Niño predijo los terremotos en Venezuela días antes de la tragedia
Publicado el28/06/2026 a las 11:32
- Video reaviva polémica digital.
- Verifican supuesto anuncio previo.
- Sismos generan controversia viral.
El doble sismo registrado el 24 de junio de 2026 en Venezuela, con magnitudes de 7,2 y 7,5, dio paso a una intensa discusión en redes sociales.
Un video publicado semanas antes por el creador de contenido Jesús López, conocido como «El servidor», volvió a viralizarse tras la tragedia.
La grabación fue presentada por numerosos usuarios como una supuesta predicción de los terremotos que afectaron al país.
Sin embargo, medios internacionales y portales especializados en verificación aclararon que el fenómeno responde a la difusión masiva posterior al desastre.
El material original fue compartido el 13 de mayo, aproximadamente un mes antes de los movimientos telúricos.
Niño conocido como El servidor predijo los terremotos en Venezuela
El joven, conocido como Jesús López ‘El servidor’, publicó su mensaje el 13 de mayo de 2026, poco más de un mes antes de los dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron en Venezuela 🇻🇪 pic.twitter.com/JLYiTaDXEs
— El Heraldo de México (@heraldodemexico) June 26, 2026
Su resurgimiento ocurrió después de los sismos, cuando fragmentos comenzaron a circular ampliamente en TikTok y otras plataformas.
El videoclip lleva por título «Mensaje de advertencia para el pueblo de Venezuela».
Desde el inicio del video, Jesús López adopta un discurso religioso para presentar el contenido.
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En la grabación afirma textualmente: «Vengo a traerte un mensaje por parte del Espíritu Santo de Dios».
El creador sostiene que transmite una revelación divina relacionada con el futuro de Venezuela.
Sus declaraciones despertaron numerosas reacciones entre usuarios de redes sociales.
El contenido comenzó a acumular millones de visualizaciones tras la tragedia ocurrida el 24 de junio.
Las declaraciones que alimentaron la polémica
@yeshualojim PROFECIA PARA EL PUEBLO DE VENEZUELA Y MENSAJE DE ADVERTENCIA PARA DELCY RODRÍGUEZ 🇻🇪🪖 REFERENCIAS BIBLICAS USADAS: PARA DELCY RODRIGUEZ: Daniel 7; Ezequiel 22:30- adelante PARA EL REMANENTE DE VENEZUELA: Colosenses 2:6 y Filipenses 4:8 PARA EL PUEBLO DE VENEZUELA: Isaías 22; Isaías 32 @andreosalaosa @PROFETA Y PASTOR CARLOS MORAN @Daniel Riquezes #parati #viral #venezuela🇻🇪 #mensajes #venezuela ♬ War Prayer – Spiritual Warfare Music Epic
Durante el mensaje, López asegura que primero ocurrirá una persecución contra la iglesia en Venezuela.
Según sus palabras, ese proceso serviría para poner a prueba la fidelidad de los creyentes.
Después, afirma que llegarían dos terremotos con consecuencias trágicas para el país.
La frase que más circuló en redes fue: «Luego llegarán dos terremotos que afectarán al país de forma trágica».
Esa declaración fue compartida de manera aislada por numerosos usuarios.
Las publicaciones presentaron el video como si hubiera anticipado con precisión el desastre.
La viralización provocó una fuerte controversia digital sobre una supuesta profecía.
El caso se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados tras los sismos.
No existen datos verificables sobre una predicción exacta
El video también menciona varias regiones que, según el mensaje, resultarían afectadas.
Entre ellas aparecen Caracas, Valencia, Maracaibo, Bolívar y Mérida.
Tras los terremotos, esos fragmentos fueron difundidos como evidencia de una presunta predicción cumplida.
No obstante, el contenido no proporciona información técnica verificable.
La grabación no menciona una fecha específica para los movimientos sísmicos.
Tampoco señala magnitudes concretas ni una ubicación sísmica precisa.
De acuerdo con la información difundida por la prensa internacional y sitios de verificación, la notoriedad del video se produjo después de la tragedia.
Así, la polémica continúa centrándose en la interpretación de un mensaje religioso que carece de referencias técnicas comprobables sobre los sismos ocurridos en Venezuela.