así como un intento de modificar la legislación para incorporar su firma en los billetes de dólar.
Historiadores cuestionan el protagonismo presidencial en las celebraciones
«Se supone que la celebración gira en torno a Estados Unidos. Trump quiere que gire en torno a él. No puede ver más allá de su propio interés», critica en declaraciones a EFE el historiador John Pitney, quien apunta que «no existe precedente para este comportamiento».
El especialista recordó que durante el bicentenario celebrado hace cinco décadas, el entonces presidente Gerald Ford participó activamente en los eventos, pero evitó convertirse en el centro de la conmemoración y mantuvo el énfasis sobre la historia nacional.
Pitney también recordó que Ford incluso rechazó un proyecto legislativo que buscaba nombrar un edificio federal en su honor, una actitud que, a su juicio, contrasta con las iniciativas actuales impulsadas desde la Casa Blanca.
Mientras tanto, la Administración mantiene un litigio relacionado con la intención de cambiar el nombre del Centro Kennedy para incorporar el apellido del actual mandatario, una propuesta que continúa generando debate político y cultural.
Cancelaciones de artistas y actos políticos marcan los festejos
La controversia también alcanzó a la programación cultural de las celebraciones después de que varios artistas, entre ellos Young MC y Martina McBride, cancelaran su participación en una feria conmemorativa inaugurada el pasado 24 de junio por el propio presidente.
Las cancelaciones respondieron al temor de que el evento adquiriera un perfil excesivamente político, preocupación que terminó reforzándose cuando Trump utilizó el escenario para pronunciar un discurso centrado en temas propios de la campaña electoral.
Durante esa intervención defendió la actuación de Estados Unidos en la guerra contra Irán, prometió una reducción en el precio de la gasolina y volvió a dirigirse a los votantes con miras a las elecciones legislativas de noviembre.
Días antes, el mandatario también había incorporado a la programación oficial una función especial de artes marciales mixtas de la UFC organizada en la Casa Blanca con motivo de su cumpleaños número 80, un evento inédito dentro de las actividades del aniversario nacional.
Las críticas crecen mientras avanzan nuevos proyectos impulsados por Trump
Los actos son coordinados por Freedom 250, una plataforma integrada por aliados políticos del presidente que ha tenido un papel relevante en la organización del calendario conmemorativo de este año.
«El presidente Trump se está asegurando de que Estados Unidos tenga el espectacular cumpleaños que se merece», declaró a medios el portavoz de la Casa Blanca David Ingle, quien agregó: «Solo quienes sufren un caso severo de síndrome de odio a Trump ven un problema en ello».
Desde el Partido Demócrata sostienen que la Administración no solo concentra la atención sobre la figura presidencial, sino que además intenta modificar el relato histórico mediante cambios en exposiciones y placas, eliminando referencias relacionadas con la esclavitud y con los juicios políticos enfrentados por Trump durante su primer mandato.
El debate también alcanza varios proyectos urbanísticos promovidos por el mandatario, entre ellos un gran salón de baile para la Casa Blanca, un enorme arco de triunfo en Washington y la reciente restauración del estanque junto al Monumento a Lincoln, cuya agua volvió a teñirse de verde pocos días después por una proliferación de algas, una imagen que algunos críticos consideran una metáfora del momento político que atraviesa su presidencia.
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FUENTE: EFE