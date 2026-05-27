Falsos agentes del ICE aterrorizan migrantes en EE.UU.

Migrantes enfrentan falsos agentes

Crecen ataques violentos migratorios

Miedo favorece nuevos delitos

La expansión de las redadas migratorias del ICE durante el segundo mandato del presidente Donald Trump abrió un nuevo frente de violencia contra migrantes en Estados Unidos.

Hombres armados y encapuchados comenzaron a aprovechar el miedo a la deportación para cometer delitos graves.

Una investigación de Noticias Telemundo, difundida también por NBC News, documentó al menos 31 casos de personas que se hicieron pasar por agentes migratorios durante 2025.

La cifra supera ampliamente el promedio anual de 5.3 incidentes registrado durante la década previa.

Falsos agentes del ICE siembran miedo

Gritan “¡ICE!”… pero no son agentes. Así engañan delincuentes a migrantes para robarleshttps://t.co/vt8dmr7J2K — Diario Tiempo de Honduras (@TiempoHonduras) May 26, 2026

El análisis identificó 84 casos entre 2014 y 2025.

Del total, 84% involucró a supuestos agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Por qué importa: Especialistas y activistas advierten que el clima de miedo migratorio facilita que criminales suplanten a autoridades federales.

La combinación de redadas, agentes encapuchados y operativos masivos volvió más difícil distinguir entre oficiales reales e impostores.