Papa León XIV impulsa histórica reflexión sobre inteligencia artificial y los riesgos para la humanidad

Vaticano alerta sobre IA

Papa teme desinformación digital

IA amenaza empleos humanos La inteligencia artificial se ha convertido en uno de los temas más delicados para gobiernos, empresas y líderes religiosos en todo el mundo. Ahora, el Vaticano quiere entrar de lleno en esa conversación con un documento que podría marcar la postura oficial de la Iglesia Católica frente al avance acelerado de esta tecnología. El papa León XIV prepara la publicación de Magnifica Humanitas, una encíclica centrada en los riesgos éticos, sociales y humanos vinculados con la IA. Por qué es importante: las encíclicas son algunos de los textos más influyentes emitidos por un Papa y suelen fijar posiciones doctrinales sobre fenómenos globales. En este caso, el Vaticano busca reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial ya está modificando el trabajo, la información y las relaciones humanas. El Vaticano advierte que la IA no debe reemplazar la dignidad humana Lejos de rechazar completamente la tecnología, el mensaje del Vaticano parece centrarse en la necesidad de establecer límites éticos claros.

La preocupación principal es que la inteligencia artificial avance a costa de valores humanos fundamentales como la responsabilidad, la libertad y la dignidad individual. A través de su cuenta oficial en X, el papa León XIV expresó directamente esa preocupación con un mensaje que rápidamente generó debate internacional: “Como lo demuestra la promoción e implementación desmedida de la tecnología a costa de la dignidad humana, realmente estamos experimentando un eclipse del sentido de lo que significa ser humano. Es imperativo recuperar una comprensión del verdadero significado y la grandeza de la humanidad tal como fue concebida por Dios. En este sentido, el desafío que enfrentamos actualmente no es tecnológico, sino antropológico, y espero que la Carta Encíclica que será publicada en los próximos días contribuya a responder a este desafío”. La frase refleja el enfoque que tendrá la encíclica: el problema no sería únicamente tecnológico, sino profundamente humano.

El empleo y la automatización preocupan al papa Uno de los temas centrales de Magnifica Humanitas es el impacto que la inteligencia artificial podría tener sobre millones de trabajadores. Herramientas capaces de redactar textos, generar imágenes, automatizar procesos o programar sistemas completos han intensificado el temor sobre posibles reemplazos laborales en múltiples industrias. Sin embargo, la preocupación del Vaticano no se limita únicamente a la pérdida de empleos. La Iglesia también pone atención en cómo la automatización podría concentrar riqueza y poder en un pequeño grupo de compañías tecnológicas, ampliando desigualdades económicas y reduciendo el control humano sobre sectores clave de la sociedad.

El documento también abordaría los riesgos vinculados con los algoritmos que ya influyen en decisiones cotidianas, desde recomendaciones de contenido hasta procesos de vigilancia y análisis de comportamiento. Los deepfakes y la desinformación entran en la discusión del Vaticano Otro de los puntos más sensibles es la creciente dificultad para distinguir entre contenido real y falso en internet. Los llamados deepfakes, junto con imágenes, videos y textos generados por inteligencia artificial, han incrementado el temor a la manipulación digital y a campañas masivas de desinformación. El Vaticano considera que este fenómeno puede afectar directamente la confianza pública y la percepción de la verdad. Además, existe preocupación sobre el uso militar de sistemas autónomos y el desarrollo de tecnologías capaces de tomar decisiones sin supervisión humana directa.

La gran pregunta planteada desde la Santa Sede es hasta qué punto debe permitirse que sistemas automatizados condicionen aspectos relevantes de la vida humana. León XIV crea una comisión especial sobre inteligencia artificial Como parte de esta estrategia, el Vaticano confirmó la creación de una comisión interdicasterial dedicada exclusivamente a estudiar los desafíos éticos de la inteligencia artificial. “El Papa León XIV, en un rescripto publicado este sábado 16 de mayo, aprobó la creación de una comisión interdicasterial dedicada a los desafíos de la inteligencia artificial”, informó Vatican News. La estructura estará bajo la dirección del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y contará con representantes del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el Dicasterio para la Cultura y la Educación, el Dicasterio para la Comunicación y varias academias pontificias.