Mortal explosión en mina de carbón desata operativo masivo de rescate en China
Publicado el23/05/2026 a las 11:21
- Explosión mortal en mina
- China investiga tragedia minera
- Rescatistas buscan sobrevivientes
Al menos 82 personas murieron tras una explosión registrada en una mina de carbón en el norte de China, según informaron medios estatales.
Las autoridades habían reportado inicialmente 90 fallecidos.
Sin embargo, posteriormente emitieron un nuevo comunicado ajustando la cifra oficial a 82 muertos.
La explosión ocurrió en la mina de carbón Liushenyu.
La explotación minera es operada por el Grupo Tongzhou en la provincia de Shanxi.
Según los reportes oficiales, la deflagración habría sido provocada por una acumulación de gas.
El incidente ocurrió a las 19:29 hora local del viernes.
En ese momento había 247 trabajadores dentro de la mina.
Los reportes indican que más de 100 personas lograron ser rescatadas.
Además, cientos de efectivos fueron enviados a la zona para participar en las labores de emergencia.
Rescatistas continúan búsqueda de sobrevivientes
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Segun BBC, las imágenes difundidas por medios estatales mostraron ambulancias y paramédicos trasladando camillas en medio del operativo de rescate.
El presidente Xi Jinping pidió que no se escatimen esfuerzos para atender a los heridos y encontrar sobrevivientes.
El mandatario también solicitó organizar científicamente las operaciones de búsqueda y rescate.
Xi Jinping exigió investigar las causas del accidente.
Asimismo, pidió responsabilizar a los involucrados.
El Consejo de Estado chino anunció que se realizará una investigación “rigurosa”.
Las autoridades también afirmaron que los responsables serán “castigados con severidad”.
Según medios estatales, los responsables de la mina ya fueron detenidos.
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Hasta ahora, las autoridades no han confirmado oficialmente la causa exacta de la explosión.
Sin embargo, reportes preliminares señalaron que los niveles de monóxido de carbono superaban los límites permitidos.
El monóxido de carbono es un gas inodoro y altamente tóxico.
La mayoría de las personas hospitalizadas resultaron afectadas por inhalación de gases venenosos.
Las autoridades no aclararon qué tipo de gas provocó las intoxicaciones.
Minero sobreviviente relata momentos del accidente
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Wang Yong, uno de los trabajadores lesionados, describió lo ocurrido durante la explosión.
Según declaró a medios estatales, no escuchó ningún ruido antes del incidente.
El minero aseguró que vio una repentina columna de humo.
También afirmó que percibió olor a azufre.
“Olí a azufre, el mismo olor que desprende una explosión”, relató.
Wang explicó que comenzó a gritar a otros trabajadores para que escaparan.
Mientras intentaban huir, observó cómo varias personas se desplomaban debido a los gases.
Posteriormente, él mismo perdió el conocimiento.
El trabajador aseguró que permaneció aproximadamente una hora inconsciente.
Después logró despertar y ayudó a otra persona a salir de la mina.
Mina ya había sido señalada por riesgos de seguridad
En 2024, la Administración Nacional de Seguridad Minera de China incluyó esta explotación entre las 1.128 minas con “graves riesgos para la seguridad”.
La información fue reportada por The New York Times.
El Ministerio de Gestión de Emergencias de China informó que 345 rescatistas de seis equipos especializados fueron desplegados en la zona.
La provincia de Shanxi es considerada la capital minera del carbón en China.
La región tiene aproximadamente 34 millones de habitantes.
Cada año se extraen allí alrededor de 1.300 millones de toneladas de carbón.
China es el mayor consumidor mundial de carbón.
También es el principal emisor de gases de efecto invernadero.
Durante los años 2000, los accidentes mortales eran frecuentes en la minería del carbón china.
Aunque las normas de seguridad han sido reforzadas, las tragedias continúan ocurriendo.
En 2023, un derrumbe en una mina de Mongolia Interior dejó 53 muertos.
En 2009, otra explosión minera en Heilongjiang provocó más de 100 fallecidos.