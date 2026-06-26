México activa apoyo a Venezuela tras terremotos: Sheinbaum habla con Delcy Rodríguez

Sheinbaum tras terremotos en Venezuela

México envía ayuda urgente

Rescate internacional activo

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación clave con Delcy Rodríguez tras los terremotos que han dejado cientos de víctimas en Venezuela.

Durante la llamada, la mandataria mexicana expresó condolencias por los fallecidos y reiteró el respaldo de su gobierno ante la emergencia.

“Hoy tuve llamada telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien expresé condolencias por las víctimas de los terremotos y reafirmé nuestro apoyo al pueblo venezolano”, señaló Sheinbaum.

El gesto ocurre en medio de una crisis humanitaria que ya suma al menos 920 muertos y 2,980 heridos, según cifras oficiales actualizadas.

Envío de ayuda humanitaria y despliegue operativo

El gobierno de México no solo ofreció apoyo diplomático, sino que activó rápidamente el envío de asistencia a las zonas afectadas.

Sheinbaum confirmó que ya se desplegó ayuda humanitaria, junto con personal especializado para atender la emergencia en territorio venezolano.

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“México ya despliega ayuda humanitaria en las zonas afectadas; estamos atentos a necesidades adicionales”, publicó la presidenta en sus redes sociales.

Además, subrayó el sentido de cooperación regional al afirmar que “en momentos difíciles, nuestra nación es solidaria con países hermanos”.