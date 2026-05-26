Tribunal acusa discriminación racial en mapa electoral de Alabama

Corte frena mapa republicano

Alabama enfrenta batalla electoral

Acusan discriminación racial

Un tribunal federal de Alabama rechazó este martes el nuevo mapa electoral impulsado por republicanos para las elecciones de medio mandato de noviembre.

La corte consideró que el reparto de distritos discrimina a los votantes afroamericanos, según Efe.

Por qué importa: La decisión aumenta la tensión política rumbo a las elecciones legislativas.

También vuelve a colocar el rediseño de distritos como uno de los temas centrales de la disputa electoral en Estados Unidos.

Mapa electoral de Alabama desata polémica judicial

Los jueces fueron contundentes en su resolución.

“En definitiva, no vemos una manera clara de exigir a los habitantes de Alabama que emitan sus votos en las elecciones de 2026 bajo un plan de distritos viciado por una discriminación intencional basada en la raza”, señalaron.

El nuevo mapa había sido impulsado por legisladores republicanos. El objetivo era mejorar sus resultados en la Cámara de Representantes.

Sin embargo, la corte concluyó que el diseño perjudicaba la representación de los votantes negros en el estado.