Expertos explican: ¿por qué colapsaron tantos edificios en Venezuela?
Publicado el29/06/2026 a las 06:44
- Edificios antiguos colapsaron.
- Expertos señalan corrupción.
- Faltó mantenimiento estructural.
Los edificios antiguos, la falta de mantenimiento y el incumplimiento de normas aparecen entre las principales hipótesis que explican por qué tantos inmuebles colapsaron tras el reciente sismo en Venezuela, según especialistas consultados por CNN.
La emergencia volvió a poner sobre la mesa un problema estructural que expertos llevan años advirtiendo: una parte importante del parque habitacional venezolano fue construida hace más de medio siglo y, en muchos casos, nunca fue reforzada para cumplir con los estándares antisísmicos modernos.
Edificios antiguos y crisis prolongada aumentan el riesgo de colapso
Décadas de crisis económica y corrupción generalizada en Venezuela sugieren que muchos edificios probablemente han recibido un mantenimiento deficiente o fueron construidos al margen de las normativas oficiales, según Matthew Blackett, profesor asociado de Riesgos Naturales en la Universidad de Coventry, en el Reino Unido.
El especialista explicó que, aunque las normas de construcción vigentes en Venezuela cumplen actualmente con estándares internacionales, buena parte de las edificaciones que colapsaron fueron levantadas mucho antes de que esos reglamentos fueran actualizados.
Los inmuebles construidos durante las décadas de 1950, 1960 y 1970 presentan vulnerabilidades propias de su antigüedad y de los criterios de ingeniería utilizados en aquella época.
El hijo del expresidente venezolano Nicolás Maduro declaró el jueves que la mayoría de los edificios que colapsaron en Caracas correspondían precisamente a construcciones levantadas durante las décadas de los años cincuenta y sesenta.
La corrupción y la calidad de las construcciones también están bajo la lupa
Blackett añadió que muchos edificios y viviendas fueron construidos durante los grandes auges petroleros que vivió Venezuela en el siglo pasado.
Según el académico, ese acelerado crecimiento urbano pudo haber favorecido proyectos donde se redujeron costos relacionados con la calidad de los materiales o con los estándares de seguridad.
Venezuela ocupa actualmente el puesto 180 de 182 países en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional.
Esa posición refleja un elevado nivel de corrupción percibida dentro del sector público, un factor que, según diversos especialistas, puede afectar los controles sobre las obras de infraestructura y la supervisión de proyectos de construcción.
Grupos de la sociedad civil venezolana también han advertido que algunas de las zonas más golpeadas corresponden a grandes complejos de vivienda pública.
Entre ellas figura Catia La Mar, donde durante el gobierno de Hugo Chávez se construyeron cientos de apartamentos en un periodo marcado por un rápido crecimiento demográfico.
Según esas organizaciones, existe la posibilidad de que durante esa expansión urbana no siempre se aplicaran de manera estricta las normas de construcción vigentes.
Expertos advierten que muchas edificaciones nunca fueron reforzadas
Otro de los factores señalados por los especialistas es la ausencia de programas de modernización para adaptar edificios antiguos a los requisitos antisísmicos actuales.
Blackett comparó la situación venezolana con la experiencia de ciudades como San Francisco, donde después de los terremotos ocurridos a finales de la década de 1980 se implementaron programas públicos para reforzar edificaciones vulnerables.
“Si observamos lugares como San Francisco, tras los terremotos de finales de los años 80, hubo incentivos y financiación gubernamental para adaptar los edificios y garantizar su seguridad. Se inspeccionaban las edificaciones y se declaraban inhabitables si no cumplían con dichas normas”, explicó Blackett a CNN. “Eso no ha sucedido allí [en Venezuela]”.
El profesor asociado de Ingeniería Civil de la Universidad de Bristol, Raffaele De Risi, considera que todavía será necesario realizar evaluaciones técnicas detalladas para determinar con precisión las causas de cada colapso.
“La cuestión decisiva, que solo podrá resolverse mediante una evaluación posterior al suceso, es qué proporción del parque de viviendas actual es anterior a estas normativas o fue construida de manera informal, al margen de ellas”.
Los especialistas coinciden en que esas inspecciones serán fundamentales para conocer hasta qué punto la antigüedad de los edificios, la falta de mantenimiento, la construcción informal y la ausencia de reforzamientos estructurales contribuyeron a la magnitud de los daños registrados tras el terremoto.
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FUENTE: CNN