Falsos agentes del ICE aterrorizan migrantes en EE.UU.
Publicado el27/05/2026 a las 10:52
- Migrantes enfrentan falsos agentes
- Crecen ataques violentos migratorios
- Miedo favorece nuevos delitos
La expansión de las redadas migratorias del ICE durante el segundo mandato del presidente Donald Trump abrió un nuevo frente de violencia contra migrantes en Estados Unidos.
Hombres armados y encapuchados comenzaron a aprovechar el miedo a la deportación para cometer delitos graves.
Una investigación de Noticias Telemundo, difundida también por NBC News, documentó al menos 31 casos de personas que se hicieron pasar por agentes migratorios durante 2025.
La cifra supera ampliamente el promedio anual de 5.3 incidentes registrado durante la década previa.
Falsos agentes del ICE siembran miedo
Gritan “¡ICE!”… pero no son agentes. Así engañan delincuentes a migrantes para robarleshttps://t.co/vt8dmr7J2K
— Diario Tiempo de Honduras (@TiempoHonduras) May 26, 2026
El análisis identificó 84 casos entre 2014 y 2025.
Del total, 84% involucró a supuestos agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Por qué importa: Especialistas y activistas advierten que el clima de miedo migratorio facilita que criminales suplanten a autoridades federales.
La combinación de redadas, agentes encapuchados y operativos masivos volvió más difícil distinguir entre oficiales reales e impostores.
Sujetos armados replican operativos migratorios
El patrón se repite en distintos estados del país.
Sujetos vestidos de negro utilizan insignias falsas y vehículos similares a los oficiales.
Muchos llevan el rostro cubierto mientras irrumpen en viviendas o detienen trabajadores migrantes.
Los falsos agentes aseguran realizar “operativos” de inmigración para intimidar a sus víctimas.
En Greensboro, Carolina del Norte, cuatro hombres armados irrumpieron de madrugada en una vivienda.
En el lugar dormían siete inmigrantes, incluido un bebé.
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Los atacantes apuntaron con un arma al menor mientras exigían dinero.
Uno de los residentes sufrió heridas en la cabeza.
La víctima necesitó diez puntadas tras recibir golpes con la culata de un arma.
Más de un año después, el caso continúa sin resolverse.
Expedientes incluyen agresiones sexuales
Los expedientes judiciales revisados por Telemundo incluyen delitos más graves.
Entre ellos aparece la violación de una mujer dominicana en Nueva York.
También se documentó la agresión sexual contra una inmigrante venezolana en Carolina del Norte.
Ambos ataques fueron presuntamente perpetrados por falsos agentes migratorios.
El endurecimiento de la política migratoria coincidió con la expansión del aparato de deportación.
ICE incorporó 12 mil nuevos agentes.
Además, multiplicó los operativos en ciudades de todo el país.
Muchos de esos operativos fueron realizados por oficiales encapuchados y sin identificación visible.
Aunque suplantar a un agente federal puede castigarse con hasta tres años de prisión, solo dos sospechosos fueron imputados federalmente por ese delito en 2025.
John Tobon, exsubdirector del brazo investigador de ICE, afirmó que estos delitos evolucionaron.
Según Tobon, dejaron atrás las estafas tradicionales para convertirse en ataques “mucho más agresivos y violentos”.
Naureen Shah, directiva de la American Civil Liberties Union, advirtió sobre el uso masivo de agentes enmascarados.
La activista aseguró que nunca antes se habían visto oficiales cubiertos “a esta escala”.
Migrantes enfrentan miedo y desconfianza
Especialistas sostienen que los migrantes se convirtieron en un blanco especialmente vulnerable.
Muchos obedecen sin resistirse por temor a ser detenidos.
Otros no dominan el inglés o evitan denunciar delitos por miedo a las autoridades migratorias.
ICE defendió el uso de mascarillas por parte de sus agentes.
La agencia argumentó que busca proteger a los oficiales frente al doxxing.
El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que las amenazas contra agentes aumentaron más de 8 mil por ciento.
El clima de desconfianza ya proyecta consecuencias más allá de las comunidades migrantes.
Estados Unidos albergará próximamente 78 de los 104 partidos de la Copa del Mundo.
Oxford Economics proyectó la llegada de 1.24 millones de visitantes para el torneo.
Sin embargo, reportes recientes sobre demanda hotelera sugieren que la afluencia internacional podría quedar por debajo de lo previsto.
El temor generado por las redadas migratorias y las crecientes restricciones a migrantes alimenta la incertidumbre.
ICE anunció además que colaborará en las labores de seguridad dentro de los estadios durante el Mundial.