Demandan mapa electoral de Florida por favorecer al Partido Republicano
Publicado el27/05/2026 a las 09:58
- Juez respalda mapa republicano
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- Demandan distritos de DeSantis
El sistema judicial de Florida rechazó un intento de frenar el nuevo mapa electoral estatal impulsado por el gobernador Ron DeSantis.
La decisión ocurre a menos de seis meses de las elecciones generales de noviembre, según Infobae.
El juez Joshua Hawkes, del condado de Leon, negó la petición presentada por varias organizaciones de votantes.
Mapa electoral de Florida sigue vigente
El nuevo mapa electoral de Florida, que favorece a los republicanos, causa conflicto entre los demócratas, quienes condenan a su congresista Debbie Wasserman Schultz, por postularse en un distrito de mayoría negra.https://t.co/hGbdYZcHgn
— EFE Noticias (@EFEnoticias) May 26, 2026
Los demandantes argumentaban que el nuevo diseño electoral favorece al Partido Republicano y constituye una manipulación partidista de los distritos.
El magistrado sostuvo que el proceso electoral “ya está en marcha”.
También afirmó que, por cuestión de tiempo y de interés público, el nuevo mapa debe mantenerse vigente rumbo a los próximos comicios.
Juez cuestiona antiguo mapa electoral
Florida judge blocks effort to halt new GOP House map https://t.co/nBOrDVI3RW
— The Hill (@thehill) May 27, 2026
Hawkes también puso en duda la constitucionalidad del mapa anterior, aprobado en 2022.
Según explicó, uno de los distritos había sido diseñado tomando en cuenta criterios raciales.
La postura del juez coincide con una reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos.
En abril pasado, la máxima corte anuló el mapa electoral del Legislativo de Luisiana.
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El Supremo consideró que ese diseño dependía excesivamente de factores raciales.
El nuevo mapa de Florida fue promulgado el 4 de mayo por el gobernador republicano Ron DeSantis.
Antes de llegar al despacho del mandatario, la propuesta recibió aprobación en ambas cámaras del Legislativo estatal.
Los republicanos tienen mayoría en el Congreso de Florida.
DeSantis defendió los cambios al asegurar que buscaban eliminar criterios raciales en la elaboración de los distritos.
Además, sostuvo que el nuevo mapa cumple con la Constitución estadounidense.
Organizaciones prometen continuar batalla legal
Pese al revés judicial, las organizaciones demandantes confirmaron que continuarán con los recursos legales.
Su objetivo sigue siendo anular el mapa electoral antes de que permanezca vigente durante el resto de la década.
Amy Keith, directora ejecutiva de Common Cause Florida, criticó la decisión judicial.
La representante afirmó que los votantes de distintas tendencias políticas rechazan la manipulación partidista de distritos electorales.
También aseguró que agotarán todas las opciones legales disponibles.
Las declaraciones fueron recogidas por Politico.
Los demandantes sostienen que el nuevo diseño electoral beneficia de manera directa al Partido Republicano.
Según estimaciones citadas en el caso, los republicanos podrían ganar cuatro escaños adicionales en las elecciones legislativas de noviembre.
Ese posible aumento podría tener consecuencias importantes en la composición del Congreso nacional.
Elecciones legislativas podrían definirse por pocos escaños
En las elecciones más recientes para la Cámara de Representantes, Florida otorgó veinte escaños a los republicanos y ocho a los demócratas.
Sin embargo, uno de los puestos demócratas permanece vacante.
La representante Sheila Cherfilus-McCormick renunció el pasado 21 de abril tras enfrentar acusaciones de corrupción.
El escenario electoral adquiere mayor relevancia por el contexto nacional rumbo a las elecciones de medio mandato.
En noviembre se renovará completamente la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Actualmente, los republicanos cuentan con 217 escaños.
Los demócratas tienen 212 representantes.
Además, existe un legislador independiente y cinco puestos vacantes.
La posible ganancia de cuatro escaños en Florida podría convertirse en un factor clave para el control de la Cámara baja.