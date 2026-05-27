ICE rodea Delaney Hall mientras crece huelga de inmigrantes

Delaney Hall continúa bajo presión mientras inmigrantes mantienen una huelga de hambre y crecen las denuncias contra ICE.

Huelga migrante sigue activa

ICE enfrenta fuertes críticas

Denuncian condiciones inhumanas La tensión continúa este miércoles frente al centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey. Inmigrantes detenidos mantienen una huelga de hambre y de trabajo por sexto día consecutivo. Mientras tanto, decenas de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) resguardan la instalación. Delaney Hall enfrenta denuncias de abusos Tensión frente al centro de detención de ICE en Nueva Jersey en el sexto día de una huelga de inmigrantes.https://t.co/lWiAnI5fcQ — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 27, 2026 Por qué importa: Delaney Hall es el mayor centro de detención de inmigrantes de la costa este. La instalación tiene capacidad para 1.196 personas. El lugar permanece bajo fuerte vigilancia federal. Además, legisladores, activistas y familiares exigen respuestas sobre las condiciones dentro del recinto.

ICE mantiene fuerte presencia en el centro ICE impide el ingreso de familiares de detenidos en Delaney Hall hasta que se levante la protesta. https://t.co/Hnk3EYKTqf — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) May 27, 2026 Más de una veintena de agentes de ICE permanecen desplegados alrededor del edificio. Los agentes utilizan uniformes verdes y mantienen el rostro cubierto. EFE constató un ambiente de tensa calma en el exterior del centro. El perímetro de Delaney Hall continúa completamente vallado. La estructura destaca por sus ventanas blancas con rejas y alambre de púas en la parte superior. TE PUEDE INTERESAR: ICE llega a juicio por “tratos peores que animales” en Nueva York También se mantienen agentes federales y manifestantes en las inmediaciones. Entre los manifestantes se observan pancartas con mensajes contra ICE. Algunas de ellas dicen “Acabar con ICE”, “No somos criminales” y “Amamos a los inmigrantes”. Además, se instalaron carpas para asistencia médica y apoyo a familiares. Los familiares mantienen vigilias permanentes frente al centro de detención. Personas presentes en la protesta aseguraron a EFE que persiste un clima de fuerte tensión. Las denuncias y enfrentamientos entre manifestantes, legisladores y agentes federales continúan tras varios días de protestas.

Legisladores y familiares denuncian condiciones Los congresistas demócratas Jerry Nadler y Dan Goldman ingresaron al recinto para una visita. La entrada ocurrió después de que Adriano Espaillat lograra ingresar al centro. Espaillat se reunió con varios inmigrantes que participan en la huelga. Los detenidos continúan reclamando la presencia de la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill. A la gobernadora se le negó el acceso al centro el pasado lunes. Tras esa negativa se registraron altercados entre manifestantes y agentes federales. Frente al edificio se realizó una rueda de prensa encabezada por miembros de Cosecha New Jersey. También participaron familiares de detenidos y el congresista Espaillat. Durante la conferencia se detallaron las demandas de los huelguistas. Gabriela Soto denunció que su esposo, Martin, fue detenido en plena calle por agentes de ICE. Según relató, los agentes lo esposaron y lo trasladaron en una furgoneta. Soto describió el operativo como un “secuestro”. Además, afirmó que no recibió información clara sobre el paradero de su esposo durante las primeras horas. Ella forma parte de los familiares que participan en las vigilias y protestas. Los manifestantes denuncian detenciones arbitrarias y exigen explicaciones sobre las condiciones dentro del centro.