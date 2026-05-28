ICE usará escáneres de iris en deportaciones masivas
Publicado el28/05/2026 a las 10:50
- ICE amplía vigilancia biométrica
- Escáneres aceleran deportaciones
- Crece temor migrante
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) amplió de manera significativa sus capacidades de vigilancia biométrica.
La agencia federal busca reforzar el uso de escáneres de iris durante operativos migratorios y procesos de deportación masiva.
Por qué importa: La expansión tecnológica ocurre en medio de crecientes preocupaciones sobre privacidad, vigilancia y derechos civiles.
Organizaciones defensoras de inmigrantes advierten posibles abusos y falta de supervisión judicial.
Escáneres de iris amplían control migratorio
ICE has spent $25 million on iris scanners to be used in mass surveillance of Americans. pic.twitter.com/VOWGCxxoaz
— FactPost (@factpostnews) May 27, 2026
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) adjudicó un contrato sin licitación de 25 millones de dólares a BI2 Technologies.
La empresa, con sede en Massachusetts, se especializa en sistemas de reconocimiento de iris.
El nuevo acuerdo representa un aumento considerable frente al contrato previo firmado en otoño pasado por 4.5 millones de dólares.
Con ello, los recursos destinados a esta tecnología se multiplicaron por cinco.
ICE multiplica inversión en vigilancia biométrica
El DHS solicitó más de 1,500 escáneres de iris portátiles para operaciones federales.
También pidió acceso total a la aplicación móvil de la compañía.
La plataforma se conecta directamente con una base de datos nacional que almacena perfiles biométricos de personas detenidas.
A diferencia de las huellas dactilares tradicionales, el reconocimiento de iris permite identificar personas en cuestión de segundos.
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El procedimiento puede realizarse directamente en el lugar de la intervención.
Esto evita procesos más largos de verificación biométrica que anteriormente podían tardar horas.
Defensores de derechos civiles sostienen que la rapidez del sistema facilita detenciones inmediatas durante redadas migratorias.
Organizaciones y clínicas legales dedicadas a inmigrantes aseguran haber documentado casos recientes relacionados con este método.
El ICE está ampliando de forma significativa su infraestructura de identificación biométrica. La agencia tendrá acceso nacional a una base privada con más de cinco millones de registros biométricos, según NPR https://t.co/1grZJvQ2kx pic.twitter.com/sPOtQxvY09
— EL PAÍS México (@elpaismexico) May 27, 2026
En Chicago, una mujer con un proceso de asilo pendiente denunció una presunta irrupción federal en su vivienda.
Según el relato, agentes federales le apuntaron con un teléfono inteligente y le ordenaron abrir los ojos ampliamente.
Posteriormente, le tomaron una fotografía de alta resolución para realizar el escaneo biométrico.
Tras obtener el registro, los oficiales habrían accedido de inmediato a su información personal.
La mujer fue detenida y posteriormente deportada.
La tecnología ya se usa desde hace años
Las autoridades migratorias no están implementando una herramienta nueva o experimental.
Los sistemas de reconocimiento de iris de BI2 Technologies llevan cerca de dos décadas utilizándose en Estados Unidos.
Diversos departamentos de sheriffs han empleado estos dispositivos en cárceles y centros de procesamiento de detenidos.
Condados ubicados en la frontera sur forman parte de las agencias que utilizan esta tecnología.
También oficinas locales, como la del Sheriff de Plymouth, han incorporado dispositivos fijos en áreas de ingreso de reclusos.
Las autoridades sostienen que estos sistemas ayudan a evitar liberaciones accidentales y fortalecen el control interno.
El crecimiento de la vigilancia biométrica se aceleró después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Tras esos ataques, el gobierno federal amplió las facultades de las agencias para recopilar datos biométricos.
Las medidas se justificaron bajo argumentos de seguridad nacional y prevención de amenazas.
Actualmente, el escaneo de características físicas es común en aeropuertos estadounidenses.
La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) utiliza huellas dactilares y reconocimiento de iris para verificar identidades.
Para millones de viajeros, estas revisiones forman parte habitual de los controles aeroportuarios.
Organizaciones civiles alertan sobre posibles abusos
Expertos en privacidad consideran preocupante la falta de supervisión judicial sobre el uso de estos escáneres.
La Electronic Frontier Foundation (EFF) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han expresado inquietudes sobre la expansión del sistema.
Las organizaciones sostienen que el acceso inmediato a bases de datos biométricas podría derivar en abusos graves.
También cuestionan la ausencia de controles independientes sobre el almacenamiento y uso de la información.
Defensores de derechos humanos advierten que la vigilancia biométrica genera temor dentro de comunidades inmigrantes.
Según estas organizaciones, muchas familias evitan acudir a citas médicas o solicitar servicios básicos.
El miedo principal es ser identificados en espacios públicos mediante herramientas tecnológicas de reconocimiento.
Activistas sostienen que el aumento de operativos biométricos podría profundizar la desconfianza hacia las autoridades federales.