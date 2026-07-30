Becerra y Hilton chocan por inmigración, pero los votantes de California están preocupados por otros problemas, según encuesta

Bajada: Steve Hilton convirtió la gestión de los menores migrantes en uno de sus principales ataques contra Xavier Becerra. Sin embargo, las encuestas muestran que el costo de vida, la vivienda y la economía siguen pesando más entre los electores, especialmente entre los independientes, esto en el marco de las elecciones a gobernador de California.

Steve Hilton endureció su ofensiva contra Xavier Becerra con nuevas acusaciones sobre el manejo de menores migrantes, pero las encuestas sugieren que ese tema podría no ser el principal factor que defina la elección para gobernador de California.

Por qué importa: La contienda podría decidirse menos por los ataques entre candidatos y más por las prioridades de los votantes independientes, un bloque que sigue creciendo y mantiene la carrera abierta.

Hilton busca convertir la inmigración en el eje de la campaña

Según The New York Post, la campaña republicana difundió un nuevo video con una denunciante anónima que asegura haber trabajado en el centro de acogida Pomona Fairplex.

La mujer afirma que empleados que intentaron reforzar la verificación de patrocinadores de menores migrantes fueron despedidos o apartados de sus funciones.

La acusación: Hilton sostiene que Becerra priorizó agilizar la entrega de menores antes que reforzar los controles de seguridad.

Hilton sostiene que Becerra priorizó agilizar la entrega de menores antes que reforzar los controles de seguridad. El límite: Las declaraciones de la denunciante no han sido verificadas de manera independiente por el periódico.

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Hilton también vincula esos señalamientos con una investigación publicada por The New York Times en 2023, que documentó casos de explotación laboral de menores migrantes liberados de la custodia federal.

La campaña de Becerra rechazó las acusaciones y respondió que Hilton está alineado con Donald Trump, a quien responsabiliza de haber debilitado los sistemas de protección infantil durante su administración.