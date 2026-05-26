Senado de Carolina del Sur frena plan electoral impulsado por Donald Trump
Publicado el26/05/2026 a las 14:06
- Senado rechaza plan de Trump
- Clyburn desafía rediseño electoral
- Alabama bloquea mapa republicano
El Senado de Carolina del Sur rechazó un plan republicano respaldado por el presidente Donald Trump para rediseñar los distritos electorales del Congreso antes de las elecciones de mitad de mandato.
La decisión ocurrió el mismo día en que comenzó la votación anticipada presencial para las primarias estatales.
El proyecto buscaba cancelar las actuales elecciones primarias al Congreso y organizar nuevas votaciones bajo un mapa rediseñado que favorecería a los republicanos.
Algunos senadores republicanos consideraron que el cambio llegaba demasiado tarde.
“Los ciudadanos de Carolina del Sur acuden hoy a las urnas. Ni mi conciencia ni el sentido común me permitirán detener unas elecciones que ya están en marcha”, declaró el senador estatal republicano Richard Cash.
La propuesta pretendía modificar el distrito del representante demócrata Jim Clyburn, uno de los líderes afroamericanos más influyentes del Partido Demócrata.
Clyburn votó anticipadamente en Orangeburg y aseguró que seguirá compitiendo sin importar cómo quede configurado el distrito.
“Me parece bien si es Trump más 20”, afirmó Clyburn al referirse a una posible ventaja republicana en un distrito rediseñado.
“Me presentaría a las elecciones en mi distrito”, añadió.
Trump intensifica presión por nuevos mapas electorales
The South Carolina Senate on Tuesday rejected President Donald Trump’s push to redraw the state’s congressional district in hopes Republicans could gain an additional seat in the midterm elections. Read more: https://t.co/wg2hj8WT8l pic.twitter.com/FCXBpw7kNc
— ABC News 4 (@ABCNews4) May 26, 2026
Segun CBS, la disputa en Carolina del Sur forma parte de una estrategia nacional republicana para redibujar distritos electorales antes de noviembre.
Trump ha presionado públicamente y en privado para que estados gobernados por republicanos modifiquen los mapas congresionales.
Según el reporte, Trump realizó al menos dos llamadas telefónicas al líder republicano del Senado estatal, Shane Massey.
También participó por teléfono en reuniones privadas con legisladores republicanos.
La Cámara de Representantes estatal, controlada por republicanos, ya había aprobado el plan que modificaría el distrito de Clyburn.
La propuesta contemplaba anular las actuales primarias congresionales y realizar nuevas elecciones en agosto.
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Los republicanos buscan fortalecer su ajustada mayoría en la Cámara de Representantes.
El impulso para acelerar estos cambios surgió después de un reciente fallo de la Corte Suprema que debilitó algunas protecciones para minorías bajo la Ley Federal de Derechos Electorales.
Desde el verano pasado, varios estados republicanos han aprobado nuevos mapas congresionales.
Entre ellos aparecen Texas, Missouri, Carolina del Norte, Ohio, Florida y Tennessee.
Mientras tanto, en California los votantes aprobaron distritos favorables para los demócratas.
En Utah, un tribunal impuso un mapa considerado beneficioso para ese partido.
Alabama representa un nuevo revés para republicanos
El mismo martes, los republicanos sufrieron otro golpe político en Alabama.
Un panel federal de tres jueces bloqueó temporalmente un mapa electoral republicano para el Congreso.
El tribunal determinó que el diseño “discriminaba intencionalmente por motivos raciales”.
Los jueces cuestionaron que el mapa incluyera solo un distrito de mayoría negra.
La orden judicial obliga a mantener un mapa previo impuesto por el tribunal, con dos distritos de importante población afroamericana.
El fiscal general republicano de Alabama, Steve Marshall, prometió apelar rápidamente ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
Los demócratas celebraron el fallo.
“La lucha por la justicia está lejos de haber terminado”, declaró Marina Jenkins, directora ejecutiva de la National Redistricting Foundation.
La organización denunció que algunos estados están manipulando los mapas electorales para reducir la representación de comunidades afroamericanas.
Demócratas movilizan votantes en Carolina del Sur
Más de 26.000 personas habían participado en la votación anticipada en Carolina del Sur hasta el mediodía del martes.
La cifra corresponde al primer día de votación previa para las primarias del 9 de junio.
En 2022, alrededor de 125.000 personas votaron anticipadamente durante las dos semanas del proceso.
Los demócratas promovieron una fuerte movilización electoral contra el nuevo mapa propuesto.
Algunos republicanos en el Senado estatal también mostraron reservas sobre una redistribución agresiva.
Existía preocupación de que ciertos distritos republicanos pudieran volverse más competitivos al incorporar votantes demócratas.
Clyburn recordó que el rediseño posterior al censo de 2020 tomó meses de reuniones públicas y consultas ciudadanas.
Ese mapa terminó otorgando una ventaja de seis escaños republicanos frente a uno demócrata.
Aun así, Clyburn sostuvo que el proceso fue ordenado y constitucional.
“Cuando se impugnó el mapa, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que sí, que era constitucional”, dijo el congresista.
“Pero ahora, esta Casa Blanca dice: ‘Al diablo con el proceso, al diablo con la Constitución, simplemente hagan lo que quieran’”, agregó.