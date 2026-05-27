ICE llega a juicio por “tratos peores que animales” en Nueva York

ICE enfrenta juicio federal

Denuncian hacinamiento extremo

Inmigrantes dormían en pisos

La demanda contra ICE por las condiciones de detención en el edificio 26 de Federal Plaza, en Manhattan, llegará este miércoles a los tribunales federales de Nueva York.

Por qué importa: La querella acusa a las autoridades migratorias de mantener a inmigrantes detenidos en condiciones consideradas inhumanas y violatorias de derechos constitucionales.

La audiencia se realizará en la corte Sur del Distrito de Nueva York a las 9:30 de la mañana, según El Diario NY.

La organización Make the Road NY aseguró que el juicio busca responsabilizar a ICE por las condiciones denunciadas dentro de las salas de retención temporal de Federal Plaza.

ICE enfrenta juicio por abusos a inmigrantes

La demanda fue presentada en nombre de ocho inmigrantes detenidos durante el año pasado.

Según la organización, los testimonios describen hacinamiento severo, falta de higiene y deficiente atención médica.

“La argumentación se basa en las declaraciones de ocho testigos que dan fe de las condiciones inhumanas que padecieron durante su detención el año pasado”, afirmó Make the Road NY.

La organización agregó que el caso también incluye testimonios de funcionarios de ICE y documentos internos de la agencia.

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Esos registros detallan las condiciones dentro del edificio federal y las denuncias relacionadas con sobrepoblación y falta de atención médica.

Decenas de inmigrantes detenidos tras acudir a citas rutinarias en Federal Plaza también relataron sus experiencias a familiares, abogados y organizaciones defensoras.

Muchos aseguraron haber sido arrestados por agentes enmascarados de ICE al salir de audiencias migratorias.