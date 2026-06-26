México activa apoyo a Venezuela tras terremotos: Sheinbaum habla con Delcy Rodríguez
Publicado el26/06/2026 a las 12:19
- Sheinbaum tras terremotos en Venezuela
- México envía ayuda urgente
- Rescate internacional activo
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación clave con Delcy Rodríguez tras los terremotos que han dejado cientos de víctimas en Venezuela.
Durante la llamada, la mandataria mexicana expresó condolencias por los fallecidos y reiteró el respaldo de su gobierno ante la emergencia.
“Hoy tuve llamada telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien expresé condolencias por las víctimas de los terremotos y reafirmé nuestro apoyo al pueblo venezolano”, señaló Sheinbaum.
El gesto ocurre en medio de una crisis humanitaria que ya suma al menos 920 muertos y 2,980 heridos, según cifras oficiales actualizadas.
Envío de ayuda humanitaria y despliegue operativo
El gobierno de México no solo ofreció apoyo diplomático, sino que activó rápidamente el envío de asistencia a las zonas afectadas.
Sheinbaum confirmó que ya se desplegó ayuda humanitaria, junto con personal especializado para atender la emergencia en territorio venezolano.
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“México ya despliega ayuda humanitaria en las zonas afectadas; estamos atentos a necesidades adicionales”, publicó la presidenta en sus redes sociales.
Además, subrayó el sentido de cooperación regional al afirmar que “en momentos difíciles, nuestra nación es solidaria con países hermanos”.
Equipos mexicanos ya trabajan en zonas de desastre
Como parte de la respuesta, México envió varios aviones con insumos y personal de rescate que ya operan en las áreas más afectadas.
El contingente incluye 261 elementos del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, capacitados en tareas de búsqueda y salvamento.
“Fueron recibidos ayer por la noche por autoridades de Venezuela… hoy en la mañana muy temprano ya iniciaron las labores de rescate”, detalló Sheinbaum.
Los equipos ya tienen asignadas zonas específicas, donde trabajan en la remoción de escombros y localización de posibles sobrevivientes.
Réplicas, daños y militarización complican el panorama
La situación en Venezuela sigue siendo crítica debido a las constantes réplicas y los daños estructurales en varias ciudades.
Las autoridades venezolanas reportaron al menos 214 réplicas desde los sismos principales, lo que mantiene en alerta a la población.
Delcy Rodríguez también anunció la militarización de La Guaira, la región más golpeada, para garantizar seguridad y distribución de ayuda.
Mientras tanto, cientos de personas permanecen en refugios improvisados tras el colapso de edificios en Caracas y otras zonas afectadas, señaló ‘EFE’ y ‘Forbes México‘.