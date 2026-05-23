Mortal explosión en mina de carbón desata operativo masivo de rescate en China

Explosión mortal en mina

China investiga tragedia minera

Rescatistas buscan sobrevivientes

Al menos 82 personas murieron tras una explosión registrada en una mina de carbón en el norte de China, según informaron medios estatales.

Las autoridades habían reportado inicialmente 90 fallecidos.

Sin embargo, posteriormente emitieron un nuevo comunicado ajustando la cifra oficial a 82 muertos.

La explosión ocurrió en la mina de carbón Liushenyu.

La explotación minera es operada por el Grupo Tongzhou en la provincia de Shanxi.

Según los reportes oficiales, la deflagración habría sido provocada por una acumulación de gas.

El incidente ocurrió a las 19:29 hora local del viernes.

En ese momento había 247 trabajadores dentro de la mina.

Los reportes indican que más de 100 personas lograron ser rescatadas.

Además, cientos de efectivos fueron enviados a la zona para participar en las labores de emergencia.

Rescatistas continúan búsqueda de sobrevivientes

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Segun BBC, las imágenes difundidas por medios estatales mostraron ambulancias y paramédicos trasladando camillas en medio del operativo de rescate.

El presidente Xi Jinping pidió que no se escatimen esfuerzos para atender a los heridos y encontrar sobrevivientes.

El mandatario también solicitó organizar científicamente las operaciones de búsqueda y rescate.

Xi Jinping exigió investigar las causas del accidente.

Asimismo, pidió responsabilizar a los involucrados.

El Consejo de Estado chino anunció que se realizará una investigación “rigurosa”.

Las autoridades también afirmaron que los responsables serán “castigados con severidad”.

Según medios estatales, los responsables de la mina ya fueron detenidos.

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Hasta ahora, las autoridades no han confirmado oficialmente la causa exacta de la explosión.

Sin embargo, reportes preliminares señalaron que los niveles de monóxido de carbono superaban los límites permitidos.

El monóxido de carbono es un gas inodoro y altamente tóxico.

La mayoría de las personas hospitalizadas resultaron afectadas por inhalación de gases venenosos.

Las autoridades no aclararon qué tipo de gas provocó las intoxicaciones.