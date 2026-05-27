Demandan mapa electoral de Florida por favorecer al Partido Republicano

Juez respalda mapa republicano

Florida enfrenta batalla electoral

Demandan distritos de DeSantis

El sistema judicial de Florida rechazó un intento de frenar el nuevo mapa electoral estatal impulsado por el gobernador Ron DeSantis.

La decisión ocurre a menos de seis meses de las elecciones generales de noviembre, según Infobae.

El juez Joshua Hawkes, del condado de Leon, negó la petición presentada por varias organizaciones de votantes.

Mapa electoral de Florida sigue vigente

El nuevo mapa electoral de Florida, que favorece a los republicanos, causa conflicto entre los demócratas, quienes condenan a su congresista Debbie Wasserman Schultz, por postularse en un distrito de mayoría negra.https://t.co/hGbdYZcHgn — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 26, 2026

Los demandantes argumentaban que el nuevo diseño electoral favorece al Partido Republicano y constituye una manipulación partidista de los distritos.

El magistrado sostuvo que el proceso electoral “ya está en marcha”.

También afirmó que, por cuestión de tiempo y de interés público, el nuevo mapa debe mantenerse vigente rumbo a los próximos comicios.