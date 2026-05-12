Brote mortal en crucero

Pasajeros bajo cuarentena

EE.UU. mantiene vigilancia Uno de los pasajeros evacuados del crucero MV Hondius y considerado un posible caso de exposición al hantavirus dio negativo para la variante andina del virus. Así lo informó este lunes el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) mediante una publicación en X. El pasajero presentó síntomas leves tras el viaje realizado a bordo del crucero, según Infobae. Hantavirus en crucero genera alerta sanitaria All 16 Americans who arrived yesterday at the @unmc Regional Emerging Special Pathogen Treatment Center (RESPTC) in Omaha after traveling on the MV Hondius cruise ship currently remain asymptomatic. Last night, the mildly symptomatic U.S. passenger taken to the @EmoryUniversity… — HHS (@HHSGov) May 12, 2026

Las autoridades sanitarias indicaron que fue trasladado al Centro Regional de Tratamiento para Patógenos Especiales Emergentes de la Universidad Emory, en Atlanta. Junto a él también fue trasladada su pareja, quien forma parte del grupo de evacuados. Por qué importa: Las autoridades estadounidenses mantienen vigilancia sobre los pasajeros del MV Hondius luego de varios casos de hantavirus detectados durante el viaje. El brote ya dejó tres personas fallecidas. Pasajeros evacuados permanecen bajo vigilancia El domingo, otros 16 estadounidenses fueron llevados al Centro Regional de Tratamiento para Patógenos Especiales Emergentes de la Universidad de Nebraska (UNMC), en Omaha.

Según el HHS, todos permanecen asintomáticos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron que los evacuados permanecerán en cuarentena. Además, serán monitoreados las 24 horas del día. TE PUEDE INTERESAR: Migrantes hallados muertos en tren eran mexicanos y hondureños Las autoridades sanitarias estadounidenses reiteraron que el riesgo para el público en general continúa siendo “muy, muy bajo”.

La declaración ocurrió después de que uno de los pasajeros alojados en el centro de Nebraska diera positivo por hantavirus. No se detalló el estado actual de esa persona. Tampoco se informó cuánto tiempo permanecerán bajo observación los pasajeros evacuados. El crucero llegó a Canarias tras viaje por el Atlántico El MV Hondius transportaba a 147 pasajeros y tripulantes. La embarcación llegó a Canarias tras completar un recorrido iniciado en Ushuaia, Argentina.

Durante el trayecto, el crucero visitó varias islas del Atlántico. Fue durante ese periplo cuando aparecieron varios casos relacionados con hantavirus. Las autoridades no detallaron en qué momento comenzaron a detectarse los contagios. Tampoco explicaron cuántos pasajeros fueron diagnosticados durante el recorrido. El brote provocó preocupación entre las autoridades sanitarias debido a la presencia de casos mortales.

Hasta el momento se han confirmado tres fallecimientos vinculados con los casos detectados en el crucero. Pasajeros continúan bajo cuarentena en Estados Unidos Los pasajeros evacuados fueron distribuidos entre centros especializados en Atlanta y Omaha. Ambas instalaciones cuentan con unidades para el tratamiento de patógenos especiales emergentes. El objetivo es mantener vigilancia médica permanente mientras continúan las evaluaciones sanitarias. Las autoridades estadounidenses insistieron en que las medidas buscan evitar riesgos adicionales.