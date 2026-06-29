El Supremo de EE.UU. avala contar votos por correo recibidos después de las elecciones

Supremo respalda voto postal

Mississippi mantiene su ley

Revés para Trump

El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió una decisión de gran impacto para el sistema electoral al permitir que los estados continúen contabilizando las papeletas enviadas por correo que lleguen después del día de las elecciones, siempre que cuenten con un matasellos fechado antes o durante la jornada electoral.

La resolución, aprobada por una ajustada mayoría de cinco votos contra cuatro, representa uno de los fallos más relevantes del año en materia electoral y despeja dudas sobre la aplicación de leyes estatales de voto por correo de cara a las elecciones de medio mandato previstas para el próximo 3 de noviembre.

El fallo del Supremo mantiene vigentes las reglas electorales de Mississippi

Con esta decisión, el máximo tribunal rechazó la impugnación presentada por el Comité Nacional del Partido Republicano, que buscaba impedir que se contabilizaran las papeletas recibidas después del cierre de las urnas, aunque hubieran sido enviadas dentro del plazo legal.

La sentencia deja intacta la legislación vigente en Mississippi, la cual permite a las autoridades electorales contar los votos por correo que tengan el matasellos correspondiente al día de las elecciones y que sean recibidos hasta cinco días hábiles después de esa fecha.

El fallo también fortalece el marco legal de otros estados que cuentan con disposiciones similares para facilitar la recepción y el conteo de votos emitidos por correo, una modalidad que ha cobrado mayor relevancia durante los últimos procesos electorales.

Especialistas consideran que la resolución aporta mayor certeza jurídica para la administración electoral en distintas jurisdicciones y evita cambios en las reglas a pocos meses de una elección nacional de alta importancia política.