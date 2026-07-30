¿Por qué Fauci guardó silencio pese al indulto? El Senado busca declararlo en desacato

Anthony Fauci compareció ante un comité del Senado para responder sobre el origen del COVID-19 y las decisiones tomadas durante la pandemia, pero evitó contestar la mayoría de las preguntas en desacato al Congreso.

Su negativa llevó al senador Rand Paul a anunciar una votación para declararlo en desacato, una medida que podría abrir un nuevo frente político y legal.

Por qué importa: Cinco años después de la pandemia, el Congreso reabre uno de los debates más polémicos del COVID-19: si quienes dirigieron la respuesta sanitaria deben rendir cuentas públicamente por sus decisiones.

La controversia ya no gira solo en torno al origen del virus, sino a una pregunta que divide a republicanos y demócratas: ¿por qué Anthony Fauci se negó a responder si ya estaba protegido por un indulto presidencial?

Un indulto federal completo

Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), se negó este miércoles a responder preguntas del Senado sobre el origen del COVID-19 y el manejo de la pandemia.

Durante la audiencia invocó la Quinta Enmienda en 111 ocasiones, siguiendo el consejo de su abogado.

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La decisión sorprendió especialmente porque el expresidente Joe Biden le concedió un indulto federal completo e incondicional que cubre posibles delitos relacionados con su gestión entre el 1 de enero de 2014 y el 19 de enero de 2025.

Ese contraste es precisamente el argumento que ahora impulsa una nueva ofensiva del senador republicano Rand Paul.