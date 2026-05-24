México investiga a funcionarios de Sinaloa señalados por narcotráfico en EE.UU.

FGR cita Rocha Moya

EE.UU. acusa funcionarios sinaloenses

Narcotráfico sacude Sinaloa

La Fiscalía General de la República (FGR) de México citó a declarar a diez personas señaladas en una acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Entre los citados se encuentra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La investigación fue abierta en México tras las acusaciones realizadas por autoridades estadounidenses relacionadas con narcotráfico y armas.

En un comunicado, la FGR indicó que realiza “las acciones pertinentes” dentro de sus líneas de investigación.

La dependencia explicó que los señalados están siendo convocados para rendir entrevistas ante el Ministerio Público de la Federación.

Según la Fiscalía, el objetivo es avanzar “con seriedad y exhaustividad” en las investigaciones.

Hasta el momento, la FGR no ha informado fechas de comparecencia ni detalles sobre la calidad procesal de los citados.

Tampoco ha precisado si las entrevistas derivarán en nuevas diligencias judiciales.

La Fiscalía aseguró que el proceso se desarrolla “con plena sujeción al debido proceso”.

Además, prometió informar “de manera transparente y oportuna” sobre los avances del caso.

Acusación en EE.UU. involucra narcotráfico y armas

La Fiscalía de México cita a declarar al gobernador en licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios de dicho estado acusados por EE.UU.https://t.co/v6sKPPvQqS — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 24, 2026



Segun la agencia EFE, la citación ocurre luego de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentara una acusación el pasado 29 de abril.

Las autoridades estadounidenses señalaron a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostuvo que los acusados supuestamente conspiraron con líderes del cartel de Sinaloa.

Según las acusaciones, el objetivo habría sido importar grandes cantidades de narcóticos hacia territorio estadounidense.

A cambio, los señalados habrían recibido apoyo político y sobornos.

La lista presentada por el Departamento de Justicia incluye al senador Enrique Inzunza Cázares.

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También aparecen el exsecretario estatal Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra y Marco Antonio Almanza Avilés.

Entre los señalados figuran además Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez y José Antonio Dionisio Hipólito.

La acusación también incluye al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y a Juan Valenzuela Millán.

Tras conocerse el caso, Rocha Moya solicitó licencia temporal el pasado 1 de mayo.

El gobernador con licencia afirmó que las acusaciones son “falsas y dolosas”.

El Gobierno federal mexicano ha insistido en que no extraditará a los acusados mientras Estados Unidos no entregue pruebas.

Las autoridades mexicanas señalaron que continuarán desarrollando su propia investigación.