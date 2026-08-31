Escuelas de DeKalb, Georgia buscan limitar el tiempo de pantalla de los estudiantes : ¿Qué opinas?
Publicado el31/08/2026 a las 08:00
- Encuesta cierra el 11 de septiembre
- Familias pueden compartir su opinión
- DeKalb revisa el uso tecnológico
El Distrito Escolar del Condado de DeKalb (DCSD), en Georgia, abrió una encuesta para conocer qué opinan las familias y la comunidad sobre el tiempo que los estudiantes pasan frente a dispositivos electrónicos durante las clases.
La consulta estará disponible del 31 de agosto al 11 de septiembre de 2026 y busca evaluar cómo se utilizan Chromebooks, computadoras portátiles y tabletas proporcionadas por el distrito.
La iniciativa no cuestiona únicamente cuánto tiempo permanecen los alumnos frente a una pantalla, sino si ese uso resulta equilibrado, apropiado para su desarrollo y realmente necesario para aprender.
El distrito sostiene que la tecnología mantiene un papel importante en la educación, pero quiere establecer orientaciones que permitan aprovecharla sin convertir los dispositivos electrónicos en el centro permanente de la jornada escolar.
DeKalb pide a padres y comunidad evaluar el uso de pantallas en las aulas
Para efectos de la encuesta, DCSD define el tiempo de pantalla como aquel que los estudiantes pasan específicamente utilizando dispositivos electrónicos proporcionados por el distrito con fines educativos durante el horario escolar.
Esto incluye consultar materiales educativos digitales, realizar tareas, practicar habilidades, investigar información, producir contenidos, colaborar con compañeros y demostrar lo aprendido mediante herramientas tecnológicas.
La consulta permitirá conocer cómo perciben las familias y otros miembros de la comunidad tanto la cantidad como la pertinencia del tiempo que los alumnos pasan utilizando estos dispositivos durante las clases.
Con las respuestas, el distrito pretende desarrollar orientaciones para lograr un uso más equilibrado e intencional de la tecnología proporcionada por las escuelas dentro de los salones.
El distrito busca que la tecnología tenga un propósito educativo claro
La encuesta forma parte de los esfuerzos de DCSD para crear ambientes educativos saludables y productivos, mientras analiza el lugar que deben ocupar las herramientas digitales dentro del aprendizaje cotidiano.
El distrito reconoce que computadoras y tabletas pueden resultar valiosas para enseñar, investigar, fomentar la creatividad y facilitar la colaboración entre estudiantes dentro y fuera de determinadas actividades.
Sin embargo, también plantea que estas herramientas alcanzan su mayor valor cuando responden a una finalidad educativa concreta y no simplemente por mantener a los alumnos conectados a una pantalla.
En su comunicado, el distrito explica: “Si bien los dispositivos digitales pueden proporcionar herramientas valiosas para la enseñanza, la investigación, la creatividad y la colaboración, el distrito reconoce que la tecnología es más efectiva cuando cumple un propósito educativo claro”.
DeKalb conecta la encuesta con sus aulas libres de teléfonos celulares
La nueva consulta también está relacionada con Disconnect to Reconnect, una iniciativa que DCSD comenzó en 2024 para reducir las distracciones provocadas por teléfonos celulares durante el horario escolar.
El programa busca crear ambientes libres de teléfonos durante la jornada educativa para que los estudiantes puedan concentrarse y participar plenamente en las actividades desarrolladas dentro de las aulas.
La diferencia resulta importante: la encuesta actual no se refiere al uso personal de celulares, sino específicamente a los equipos tecnológicos que proporciona el distrito para desarrollar actividades académicas.
De esta manera, DCSD intenta combinar dos objetivos: reducir las distracciones asociadas con dispositivos personales y determinar cómo utilizar responsablemente las herramientas digitales que sí forman parte del proceso educativo.
Las familias tienen hasta el 11 de septiembre para expresar su opinión
El Distrito Escolar del Condado de DeKalb está invitando directamente a las familias y miembros de la comunidad a participar y ofrecer opiniones sinceras sobre las experiencias tecnológicas de los estudiantes.
Según DCSD, “cada respuesta ayudará al distrito a comprender mejor las perspectivas de las partes interesadas y respaldará sus esfuerzos continuos para garantizar que la tecnología mejore el aprendizaje mientras se mantiene una experiencia equilibrada en el aula”.
La encuesta permanece abierta desde este lunes 31 de agosto hasta el viernes 11 de septiembre, por lo que padres, familiares y miembros de la comunidad disponen de casi dos semanas para participar.
Quienes quieran responder pueden ingresar directamente a la Encuesta sobre Tiempo de Pantalla de los Estudiantes habilitada por el Distrito Escolar del Condado de DeKalb en:
Participa en la encuesta de DCSD aquí: Encuesta sobre tiempo de pantalla.
Las respuestas recopiladas servirán para orientar las futuras decisiones del distrito sobre el uso de Chromebooks, laptops y tabletas durante las clases y encontrar un equilibrio entre tecnología, aprendizaje y participación estudiantil.
¿Cómo pueden las familias evaluar el tiempo de pantalla de sus hijos?
Antes de responder la encuesta, las familias pueden observar durante varios días cómo sus hijos utilizan los dispositivos escolares y distinguir entre tiempo de aprendizaje y uso sin un objetivo claro.
Algunos puntos que pueden tomar en cuenta son:
- Preguntar qué están haciendo: conocer si el dispositivo se utiliza para investigar, completar tareas, practicar habilidades o colaborar con otros estudiantes.
- Observar señales de cansancio: prestar atención a fatiga visual, dificultad para concentrarse o necesidad frecuente de alejarse de la pantalla.
- Valorar el equilibrio: considerar si durante la jornada también existen actividades de lectura, escritura, conversación, movimiento y trabajo sin dispositivos.
- Hablar con los estudiantes: preguntarles directamente si sienten que utilizan demasiado las computadoras o si consideran que las herramientas digitales facilitan su aprendizaje.
- Compartir ejemplos concretos: al completar la encuesta, explicar experiencias positivas o preocupaciones específicas puede resultar más útil que limitarse a decir que existe “mucho” o “poco” tiempo de pantalla.
La clave: no todo tiempo frente a una pantalla es igual. El propio DCSD busca conocer si la tecnología se utiliza de manera equilibrada, intencional y apropiada para la edad y desarrollo de los estudiantes.
Las familias tienen hasta el 11 de septiembre para compartir su experiencia y ayudar al distrito a definir cómo debería utilizarse la tecnología educativa dentro de las aulas.
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FUENTE: DeKalb County School District (DCSD), comunicado de prensa “DeKalb County School District Seeks Feedback on Student Screen Time”