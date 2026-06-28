Niño predijo los terremotos en Venezuela días antes de la tragedia

Video reaviva polémica digital.

Verifican supuesto anuncio previo.

Sismos generan controversia viral.

El doble sismo registrado el 24 de junio de 2026 en Venezuela, con magnitudes de 7,2 y 7,5, dio paso a una intensa discusión en redes sociales.

Un video publicado semanas antes por el creador de contenido Jesús López, conocido como «El servidor», volvió a viralizarse tras la tragedia.

La grabación fue presentada por numerosos usuarios como una supuesta predicción de los terremotos que afectaron al país.

Sin embargo, medios internacionales y portales especializados en verificación aclararon que el fenómeno responde a la difusión masiva posterior al desastre.

El material original fue compartido el 13 de mayo, aproximadamente un mes antes de los movimientos telúricos.

Niño conocido como El servidor predijo los terremotos en Venezuela

El joven, conocido como Jesús López ‘El servidor’, publicó su mensaje el 13 de mayo de 2026, poco más de un mes antes de los dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron en Venezuela 🇻🇪 pic.twitter.com/JLYiTaDXEs — El Heraldo de México (@heraldodemexico) June 26, 2026

Su resurgimiento ocurrió después de los sismos, cuando fragmentos comenzaron a circular ampliamente en TikTok y otras plataformas.

El videoclip lleva por título «Mensaje de advertencia para el pueblo de Venezuela».

Desde el inicio del video, Jesús López adopta un discurso religioso para presentar el contenido.

TE PUEDE INTERESAR: Venezuela confirma 1,430 muertos y miles de heridos por terremotos

En la grabación afirma textualmente: «Vengo a traerte un mensaje por parte del Espíritu Santo de Dios».

El creador sostiene que transmite una revelación divina relacionada con el futuro de Venezuela.

Sus declaraciones despertaron numerosas reacciones entre usuarios de redes sociales.

El contenido comenzó a acumular millones de visualizaciones tras la tragedia ocurrida el 24 de junio.