¿Celebración nacional o protagonismo presidencial? Así definen los actos por los 250 años de EE.UU.

Trump domina celebración nacional.

Críticas por protagonismo presidencial.

Polémica marca aniversario estadounidense.

Cuando Estados Unidos celebre el próximo 4 de julio el 250 aniversario de su independencia, millones de personas seguirán los tradicionales fuegos artificiales y ceremonias patrióticas, pero este año la atención pública también estará puesta en el papel que asumirá el presidente Donald Trump durante los festejos oficiales.

Según la información difundida por EFE, la agenda preparada para la conmemoración ha generado un intenso debate político debido a que el mandatario encabezará varios de los eventos más importantes, mientras sectores críticos consideran que las celebraciones nacionales han adquirido un marcado carácter personalista.

Trump convierte el aniversario en el eje central de su agenda pública

El acto principal tendrá lugar en la Explanada Nacional de Washington, donde Trump ofrecerá un discurso ante miles de simpatizantes en un evento acompañado por espectáculos de fuegos artificiales y sobrevuelos de aeronaves militares, una puesta en escena que busca resaltar la magnitud del aniversario de la independencia estadounidense.

Un día antes, el presidente encabezará otra ceremonia en el Monte Rushmore, uno de los monumentos más emblemáticos del país, donde aparecen esculpidos George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, una elección que también ha despertado interpretaciones sobre el simbolismo político del evento.

La participación del mandatario no sorprende a quienes han seguido su trayectoria pública, marcada desde hace décadas por una fuerte presencia mediática y una constante búsqueda de protagonismo tanto en la política como anteriormente en la televisión.

Además de estos actos oficiales, la Administración impulsa diversas iniciativas conmemorativas, entre ellas la emisión de monedas y pasaportes especiales con la imagen del presidente, así como un intento de modificar la legislación para incorporar su firma en los billetes de dólar.