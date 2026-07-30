¿Por qué Fauci guardó silencio pese al indulto? El Senado busca declararlo en desacato
Publicado el30/07/2026 a las 08:29
Anthony Fauci compareció ante un comité del Senado para responder sobre el origen del COVID-19 y las decisiones tomadas durante la pandemia, pero evitó contestar la mayoría de las preguntas en desacato al Congreso.
Su negativa llevó al senador Rand Paul a anunciar una votación para declararlo en desacato, una medida que podría abrir un nuevo frente político y legal.
- Por qué importa: Cinco años después de la pandemia, el Congreso reabre uno de los debates más polémicos del COVID-19: si quienes dirigieron la respuesta sanitaria deben rendir cuentas públicamente por sus decisiones.
La controversia ya no gira solo en torno al origen del virus, sino a una pregunta que divide a republicanos y demócratas: ¿por qué Anthony Fauci se negó a responder si ya estaba protegido por un indulto presidencial?
Un indulto federal completo
Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), se negó este miércoles a responder preguntas del Senado sobre el origen del COVID-19 y el manejo de la pandemia.
Durante la audiencia invocó la Quinta Enmienda en 111 ocasiones, siguiendo el consejo de su abogado.
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La decisión sorprendió especialmente porque el expresidente Joe Biden le concedió un indulto federal completo e incondicional que cubre posibles delitos relacionados con su gestión entre el 1 de enero de 2014 y el 19 de enero de 2025.
Ese contraste es precisamente el argumento que ahora impulsa una nueva ofensiva del senador republicano Rand Paul.
El Senado debate si el silencio de Fauci justifica un desacato
Paul anunció que el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales votará la próxima semana una resolución para declarar a Fauci en desacato al Congreso.
Según el senador, el indulto eliminaba cualquier riesgo de responder preguntas sobre hechos ocurridos durante ese período.
«Debido a que usted se niega a responder, alegando un privilegio infundado, a causa de su indulto (…), este comité tiene previsto votar la próxima semana una resolución que certifique su desacato», afirmó Paul durante la audiencia.
El legislador sostiene que Fauci podía responder con libertad siempre que dijera la verdad.
¿Por qué el indulto no resolvió el conflicto?
El punto central del debate no es la Quinta Enmienda en sí, sino el alcance del indulto otorgado por Biden.
Ese perdón presidencial protege a Fauci frente a posibles delitos federales vinculados con su actuación durante la pandemia dentro del período establecido.
Sin embargo, no lo protege frente a delitos nuevos que pudieran surgir durante una declaración ante el Congreso.
Entre ellos podrían encontrarse un eventual perjurio, si mintiera bajo juramento, o una posible obstrucción al Congreso, dependiendo de las circunstancias y de lo que determinaran las autoridades competentes.
Por esa razón, Fauci explicó que actuó siguiendo la recomendación de sus abogados.
En su declaración inicial afirmó que temía que Rand Paul utilizara cualquier respuesta para intentar cumplir su promesa pública de verlo «tras las rejas», independientemente del indulto.
«La única conclusión a la que puedo llegar es que la única razón por la que me ha convocado ante este comité es para que diga algo, cualquier cosa, que pueda justificar sus repetidas promesas públicas de que acabe, en sus propias palabras, ‘tras las rejas'», declaró.
FLASHBACK: A D.C. resident refused Fauci’s COVID vaccine pitch right to his face during a 2021 door-to-door campaign — and the resurfaced video is going viral amid Wednesday’s tense congressional hearing on the pandemic response.
The man told Fauci and D.C. Mayor Muriel Bowser… pic.twitter.com/WGDifFIIlR
— Fox News Politics (@foxnewspolitics) July 29, 2026
Dos versiones enfrentadas sobre la misma audiencia
Para Rand Paul, la negativa de Fauci alimenta las dudas sobre la gestión de la pandemia.
El senador sostiene desde hace años que el exfuncionario debe responder por presunto financiamiento de investigaciones en China y por sus decisiones durante la emergencia sanitaria.
Fauci ha rechazado esas acusaciones y mantiene que el coronavirus tuvo un origen natural, una postura que choca con la teoría de la fuga de laboratorio respaldada por Paul.
Durante la audiencia también fue interrogado sobre Wuhan y sobre el manejo de documentos oficiales.
Incluso cuando el senador Josh Hawley le preguntó cuestiones básicas, como el día de la semana o el color de su corbata, Fauci volvió a acogerse a la Quinta Enmienda.
Trump vuelve a cargar contra Fauci
El presidente Donald Trump aprovechó la comparecencia para reavivar sus críticas al científico.
En Truth Social aseguró que durante su primer mandato terminó ignorando las recomendaciones de Fauci.
«Sus ideas eran una locura», escribió Trump.
También reiteró que siempre creyó que el virus salió de un laboratorio en Wuhan y acusó a Fauci de intentar proteger a China.
Mientras tanto, más de cien científicos publicaron una carta respaldando al exdirector del NIAID y denunciando lo que consideran ataques políticos en su contra.
Ahora será el Senado el que decida si el silencio de Fauci constituye desacato al Congreso o si fue una decisión legalmente válida dentro de su estrategia de defensa, según la agencia ‘EFE‘ y ‘The Center Square‘.