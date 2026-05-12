Obama respalda a Talarico

Texas entra en disputa

Cornyn enfrenta presión demócrata El expresidente Barack Obama apareció en Texas en medio de la carrera por el Senado de Estados Unidos. Su visita llamó la atención por el respaldo público al demócrata James Talarico. La aparición ocurre mientras los demócratas buscan recuperar un escaño clave en el estado. Según informó The New York Times el martes 11 de mayo, Obama respalda oficialmente la candidatura de Talarico. Obama aparece en Texas y cambia la contienda Obama meets with Talarico, aiming to boost Democrat’s bid for U.S. Senate in Texas @WashTimes https://t.co/qtnCexEJc2

— Washington Times Local (@WashTimesLocal) May 12, 2026 El objetivo es competir por el asiento que actualmente ocupa el senador republicano John Cornyn. La presencia de Obama reaviva el interés nacional sobre la contienda política en Texas. El expresidente fue visto en un restaurante de tacos en Austin junto a Talarico.

También estaba presente Gina Hinajosa, candidata demócrata a gobernadora de Texas. La escena rápidamente atrajo atención entre periodistas y asistentes del lugar. Obama respalda públicamente a James Talarico President Obama just appeared at a taco restaurant in Austin with @jamestalarico and @GinaHinojosaTX. They chatted with restaurant goers and as he left, Obama said, “remember to vote!” to big cheers: pic.twitter.com/kBz9anIl3f — Kayla Guo (@kaylaguo_) May 12, 2026

La visita de Obama no pasó desapercibida en Austin. Según el reporte del Times, el expresidente se acercó a una mesa durante su visita. Ahí presentó a los candidatos demócratas frente a los asistentes. “¿Conocen a nuestro próximo gobernador y senador, que son candidatos excepcionales?”, preguntó Obama.

La frase fue dirigida a quienes se encontraban en el restaurante. El comentario fue interpretado como un respaldo directo tanto para Talarico como para Hinajosa. TE PUEDE INTERESAR: Pasajero evacuado por posible hantavirus en crucero da negativo La presencia de Obama representa un impulso político para ambos candidatos. También coloca nuevamente a Texas dentro del foco nacional rumbo a las próximas elecciones.

El estado ha sido históricamente dominado por republicanos en elecciones estatales y federales. Sin embargo, los demócratas han intentado aumentar su presencia electoral en los últimos años. La batalla por el Senado gana atención nacional James Talarico busca convertirse en senador de Estados Unidos por Texas. Actualmente, el escaño pertenece al republicano John Cornyn. La participación de Obama añade peso político a la contienda.

También podría ayudar a movilizar votantes demócratas en Texas. El exmandatario continúa siendo una figura influyente dentro del Partido Demócrata. Por ello, sus respaldos suelen generar atención mediática y política. La aparición pública en Austin fue suficiente para generar titulares nacionales. El hecho ocurrió en un ambiente informal, dentro de un restaurante de tacos.

Aun así, el mensaje político fue claro para observadores y simpatizantes. La combinación de Obama, Talarico y Hinajosa elevó el perfil de ambos candidatos. Especialmente en un momento donde las campañas comienzan a tomar fuerza. Texas vuelve al centro de la conversación política La visita de Obama ocurre en un estado considerado estratégico para ambos partidos. Texas representa uno de los territorios más importantes dentro del mapa político estadounidense.

Los republicanos han mantenido el control del Senado federal por ese estado durante años. Sin embargo, los demócratas continúan intentando competir con más fuerza. La presencia del expresidente podría aumentar la atención nacional sobre la elección. También podría fortalecer la recaudación y la visibilidad de campaña para Talarico. El respaldo público ocurre además junto a Gina Hinajosa, aspirante a la gubernatura estatal.