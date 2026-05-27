ICE llega a juicio por “tratos peores que animales” en Nueva York
Publicado el27/05/2026 a las 11:27
- ICE enfrenta juicio federal
- Denuncian hacinamiento extremo
- Inmigrantes dormían en pisos
La demanda contra ICE por las condiciones de detención en el edificio 26 de Federal Plaza, en Manhattan, llegará este miércoles a los tribunales federales de Nueva York.
Por qué importa: La querella acusa a las autoridades migratorias de mantener a inmigrantes detenidos en condiciones consideradas inhumanas y violatorias de derechos constitucionales.
La audiencia se realizará en la corte Sur del Distrito de Nueva York a las 9:30 de la mañana, según El Diario NY.
La organización Make the Road NY aseguró que el juicio busca responsabilizar a ICE por las condiciones denunciadas dentro de las salas de retención temporal de Federal Plaza.
ICE enfrenta juicio por abusos a inmigrantes
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— Diario Libre (@DiarioLibre) May 27, 2026
La demanda fue presentada en nombre de ocho inmigrantes detenidos durante el año pasado.
Según la organización, los testimonios describen hacinamiento severo, falta de higiene y deficiente atención médica.
“La argumentación se basa en las declaraciones de ocho testigos que dan fe de las condiciones inhumanas que padecieron durante su detención el año pasado”, afirmó Make the Road NY.
La organización agregó que el caso también incluye testimonios de funcionarios de ICE y documentos internos de la agencia.
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Esos registros detallan las condiciones dentro del edificio federal y las denuncias relacionadas con sobrepoblación y falta de atención médica.
Decenas de inmigrantes detenidos tras acudir a citas rutinarias en Federal Plaza también relataron sus experiencias a familiares, abogados y organizaciones defensoras.
Muchos aseguraron haber sido arrestados por agentes enmascarados de ICE al salir de audiencias migratorias.
Detenidos aseguran que dormían en el piso
Uno de los inmigrantes detenidos aseguró haber permanecido encerrado durante semanas en Federal Plaza.
“Yo estuve ahí encerrado semanas y no solo me pusieron a dormir en el piso sino que algo tan simple como ducharme me fue negado”, relató.
También denunció que personas con necesidades médicas no recibían sus medicamentos.
“El olor era terrible no porque fuéramos sucios sino por las condiciones tan espantosas con las que nos trataban. Peor que animales”, agregó.
ICE rechazó previamente las acusaciones.
La agencia calificó como “falsas” las denuncias relacionadas con las condiciones en las celdas del piso 10 de Federal Plaza.
Sin embargo, organizaciones civiles aseguraron que existen videos y evidencias que respaldan las denuncias.
La ACLU señaló que el centro fue diseñado únicamente para retenciones temporales de pocas horas.
“Dicho centro está destinado únicamente a albergar de forma transitoria a personas inmigrantes”, indicó la organización.
La ACLU añadió que el recinto carece de camas, duchas y atención médica adecuada.
Tribunal ya había emitido restricciones contra ICE
Según las organizaciones demandantes, ICE comenzó a incrementar las detenciones en Federal Plaza desde mayo del año pasado.
Los arrestos ocurrieron principalmente después de audiencias migratorias.
La ACLU denunció que entre 70 y 90 personas llegaron a permanecer hacinadas en una sala de aproximadamente 215 pies cuadrados.
Tras las denuncias y reclamos de congresistas, en septiembre de 2025 el tribunal emitió una orden judicial preliminar.
La medida prohibió a ICE mantener detenidos en condiciones consideradas abusivas dentro de Federal Plaza.
La demanda colectiva fue impulsada por la ACLU, Make the Road New York, NYCLU y el bufete Wang Hecker LLP.
Las organizaciones aseguraron que la orden permitió mejorar algunas condiciones para los detenidos.
La resolución también exigió proporcionar colchonetas, productos de higiene y atención médica adecuada.
Además, obligó a garantizar llamadas gratuitas y confidenciales con abogados dentro de las primeras 24 horas de detención.
Ahora, los abogados demandantes buscarán que el tribunal convierta esas medidas en una orden judicial permanente.
El objetivo es establecer protecciones definitivas contra futuros casos de hacinamiento y garantizar necesidades básicas para las personas detenidas.