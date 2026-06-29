El Supremo de EE.UU. avala contar votos por correo recibidos después de las elecciones
Publicado el29/06/2026 a las 08:05
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El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió una decisión de gran impacto para el sistema electoral al permitir que los estados continúen contabilizando las papeletas enviadas por correo que lleguen después del día de las elecciones, siempre que cuenten con un matasellos fechado antes o durante la jornada electoral.
La resolución, aprobada por una ajustada mayoría de cinco votos contra cuatro, representa uno de los fallos más relevantes del año en materia electoral y despeja dudas sobre la aplicación de leyes estatales de voto por correo de cara a las elecciones de medio mandato previstas para el próximo 3 de noviembre.
El fallo del Supremo mantiene vigentes las reglas electorales de Mississippi
Con esta decisión, el máximo tribunal rechazó la impugnación presentada por el Comité Nacional del Partido Republicano, que buscaba impedir que se contabilizaran las papeletas recibidas después del cierre de las urnas, aunque hubieran sido enviadas dentro del plazo legal.
La sentencia deja intacta la legislación vigente en Mississippi, la cual permite a las autoridades electorales contar los votos por correo que tengan el matasellos correspondiente al día de las elecciones y que sean recibidos hasta cinco días hábiles después de esa fecha.
El fallo también fortalece el marco legal de otros estados que cuentan con disposiciones similares para facilitar la recepción y el conteo de votos emitidos por correo, una modalidad que ha cobrado mayor relevancia durante los últimos procesos electorales.
Especialistas consideran que la resolución aporta mayor certeza jurídica para la administración electoral en distintas jurisdicciones y evita cambios en las reglas a pocos meses de una elección nacional de alta importancia política.
La decisión respalda normas similares en otros estados clave
Más allá de Mississippi, la resolución del Tribunal Supremo respalda leyes comparables vigentes en al menos otros 18 estados y territorios estadounidenses.
Entre ellos se encuentran Nevada y California, dos estados considerados estratégicos para las elecciones legislativas de 2026 debido al número de escaños en disputa y a la competitividad de varios distritos electorales.
La mayoría que respaldó la decisión estuvo integrada por el presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., la jueza Amy Coney Barrett y los tres magistrados identificados con el bloque liberal de la corte.
La conformación de esa mayoría llamó especialmente la atención porque Barrett y Roberts se apartaron de la posición defendida por otros magistrados conservadores, permitiendo que la legislación estatal permaneciera sin modificaciones.
Un nuevo revés para la estrategia de Trump contra el voto por correo
La resolución también representa un importante revés para la campaña política impulsada por el presidente Donald Trump contra el voto por correo.
Durante los últimos años, el mandatario ha sostenido en repetidas ocasiones que este mecanismo facilita el fraude electoral y ha insistido, sin presentar pruebas concluyentes, en que influyó en su derrota presidencial de 2020.
No obstante, Trump utilizó personalmente el voto por correo durante unas elecciones especiales celebradas en Florida a principios de este año, un hecho que ha sido señalado en numerosas ocasiones por sus críticos.
De haber prosperado la demanda del Comité Nacional Republicano, la decisión habría generado incertidumbre sobre otras normas relacionadas con el voto de ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas desplegados fuera del país.
Organizaciones celebran el fallo y destacan la protección del derecho al voto
La resolución fue recibida con satisfacción por diversas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos electorales, que consideran que el fallo fortalece la participación ciudadana.
El vicepresidente sénior de Reforma Estructural y Gobernanza del Centro para el Progreso Estadounidense (Center for American Progress), Ben Olinsky, aseguró que «este fallo representa una importante victoria para los votantes».
Olinsky añadió que «preserva las leyes estatales diseñadas para facilitar el voto a todos y garantizar que cada voto sea contado. Mientras el presidente Trump y los conservadores continúan intentando socavar el proceso electoral, esta es una decisión bienvenida que ayuda a proteger nuestra democracia».
Con esta resolución, el Tribunal Supremo establece un precedente que influirá directamente en la organización de las próximas elecciones de medio mandato y reafirma la capacidad de los estados para mantener mecanismos destinados a garantizar que los votos enviados dentro del plazo legal puedan ser contabilizados, incluso cuando su entrega se produzca días después de la jornada electoral.
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FUENTE: EFE