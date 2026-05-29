Casa Blanca lanza mapa migratorio con imagen de extraterrestres

Portal migratorio genera polémica

Comparan inmigrantes con extraterrestres

Mapa muestra arrestos nacionales

La Casa Blanca lanzó este jueves un sitio web titulado «Aliens», cuya imagen principal muestra la silueta de un extraterrestre caminando por el desierto.

La presentación del portal utiliza elementos visuales que recuerdan a las películas de ciencia ficción y, en particular, a la saga Star Wars.

Casa Blanca sorprende con mapa de arrestos de inmigrantes

La Casa Blanca lanzó un mapa de arrestos de migrantes alrededor de Estados Unidos, en un sitio web titulado “aliens“, cuya portada es la silueta de un extraterrestre caminando por el desierto a modo de burla de la idea de que el país guarde secretos sobre el espacio. Los… pic.twitter.com/Ck7Cj2Gnq7 — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) May 29, 2026

Al ingresar al sitio, los usuarios observan un texto en movimiento similar al que aparece al inicio de las películas de La Guerra de las Galaxias.

Mientras se desplazan por la página, aparecen nuevos bloques de texto sobre un fondo animado con estrellas, según Telemundo.

La propuesta visual parece hacer una referencia irónica a las teorías sobre supuestos secretos del gobierno estadounidense relacionados con la vida extraterrestre.