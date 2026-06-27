Miami responde a la emergencia: envían primeros insumos médicos a Venezuela tras los terremotos

Miami envía apoyo a Venezuela

Hospitales sin materiales

Piden más colaboración

La comunidad venezolana en Estados Unidos envió desde Miami los primeros seis palés de insumos médicos a hospitales de Venezuela, afectados por los devastadores terremotos.

Según ‘EFE’, la organización All For Venezuela envió desde Doral insumos médicos a universidades públicas y clínicas de Venezuela para atender a los afectados por la emergencia.

Dos de los cargamentos fueron enviados a la Universidad Central de Venezuela (UCV), desde donde se distribuirán recursos para Caracas y La Guaira, mientras otro será destinado a la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), en Barquisimeto.

Los tres envíos restantes llegarán a clínicas de La Guaira, donde médicos atienden gratuitamente a pacientes sin acceso a la red hospitalaria pública.

Médicos enfrentan una crisis sin recursos básicos

La representante de All For Venezuela, Mayra Pachán, aseguró que la necesidad de ayuda médica nunca había sido tan urgente debido a la magnitud de la tragedia provocada por los sismos registrados esta semana.

«Ya salieron los primeros seis palés de insumos», afirmó Pachán durante una jornada de recolección organizada en el restaurante El Arepazo, punto habitual de encuentro para la comunidad venezolana en Miami.

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La organización lleva más de once años enviando ayuda humanitaria a Venezuela y colaborando con más de 60 organizaciones y centros médicos.

Pachán sostuvo que los hospitales conservan parte de su infraestructura, pero enfrentan una grave escasez de suministros indispensables para atender a los pacientes que siguen llegando tras el desastre.