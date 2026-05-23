Ébola cobra la vida de tres voluntarios de la Cruz Roja en pleno brote en Congo
Publicado el23/05/2026 a las 10:11
- Ébola mata voluntarios humanitarios
- OMS eleva alerta sanitaria
- Congo enfrenta brote mortal
Tres trabajadores voluntarios de la Cruz Roja murieron en la República Democrática del Congo tras contraer aparentemente ébola mientras realizaban labores humanitarias en marzo.
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja informó el sábado sobre la muerte de los tres voluntarios.
Los trabajadores pertenecían a la Cruz Roja de la República Democrática del Congo en la provincia de Ituri, considerada el epicentro del brote.
Los voluntarios trabajaban específicamente en la rama Mongbwalu, ubicada en el territorio Djugu.
La organización explicó que los tres participaron el 27 de marzo en actividades de gestión de cadáveres como parte de una misión humanitaria no relacionada con el ébola.
Cruz Roja cree que voluntarios se contagiaron durante servicio
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Segun CBS, la Federación Internacional indicó que los voluntarios aparentemente contrajeron el virus mientras cumplían sus funciones comunitarias.
Las víctimas fueron identificadas como Alikana Udumusi Augustin, Sezabo Katanabo y Ajiko Chandiru Viviane.
Según la organización, en ese momento la comunidad aún desconocía la existencia del brote de ébola.
Además, las autoridades sanitarias todavía no habían identificado oficialmente la enfermedad en la zona.
La Federación Internacional aseguró que los tres voluntarios son algunas de las primeras víctimas conocidas del brote actual.
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Uno de ellos falleció el 5 de mayo.
Los otros dos murieron el 15 y el 16 de mayo.
“Estos voluntarios perdieron la vida mientras servían a sus comunidades con valentía y humanidad”, señaló la organización con sede en Ginebra.
La Federación Internacional destacó que los trabajadores humanitarios continúan operando en entornos complejos y de alto riesgo.
También reiteró su compromiso de apoyar a las comunidades afectadas por el brote.
OMS eleva nivel de riesgo en Congo
La Organización Mundial de la Salud informó el viernes que elevó la evaluación de riesgo para la República Democrática del Congo de “alto” a “muy alto”.
La OMS mantuvo el nivel de riesgo regional en alto y el riesgo global en bajo.
Según el organismo, actualmente existen 82 casos confirmados y siete muertes confirmadas en el país.
Además, se reportan casi 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas relacionadas con el brote.
El país africano enfrenta un nuevo episodio de una enfermedad viral mortal que puede transmitirse por contacto directo con fluidos corporales.
El ébola puede provocar hemorragias severas e insuficiencia orgánica.
La cepa involucrada en este brote corresponde al virus Bundibugyo.
Las autoridades sanitarias señalaron que esta variante es menos frecuente y no cuenta con vacunas ni tratamientos aprobados.
Médicos advierten sobre riesgo para personal sanitario
El doctor Craig Spencer, médico de urgencias y profesor de salud pública en la Universidad de Brown, expresó preocupación por la situación del personal sanitario.
Spencer sobrevivió al ébola tras contagiarse mientras trabajaba con Médicos Sin Fronteras en Guinea en 2014.
El especialista afirmó anteriormente que los trabajadores sanitarios son el grupo que más le preocupa durante un brote.
Según explicó, tienen contacto cercano con pacientes cuando el virus es más contagioso.
También señaló que el riesgo aumenta especialmente durante el manejo de personas fallecidas.
La Cruz Roja Internacional recordó que cuenta con más de 17 millones de voluntarios en más de 191 países.
La organización aseguró que continuará fortaleciendo las labores de respuesta frente al brote en el Congo.