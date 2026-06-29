Expertos explican: ¿por qué colapsaron tantos edificios en Venezuela?

Edificios antiguos colapsaron.

Expertos señalan corrupción.

Faltó mantenimiento estructural.

Los edificios antiguos, la falta de mantenimiento y el incumplimiento de normas aparecen entre las principales hipótesis que explican por qué tantos inmuebles colapsaron tras el reciente sismo en Venezuela, según especialistas consultados por CNN.

La emergencia volvió a poner sobre la mesa un problema estructural que expertos llevan años advirtiendo: una parte importante del parque habitacional venezolano fue construida hace más de medio siglo y, en muchos casos, nunca fue reforzada para cumplir con los estándares antisísmicos modernos.

Edificios antiguos y crisis prolongada aumentan el riesgo de colapso

Décadas de crisis económica y corrupción generalizada en Venezuela sugieren que muchos edificios probablemente han recibido un mantenimiento deficiente o fueron construidos al margen de las normativas oficiales, según Matthew Blackett, profesor asociado de Riesgos Naturales en la Universidad de Coventry, en el Reino Unido.

El especialista explicó que, aunque las normas de construcción vigentes en Venezuela cumplen actualmente con estándares internacionales, buena parte de las edificaciones que colapsaron fueron levantadas mucho antes de que esos reglamentos fueran actualizados.

Los inmuebles construidos durante las décadas de 1950, 1960 y 1970 presentan vulnerabilidades propias de su antigüedad y de los criterios de ingeniería utilizados en aquella época.

El hijo del expresidente venezolano Nicolás Maduro declaró el jueves que la mayoría de los edificios que colapsaron en Caracas correspondían precisamente a construcciones levantadas durante las décadas de los años cincuenta y sesenta.