Tribunal acusa discriminación racial en mapa electoral de Alabama
Publicado el26/05/2026 a las 09:55
- Corte frena mapa republicano
- Alabama enfrenta batalla electoral
- Acusan discriminación racial
Un tribunal federal de Alabama rechazó este martes el nuevo mapa electoral impulsado por republicanos para las elecciones de medio mandato de noviembre.
La corte consideró que el reparto de distritos discrimina a los votantes afroamericanos, según Efe.
Por qué importa: La decisión aumenta la tensión política rumbo a las elecciones legislativas.
También vuelve a colocar el rediseño de distritos como uno de los temas centrales de la disputa electoral en Estados Unidos.
Mapa electoral de Alabama desata polémica judicial
Los jueces fueron contundentes en su resolución.
“En definitiva, no vemos una manera clara de exigir a los habitantes de Alabama que emitan sus votos en las elecciones de 2026 bajo un plan de distritos viciado por una discriminación intencional basada en la raza”, señalaron.
El nuevo mapa había sido impulsado por legisladores republicanos. El objetivo era mejorar sus resultados en la Cámara de Representantes.
Sin embargo, la corte concluyó que el diseño perjudicaba la representación de los votantes negros en el estado.
Republicanos podrían llevar el caso al Supremo
Se espera que Alabama, gobernado por republicanos, recurra la decisión judicial.
El caso podría regresar al Tribunal Supremo para una nueva revisión.
La disputa complica aún más el escenario electoral rumbo a noviembre.
Además, confirma que el rediseño de distritos se ha convertido en una estrategia clave de ambos partidos.
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Los republicanos, impulsados por el presidente Donald Trump, comenzaron a aplicar el “gerrymandering” en Texas.
La práctica consiste en modificar el diseño de los distritos electorales para favorecer políticamente a un partido.
Según el texto, los republicanos lograron buenos resultados utilizando esa estrategia en Texas.
Ahora, otros estados republicanos del sur han seguido el mismo camino. Alabama es uno de ellos.
La controversia sobre los mapas electorales ha provocado múltiples demandas judiciales.
Los críticos consideran que los cambios afectan la representación de comunidades minoritarias.
Caucus Negro alerta sobre pérdida de representación
La discusión tomó fuerza después de la sentencia del Tribunal Supremo emitida en abril.
Esa decisión limitó la Ley de Derechos Electorales de 1965.
Tras ese fallo, varios estados republicanos comenzaron a modificar sus mapas electorales.
Según el texto, esos cambios perjudican la representatividad de las personas negras.
Los representantes del Caucus Negro en el Congreso reaccionaron con dureza.
Aseguraron que los cambios buscan “robar” representación justa a las comunidades afroamericanas.
También advirtieron que continuarán peleando tanto en tribunales como en las urnas.
El grupo teme un impacto directo en las elecciones de noviembre.
Según sus estimaciones, hasta 19 de los 62 miembros del caucus podrían perder su escaño.
La decisión del tribunal de Alabama se convierte así en un nuevo capítulo de la batalla electoral.
El conflicto refleja cómo el control de los distritos electorales se ha transformado en una herramienta política decisiva.
Con el calendario electoral avanzando, el caso podría terminar nuevamente ante el Tribunal Supremo.
Mientras tanto, la disputa por los mapas electorales sigue creciendo en distintos estados del sur del país.