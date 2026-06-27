Miami responde a la emergencia: envían primeros insumos médicos a Venezuela tras los terremotos
Publicado el27/06/2026 a las 09:08
- Miami envía apoyo a Venezuela
- Hospitales sin materiales
- Piden más colaboración
La comunidad venezolana en Estados Unidos envió desde Miami los primeros seis palés de insumos médicos a hospitales de Venezuela, afectados por los devastadores terremotos.
Según ‘EFE’, la organización All For Venezuela envió desde Doral insumos médicos a universidades públicas y clínicas de Venezuela para atender a los afectados por la emergencia.
Dos de los cargamentos fueron enviados a la Universidad Central de Venezuela (UCV), desde donde se distribuirán recursos para Caracas y La Guaira, mientras otro será destinado a la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), en Barquisimeto.
Los tres envíos restantes llegarán a clínicas de La Guaira, donde médicos atienden gratuitamente a pacientes sin acceso a la red hospitalaria pública.
Médicos enfrentan una crisis sin recursos básicos
La representante de All For Venezuela, Mayra Pachán, aseguró que la necesidad de ayuda médica nunca había sido tan urgente debido a la magnitud de la tragedia provocada por los sismos registrados esta semana.
«Ya salieron los primeros seis palés de insumos», afirmó Pachán durante una jornada de recolección organizada en el restaurante El Arepazo, punto habitual de encuentro para la comunidad venezolana en Miami.
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La organización lleva más de once años enviando ayuda humanitaria a Venezuela y colaborando con más de 60 organizaciones y centros médicos.
Pachán sostuvo que los hospitales conservan parte de su infraestructura, pero enfrentan una grave escasez de suministros indispensables para atender a los pacientes que siguen llegando tras el desastre.
La falta de material pone vidas en riesgo
La representante describió un panorama crítico dentro de los hospitales públicos, donde el personal médico continúa trabajando pese a la falta de los recursos más elementales.
«Están trabajando literalmente con las uñas (…) no tienen una inyectadora, no tienen solución, no tienen cama (…) tienen a los pacientes en los pasillos, en los estacionamientos», relató al explicar las condiciones que enfrentan los profesionales de la salud.
La falta de camas obligó a trasladar a pacientes de Caracas a hospitales de Maracay y Valencia, que también enfrentan una alta demanda.
Además, la organización afirmó que los terremotos agravaron la crisis sanitaria tras dejar 920 muertos y 3.360 heridos, según cifras oficiales.
Comunidad venezolana mantiene llamado a colaborar
Los insumos provienen de donaciones de ciudadanos y empresas privadas que apoyan la emergencia.
Pachán destacó que la cadena de supermercados Bravo habilitó centros de acopio para recibir medicamentos y material médico con destino a Venezuela.
All For Venezuela actualiza en Instagram la lista de medicamentos prioritarios y concentra la campaña únicamente en insumos hospitalarios.
«Por favor, no mandemos más venezolanos a morir en Venezuela», dijo Pachán. También subrayó que su trabajo responde únicamente a razones humanitarias: «Yo no soy de ningún partido (…) yo abogo por la humanidad», apuntó ‘EFE’ y ‘Yahoo‘.