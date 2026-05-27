Biden demanda al DOJ para bloquear difusión de polémicos audios clasificados

Biden demanda al DOJ

Audios generan polémica política

Buscan frenar divulgación pública

Joe Biden volvió al centro de la polémica política y judicial en Estados Unidos después de presentar una demanda contra el Departamento de Justicia (DOJ) con el objetivo de impedir la divulgación de grabaciones y transcripciones relacionadas con entrevistas privadas realizadas para la elaboración de sus memorias.

El exmandatario demócrata intenta evitar que ese material termine en manos de grupos conservadores y legisladores republicanos, pues considera que su publicación afectaría su privacidad y podría reactivar acusaciones sobre el manejo indebido de documentos clasificados.

La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito en Washington, D.C., en momentos en que el Departamento de Justicia se prepara para entregar parte de ese contenido a la Fundación Heritage y al Comité Judicial de la Cámara de Representantes el próximo 15 de junio.

Audios de Biden fueron clave en investigación federal

Las entrevistas en cuestión fueron realizadas entre 2016 y 2017 por Mark Zwonitzer, escritor fantasma encargado de colaborar con Biden en la elaboración del libro “Prométemelo, papá: Un año de esperanza, dificultades y propósito”, publicado en 2017.

Sin embargo, años después, esos mismos audios se convirtieron en piezas fundamentales dentro de la investigación encabezada por el fiscal especial Robert Hur, quien examinó el manejo de materiales clasificados por parte de Biden después de haber concluido su periodo como vicepresidente de Estados Unidos.

La controversia aumentó luego de que el informe del fiscal especial señalara que Biden presuntamente retuvo materiales sensibles y compartió fragmentos de información clasificada durante conversaciones privadas relacionadas con la redacción de sus memorias.

Aunque Biden ha rechazado haber divulgado deliberadamente información clasificada, el contenido de las grabaciones podría volver a colocarlo bajo presión política y mediática.