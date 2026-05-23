Ébola cobra la vida de tres voluntarios de la Cruz Roja en pleno brote en Congo

Ébola mata voluntarios humanitarios

OMS eleva alerta sanitaria

Congo enfrenta brote mortal

Tres trabajadores voluntarios de la Cruz Roja murieron en la República Democrática del Congo tras contraer aparentemente ébola mientras realizaban labores humanitarias en marzo.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja informó el sábado sobre la muerte de los tres voluntarios.

Los trabajadores pertenecían a la Cruz Roja de la República Democrática del Congo en la provincia de Ituri, considerada el epicentro del brote.

Los voluntarios trabajaban específicamente en la rama Mongbwalu, ubicada en el territorio Djugu.

La organización explicó que los tres participaron el 27 de marzo en actividades de gestión de cadáveres como parte de una misión humanitaria no relacionada con el ébola.

Cruz Roja cree que voluntarios se contagiaron durante servicio

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Segun CBS , la Federación Internacional indicó que los voluntarios aparentemente contrajeron el virus mientras cumplían sus funciones comunitarias.

Las víctimas fueron identificadas como Alikana Udumusi Augustin, Sezabo Katanabo y Ajiko Chandiru Viviane.

Según la organización, en ese momento la comunidad aún desconocía la existencia del brote de ébola.

Además, las autoridades sanitarias todavía no habían identificado oficialmente la enfermedad en la zona.

La Federación Internacional aseguró que los tres voluntarios son algunas de las primeras víctimas conocidas del brote actual.

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Uno de ellos falleció el 5 de mayo.

Los otros dos murieron el 15 y el 16 de mayo.

“Estos voluntarios perdieron la vida mientras servían a sus comunidades con valentía y humanidad”, señaló la organización con sede en Ginebra.

La Federación Internacional destacó que los trabajadores humanitarios continúan operando en entornos complejos y de alto riesgo.

También reiteró su compromiso de apoyar a las comunidades afectadas por el brote.