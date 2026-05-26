Senado de Carolina del Sur frena plan electoral impulsado por Donald Trump

Senado rechaza plan de Trump

Clyburn desafía rediseño electoral

Alabama bloquea mapa republicano

El Senado de Carolina del Sur rechazó un plan republicano respaldado por el presidente Donald Trump para rediseñar los distritos electorales del Congreso antes de las elecciones de mitad de mandato.

La decisión ocurrió el mismo día en que comenzó la votación anticipada presencial para las primarias estatales.

El proyecto buscaba cancelar las actuales elecciones primarias al Congreso y organizar nuevas votaciones bajo un mapa rediseñado que favorecería a los republicanos.

Algunos senadores republicanos consideraron que el cambio llegaba demasiado tarde.

“Los ciudadanos de Carolina del Sur acuden hoy a las urnas. Ni mi conciencia ni el sentido común me permitirán detener unas elecciones que ya están en marcha”, declaró el senador estatal republicano Richard Cash.

La propuesta pretendía modificar el distrito del representante demócrata Jim Clyburn, uno de los líderes afroamericanos más influyentes del Partido Demócrata.

Clyburn votó anticipadamente en Orangeburg y aseguró que seguirá compitiendo sin importar cómo quede configurado el distrito.

“Me parece bien si es Trump más 20”, afirmó Clyburn al referirse a una posible ventaja republicana en un distrito rediseñado.

“Me presentaría a las elecciones en mi distrito”, añadió.

Trump intensifica presión por nuevos mapas electorales

The South Carolina Senate on Tuesday rejected President Donald Trump’s push to redraw the state’s congressional district in hopes Republicans could gain an additional seat in the midterm elections. Read more: https://t.co/wg2hj8WT8l pic.twitter.com/FCXBpw7kNc — ABC News 4 (@ABCNews4) May 26, 2026



Segun CBS, la disputa en Carolina del Sur forma parte de una estrategia nacional republicana para redibujar distritos electorales antes de noviembre.

Trump ha presionado públicamente y en privado para que estados gobernados por republicanos modifiquen los mapas congresionales.

Según el reporte, Trump realizó al menos dos llamadas telefónicas al líder republicano del Senado estatal, Shane Massey.

También participó por teléfono en reuniones privadas con legisladores republicanos.

La Cámara de Representantes estatal, controlada por republicanos, ya había aprobado el plan que modificaría el distrito de Clyburn.

La propuesta contemplaba anular las actuales primarias congresionales y realizar nuevas elecciones en agosto.

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Los republicanos buscan fortalecer su ajustada mayoría en la Cámara de Representantes.

El impulso para acelerar estos cambios surgió después de un reciente fallo de la Corte Suprema que debilitó algunas protecciones para minorías bajo la Ley Federal de Derechos Electorales.

Desde el verano pasado, varios estados republicanos han aprobado nuevos mapas congresionales.

Entre ellos aparecen Texas, Missouri, Carolina del Norte, Ohio, Florida y Tennessee.

Mientras tanto, en California los votantes aprobaron distritos favorables para los demócratas.

En Utah, un tribunal impuso un mapa considerado beneficioso para ese partido.