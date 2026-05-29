Casa Blanca lanza mapa migratorio con imagen de extraterrestres
Publicado el29/05/2026 a las 07:53
- Portal migratorio genera polémica
- Comparan inmigrantes con extraterrestres
- Mapa muestra arrestos nacionales
La Casa Blanca lanzó este jueves un sitio web titulado «Aliens», cuya imagen principal muestra la silueta de un extraterrestre caminando por el desierto.
La presentación del portal utiliza elementos visuales que recuerdan a las películas de ciencia ficción y, en particular, a la saga Star Wars.
Casa Blanca sorprende con mapa de arrestos de inmigrantes
La Casa Blanca lanzó un mapa de arrestos de migrantes alrededor de Estados Unidos, en un sitio web titulado “aliens“, cuya portada es la silueta de un extraterrestre caminando por el desierto a modo de burla de la idea de que el país guarde secretos sobre el espacio.
Los… pic.twitter.com/Ck7Cj2Gnq7
— Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) May 29, 2026
Al ingresar al sitio, los usuarios observan un texto en movimiento similar al que aparece al inicio de las películas de La Guerra de las Galaxias.
Mientras se desplazan por la página, aparecen nuevos bloques de texto sobre un fondo animado con estrellas, según Telemundo.
La propuesta visual parece hacer una referencia irónica a las teorías sobre supuestos secretos del gobierno estadounidense relacionados con la vida extraterrestre.
El mensaje compara a inmigrantes con «alienígenas»
¡Otra de la Casa Blanca! El gobierno del presidente Donald #Trump comparó a los migrantes indocumentados con #aliens o #extraterrestres. Presentó un nuevo sitio con temática espacial en el que se incluye un mapa de los #arrestos y #redadas realizadas por el #ICE: pic.twitter.com/M7QayLMcqC
— Nacho Lozano (@nacholozano) May 29, 2026
El contenido principal del portal desarrolla una narrativa basada en la presencia de supuestos extraterrestres infiltrados en la sociedad.
“Caminan entre nosotros”, señala el sitio web en uno de sus mensajes principales.
La página agrega que durante décadas el gobierno estadounidense habría ocultado un supuesto secreto.
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“Durante 60 años, el gobierno estadounidense ha guardado un secreto celosamente. Los extraterrestres han estado caminando entre nosotros, viviendo en nuestros barrios e interactuando con nosotros en nuestra vida cotidiana”, indica el texto.
La narrativa continúa afirmando que estos supuestos extraterrestres han realizado actividades cotidianas como comprar en las mismas tiendas, asistir a las mismas clases que los hijos de los estadounidenses y llevar una vida aparentemente normal.
El contenido utiliza de manera reiterada la figura del extraterrestre para presentar el mensaje que acompaña al mapa de arrestos.
El contador supera los 3 millones de «encuentros»
En la parte inferior de la página aparece un contador que registra el número de los llamados “encuentros”.
La cifra mostrada alcanzó los 3,1 millones durante la noche del jueves.
Además, el contador continuaba aumentando conforme avanzaba la jornada.
El nuevo mapa muestra arrestos de inmigrantes alrededor de Estados Unidos.
Sin embargo, el portal no especifica el período exacto al que corresponden los datos presentados.
Debido al volumen de registros mostrados, la cifra podría corresponder a información previamente divulgada por el Departamento de Seguridad Nacional.
Ese organismo publicó un informe que incluye detenciones registradas desde septiembre de 2024 hasta abril del presente año.
La página tampoco ofrece, según la información disponible, una explicación adicional sobre el rango temporal de los datos utilizados para alimentar el contador.
Lo que sí destaca es el uso de una estrategia visual y narrativa poco convencional para presentar información relacionada con arrestos de inmigrantes.
La combinación de un mapa interactivo, referencias a extraterrestres y elementos inspirados en el cine de ciencia ficción convirtió al portal en una de las iniciativas digitales más llamativas presentadas por la Casa Blanca este jueves.