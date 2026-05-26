Trump autoriza respuesta militar estadounidense contra amenazas iraníes

EEUU ataca objetivos iraníes

Crece tensión en Ormuz

Trump presiona sobre Irán

Las fuerzas estadounidenses realizaron este lunes ataques en el sur de Irán dirigidos contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes.

La operación fue descrita por autoridades militares estadounidenses como una acción de “legítima defensa”.

Los ataques ocurrieron en medio de crecientes tensiones en torno al estrecho de Ormuz y mientras Washington y Teherán avanzan en negociaciones para un posible acuerdo.

La ofensiva ocurre en un momento delicado para las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

La Casa Blanca intenta cerrar un acuerdo que permita poner fin al conflicto, mientras el Gobierno de Donald Trump insiste en impedir que Irán obtenga armas nucleares.

Centcom asegura que ataques fueron en defensa propia

#Internacionales 🔴| 𝐋𝐚𝐬 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐄𝐄.𝐔𝐔. 𝐥𝐚𝐧𝐳𝐚𝐧 «𝐚𝐭𝐚𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐚» 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐬𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐈𝐫𝐚́𝐧, 𝐬𝐞𝐠𝐮́𝐧 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨𝐬 Las fuerzas de EE.UU. llevaron a cabo este lunes «ataques en defensa propia» dirigidos contra… pic.twitter.com/q4XSKdpIjO — ICN.Digital (@ICNDigital) May 26, 2026



Segun la agencia EFE, medios estadounidenses informaron sobre la operación citando fuentes del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom).

Timothy Hawkins, portavoz del Centcom, confirmó a Fox News que el ataque se realizó para proteger a tropas estadounidenses ante amenazas iraníes.

Según explicó, la operación ocurrió en “legítima defensa”.

“Entre los objetivos se incluían sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas”, declaró Hawkins.

El portavoz añadió que las fuerzas estadounidenses también respondieron a lo que parecía ser un emplazamiento de misiles dirigido contra aviones de combate estadounidenses.

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La información fue respaldada por una fuente de la Administración del presidente Donald Trump citada por Fox News.

Trump ya había autorizado previamente a las fuerzas estadounidenses a responder ante provocaciones iraníes en la estratégica vía fluvial.

Hawkins afirmó además que el Centcom continúa actuando con contención pese a las tensiones.

“El Centcom continúa defendiendo a nuestras fuerzas, al tiempo que ejerce contención”, señaló.