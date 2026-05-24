México investiga a funcionarios de Sinaloa señalados por narcotráfico en EE.UU.
Publicado el24/05/2026 a las 10:21
- FGR cita Rocha Moya
- EE.UU. acusa funcionarios sinaloenses
- Narcotráfico sacude Sinaloa
La Fiscalía General de la República (FGR) de México citó a declarar a diez personas señaladas en una acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Entre los citados se encuentra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La investigación fue abierta en México tras las acusaciones realizadas por autoridades estadounidenses relacionadas con narcotráfico y armas.
En un comunicado, la FGR indicó que realiza “las acciones pertinentes” dentro de sus líneas de investigación.
La dependencia explicó que los señalados están siendo convocados para rendir entrevistas ante el Ministerio Público de la Federación.
Según la Fiscalía, el objetivo es avanzar “con seriedad y exhaustividad” en las investigaciones.
Hasta el momento, la FGR no ha informado fechas de comparecencia ni detalles sobre la calidad procesal de los citados.
Tampoco ha precisado si las entrevistas derivarán en nuevas diligencias judiciales.
La Fiscalía aseguró que el proceso se desarrolla “con plena sujeción al debido proceso”.
Además, prometió informar “de manera transparente y oportuna” sobre los avances del caso.
Acusación en EE.UU. involucra narcotráfico y armas
La Fiscalía de México cita a declarar al gobernador en licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios de dicho estado acusados por EE.UU.https://t.co/v6sKPPvQqS
— EFE Noticias (@EFEnoticias) May 24, 2026
Segun la agencia EFE, la citación ocurre luego de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentara una acusación el pasado 29 de abril.
Las autoridades estadounidenses señalaron a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostuvo que los acusados supuestamente conspiraron con líderes del cartel de Sinaloa.
Según las acusaciones, el objetivo habría sido importar grandes cantidades de narcóticos hacia territorio estadounidense.
A cambio, los señalados habrían recibido apoyo político y sobornos.
La lista presentada por el Departamento de Justicia incluye al senador Enrique Inzunza Cázares.
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También aparecen el exsecretario estatal Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra y Marco Antonio Almanza Avilés.
Entre los señalados figuran además Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez y José Antonio Dionisio Hipólito.
La acusación también incluye al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y a Juan Valenzuela Millán.
Tras conocerse el caso, Rocha Moya solicitó licencia temporal el pasado 1 de mayo.
El gobernador con licencia afirmó que las acusaciones son “falsas y dolosas”.
El Gobierno federal mexicano ha insistido en que no extraditará a los acusados mientras Estados Unidos no entregue pruebas.
Las autoridades mexicanas señalaron que continuarán desarrollando su propia investigación.
Funcionarios aseguran que acudirán a declarar
Hoy, en horas de la mañana, recibí citatorio para comparecer ante la Fiscalía General de la República.
Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene…
— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) May 23, 2026
Rubén Rocha Moya confirmó en su cuenta de X que recibió el citatorio para comparecer ante la FGR.
El mandatario con licencia afirmó que es “un hombre probo y que no tiene nada que temer”.
También aseguró que acudirá “con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer”.
Rocha Moya reiteró su rechazo a las acusaciones formuladas en Estados Unidos.
Por su parte, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, informó que fue notificado para comparecer.
El funcionario aseguró que acudirá “con la absoluta certeza” de haber actuado conforme a la legalidad.
Además, expresó confianza en que “imperarán la verdad y la justicia”.
El senador oficialista Enrique Inzunza Cázares también confirmó que recibió la citación de la FGR.
A través de redes sociales, indicó que atenderá personalmente el llamado de las autoridades.
“Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal”, afirmó.
El legislador también señaló que no utilizará la inmunidad procesal derivada de su cargo.
Las investigaciones continúan abiertas tanto en México como en Estados Unidos.