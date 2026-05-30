Gobernadora de Nueva Jersey toma medida urgente ante protestas de ICE

Nueva Jersey protege protestas

Tensión crece en Delaney Hall

ICE rechaza las acusaciones

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, anunció este viernes la creación de una zona de protesta “protegida” por la Policía estatal frente al centro de detención de inmigrantes Delaney Hall, en Newark.

La medida llega después de una semana marcada por enfrentamientos entre manifestantes y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como por crecientes cuestionamientos sobre las condiciones dentro de la instalación.

Por qué importa: La decisión busca evitar una mayor escalada de tensiones en torno a Delaney Hall, un centro que se ha convertido en foco de protestas por denuncias relacionadas con el trato a los inmigrantes detenidos.

Durante una rueda de prensa junto a otras autoridades, Sherrill explicó que la creación de la zona protegida pretende garantizar manifestaciones pacíficas.

Delaney Hall bajo presión por denuncias y protestas

I will not give ICE the pretext to expand operations in New Jersey. pic.twitter.com/pbguu5y7LB — Governor Mikie Sherrill (@GovSherrillNJ) May 29, 2026

“No daré al ICE el pretexto para ampliar sus operaciones en nuestro estado, por lo que la Policía de Nueva York establecerá hoy una zona de protesta pacífica y protegida en el área de fuera de Delaney Hall”, afirmó la gobernadora.

El anuncio se produjo después de que nueve manifestantes fueran detenidos la noche del jueves tras enfrentamientos con agentes federales en las inmediaciones del centro.

La medida también se adopta ante nuevas protestas convocadas para este fin de semana en el lugar, según Efe.

Durante los últimos días, legisladores, activistas y familiares de los detenidos han permanecido frente al recinto buscando información sobre la situación de los inmigrantes que permanecen bajo custodia.

Según los reportes, una parte de los aproximadamente 300 inmigrantes alojados actualmente en el centro inició una huelga de hambre tras denunciar condiciones inhumanas.