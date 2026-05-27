Biden demanda al DOJ para bloquear difusión de polémicos audios clasificados
Publicado el27/05/2026 a las 08:08
- Biden demanda al DOJ
- Audios generan polémica política
- Buscan frenar divulgación pública
Joe Biden volvió al centro de la polémica política y judicial en Estados Unidos después de presentar una demanda contra el Departamento de Justicia (DOJ) con el objetivo de impedir la divulgación de grabaciones y transcripciones relacionadas con entrevistas privadas realizadas para la elaboración de sus memorias.
El exmandatario demócrata intenta evitar que ese material termine en manos de grupos conservadores y legisladores republicanos, pues considera que su publicación afectaría su privacidad y podría reactivar acusaciones sobre el manejo indebido de documentos clasificados.
La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito en Washington, D.C., en momentos en que el Departamento de Justicia se prepara para entregar parte de ese contenido a la Fundación Heritage y al Comité Judicial de la Cámara de Representantes el próximo 15 de junio.
Audios de Biden fueron clave en investigación federal
Las entrevistas en cuestión fueron realizadas entre 2016 y 2017 por Mark Zwonitzer, escritor fantasma encargado de colaborar con Biden en la elaboración del libro “Prométemelo, papá: Un año de esperanza, dificultades y propósito”, publicado en 2017.
Sin embargo, años después, esos mismos audios se convirtieron en piezas fundamentales dentro de la investigación encabezada por el fiscal especial Robert Hur, quien examinó el manejo de materiales clasificados por parte de Biden después de haber concluido su periodo como vicepresidente de Estados Unidos.
La controversia aumentó luego de que el informe del fiscal especial señalara que Biden presuntamente retuvo materiales sensibles y compartió fragmentos de información clasificada durante conversaciones privadas relacionadas con la redacción de sus memorias.
Aunque Biden ha rechazado haber divulgado deliberadamente información clasificada, el contenido de las grabaciones podría volver a colocarlo bajo presión política y mediática.
Equipo legal de Biden acusa cambio repentino del DOJ
Uno de los principales argumentos presentados por los abogados del expresidente es que el Departamento de Justicia modificó su postura respecto al resguardo del material sin ofrecer explicaciones claras.
Según la demanda, el DOJ había mantenido bajo reserva tanto los audios como las transcripciones sin editar obtenidas durante la investigación federal concluida en febrero de 2024. Sin embargo, a partir de febrero de este año, las autoridades habrían comenzado el proceso para permitir su divulgación parcial.
La defensa de Biden sostiene que existe un riesgo importante de exposición indebida de conversaciones privadas sostenidas en el domicilio del expresidente.
“El presidente Biden, como cualquier estadounidense, tiene derecho a la privacidad en las conversaciones personales que mantiene en su domicilio. Esto es especialmente cierto en este caso, donde el Departamento obtuvo esta información a través de una investigación penal”, indica parte de la demanda.
Fundación Heritage y republicanos buscan acceso completo al material
La posibilidad de que el contenido termine en manos de la Fundación Heritage y de legisladores republicanos ha incrementado la tensión alrededor del caso.
Ambos grupos han presionado para obtener acceso completo a las grabaciones y transcripciones derivadas de las entrevistas realizadas a Biden.
Para el entorno del expresidente, la divulgación del material podría utilizarse políticamente para intentar responsabilizarlo nuevamente por presuntamente haber retenido documentos clasificados tras abandonar la vicepresidencia.
La investigación encabezada por Robert Hur concluyó sin cargos criminales contra Biden, aunque el informe final generó fuertes repercusiones políticas debido a referencias sobre su memoria y capacidad para recordar ciertos hechos.
Orden judicial podría bloquear publicación de entrevistas
Mientras el Departamento de Justicia avanza con la posible entrega de los documentos y grabaciones, el equipo legal de Biden busca una orden judicial que impida cualquier difusión pública o entrega del contenido a terceros.
La batalla legal abre un nuevo capítulo en torno a los documentos clasificados y podría escalar políticamente en plena temporada electoral estadounidense, especialmente por el interés que existe desde sectores conservadores en utilizar el caso como argumento contra el exmandatario demócrata.
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FUENTE: Axios/ La Opinion