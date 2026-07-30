Becerra y Hilton chocan por inmigración, pero los votantes de California están preocupados por otros problemas, según encuesta
Publicado el30/07/2026 a las 08:55
Bajada: Steve Hilton convirtió la gestión de los menores migrantes en uno de sus principales ataques contra Xavier Becerra. Sin embargo, las encuestas muestran que el costo de vida, la vivienda y la economía siguen pesando más entre los electores, especialmente entre los independientes, esto en el marco de las elecciones a gobernador de California.
Steve Hilton endureció su ofensiva contra Xavier Becerra con nuevas acusaciones sobre el manejo de menores migrantes, pero las encuestas sugieren que ese tema podría no ser el principal factor que defina la elección para gobernador de California.
- Por qué importa: La contienda podría decidirse menos por los ataques entre candidatos y más por las prioridades de los votantes independientes, un bloque que sigue creciendo y mantiene la carrera abierta.
Hilton busca convertir la inmigración en el eje de la campaña
Según The New York Post, la campaña republicana difundió un nuevo video con una denunciante anónima que asegura haber trabajado en el centro de acogida Pomona Fairplex.
La mujer afirma que empleados que intentaron reforzar la verificación de patrocinadores de menores migrantes fueron despedidos o apartados de sus funciones.
- La acusación: Hilton sostiene que Becerra priorizó agilizar la entrega de menores antes que reforzar los controles de seguridad.
- El límite: Las declaraciones de la denunciante no han sido verificadas de manera independiente por el periódico.
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Hilton también vincula esos señalamientos con una investigación publicada por The New York Times en 2023, que documentó casos de explotación laboral de menores migrantes liberados de la custodia federal.
La campaña de Becerra rechazó las acusaciones y respondió que Hilton está alineado con Donald Trump, a quien responsabiliza de haber debilitado los sistemas de protección infantil durante su administración.
Las encuestas muestran otra prioridad entre los votantes
Mientras la campaña gira en torno a la inmigración, las encuestas del Orange County Register muestran que el panorama electoral depende cada vez más de otro grupo: los votantes independientes.
En el condado de Orange, Hilton aparece con una ligera ventaja de 47% frente a 44%, aunque la diferencia se encuentra dentro del margen de error.
Sin embargo, entre los independientes ocurre lo contrario.
- Los independientes: 46% apoya a Becerra y 38% a Hilton en Orange County.
- A nivel estatal: otra encuesta sitúa a Becerra con una ventaja de 61% frente a 36%.
El sondeo también concluye que el costo de vida, la vivienda y la economía continúan encabezando las preocupaciones del electorado, por encima de otros temas impulsados durante la campaña.
Los independientes podrían decidir una elección muy cerrada
El crecimiento de los votantes sin afiliación partidista es uno de los cambios más importantes del panorama político del condado de Orange.
Por primera vez, los independientes igualan a los demócratas como el bloque político más grande en las encuestas realizadas por la Universidad de California en Irvine.
Entre los votantes asiático-estadounidenses, el 44% se identifica como independiente.
Entre los latinos, ese porcentaje alcanza el 39%.
- Lo que cambia: Convencer a los independientes podría ser más decisivo que movilizar a las bases tradicionales.
- Qué sigue: Las papeletas comenzarán a enviarse por correo el 5 de octubre y las elecciones se celebrarán el 3 de noviembre.
El choque entre Hilton y Becerra mantiene la inmigración en el centro del debate político. Sin embargo, las encuestas apuntan a que la elección podría definirse por cuestiones económicas y por el voto de quienes aún no se alinean con ninguno de los dos partidos, según Orange County Register.