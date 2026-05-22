Policía de Nueva York refuerza seguridad por riesgo de drones durante Mundial

Nueva York teme drones armados

Mundial FIFA activa operativo

Refuerzan seguridad en eventos

La Policía de Nueva York se prepara para enfrentar uno de los mayores operativos de seguridad de los últimos años con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las autoridades esperan que más de un millón de personas visiten la ciudad durante el torneo, que coincidirá además con las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

La preocupación principal para las fuerzas de seguridad está relacionada con la amenaza de drones armados, una tecnología que ha ganado protagonismo en conflictos internacionales recientes.

La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, aseguró que esa amenaza es la que más le preocupa de cara al evento deportivo internacional.

“Sería un error ignorar esa tecnología”, afirmó Tisch, según reportó la cadena ABC.