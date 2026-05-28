ICE usará escáneres de iris en deportaciones masivas

ICE amplía vigilancia biométrica

Escáneres aceleran deportaciones

Crece temor migrante

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) amplió de manera significativa sus capacidades de vigilancia biométrica.

La agencia federal busca reforzar el uso de escáneres de iris durante operativos migratorios y procesos de deportación masiva.

Por qué importa: La expansión tecnológica ocurre en medio de crecientes preocupaciones sobre privacidad, vigilancia y derechos civiles.

Organizaciones defensoras de inmigrantes advierten posibles abusos y falta de supervisión judicial.

Escáneres de iris amplían control migratorio

ICE has spent $25 million on iris scanners to be used in mass surveillance of Americans. pic.twitter.com/VOWGCxxoaz — FactPost (@factpostnews) May 27, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) adjudicó un contrato sin licitación de 25 millones de dólares a BI2 Technologies.

La empresa, con sede en Massachusetts, se especializa en sistemas de reconocimiento de iris.

El nuevo acuerdo representa un aumento considerable frente al contrato previo firmado en otoño pasado por 4.5 millones de dólares.

Con ello, los recursos destinados a esta tecnología se multiplicaron por cinco.