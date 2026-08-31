Escuelas de DeKalb, Georgia buscan limitar el tiempo de pantalla de los estudiantes : ¿Qué opinas?

Encuesta cierra el 11 de septiembre

Familias pueden compartir su opinión

DeKalb revisa el uso tecnológico

El Distrito Escolar del Condado de DeKalb (DCSD), en Georgia, abrió una encuesta para conocer qué opinan las familias y la comunidad sobre el tiempo que los estudiantes pasan frente a dispositivos electrónicos durante las clases.

La consulta estará disponible del 31 de agosto al 11 de septiembre de 2026 y busca evaluar cómo se utilizan Chromebooks, computadoras portátiles y tabletas proporcionadas por el distrito.

La iniciativa no cuestiona únicamente cuánto tiempo permanecen los alumnos frente a una pantalla, sino si ese uso resulta equilibrado, apropiado para su desarrollo y realmente necesario para aprender.

El distrito sostiene que la tecnología mantiene un papel importante en la educación, pero quiere establecer orientaciones que permitan aprovecharla sin convertir los dispositivos electrónicos en el centro permanente de la jornada escolar.

DeKalb pide a padres y comunidad evaluar el uso de pantallas en las aulas

Para efectos de la encuesta, DCSD define el tiempo de pantalla como aquel que los estudiantes pasan específicamente utilizando dispositivos electrónicos proporcionados por el distrito con fines educativos durante el horario escolar.

Esto incluye consultar materiales educativos digitales, realizar tareas, practicar habilidades, investigar información, producir contenidos, colaborar con compañeros y demostrar lo aprendido mediante herramientas tecnológicas.

La consulta permitirá conocer cómo perciben las familias y otros miembros de la comunidad tanto la cantidad como la pertinencia del tiempo que los alumnos pasan utilizando estos dispositivos durante las clases.

Con las respuestas, el distrito pretende desarrollar orientaciones para lograr un uso más equilibrado e intencional de la tecnología proporcionada por las escuelas dentro de los salones.