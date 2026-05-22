Policía de Nueva York refuerza seguridad por riesgo de drones durante Mundial
Publicado el21/05/2026 a las 16:00
- Nueva York teme drones armados
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- Refuerzan seguridad en eventos
La Policía de Nueva York se prepara para enfrentar uno de los mayores operativos de seguridad de los últimos años con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Las autoridades esperan que más de un millón de personas visiten la ciudad durante el torneo, que coincidirá además con las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.
La preocupación principal para las fuerzas de seguridad está relacionada con la amenaza de drones armados, una tecnología que ha ganado protagonismo en conflictos internacionales recientes.
La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, aseguró que esa amenaza es la que más le preocupa de cara al evento deportivo internacional.
“Sería un error ignorar esa tecnología”, afirmó Tisch, según reportó la cadena ABC.
Nueva York compra equipos para detectar drones
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Segun la agencia EFE, la jefa policial explicó que la ciudad ya está entrenando oficiales y adquiriendo tecnología especializada para enfrentar posibles ataques con drones.
Según Tisch, la Policía de Nueva York está invirtiendo 6.5 millones de dólares en equipos destinados a contrarrestar este tipo de amenazas.
La funcionaria indicó que la preparación se está realizando “con la seriedad que merece”.
La preocupación surge tras el uso de drones armados observado en conflictos recientes en Ucrania e Irán.
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Nueva York y Nueva Jersey serán parte de las 16 ciudades estadounidenses seleccionadas como sedes del Mundial de la FIFA.
Estados Unidos organizará el campeonato junto a Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.
Aunque los partidos se disputarán principalmente en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, miles de aficionados se hospedarán y movilizarán desde Nueva York.
La oficina del contralor de la ciudad estima que al menos 1.2 millones de personas llegarán a la Gran Manzana durante el torneo.
Mundial y celebraciones históricas aumentan presión
El desafío de seguridad no estará limitado únicamente al Mundial.
Entre el 3 y el 8 de julio, Nueva York y Nueva Jersey también albergarán Sail4th 250, una reunión marítima internacional organizada por las celebraciones de independencia estadounidense.
El evento reunirá alrededor de 30 grandes veleros internacionales y 40 buques militares.
También participarán un portaaviones británico y el Queen Mary 2 de Cunard, entre otras embarcaciones.
La coincidencia de ambos eventos incrementará significativamente la cantidad de personas en calles, parques y sistemas de transporte público.
Jessica Tisch advirtió recientemente que Nueva York sigue siendo un posible objetivo para ataques terroristas.
“Esta ciudad será sede de importantes eventos internacionales, grandes concentraciones públicas y conmemoraciones históricas”, afirmó la comisionada durante un evento celebrado la semana pasada.
La funcionaria señaló que millones de personas se concentrarán en espacios públicos durante esas fechas.
Horas extra generan tensión política en la ciudad
Ante la magnitud del operativo, Tisch quiere que los oficiales trabajen turnos de 12 horas durante parte del Mundial.
La propuesta llega en un momento complicado para las finanzas de la ciudad.
Nueva York enfrenta actualmente una crisis fiscal que ha retrasado la aprobación del presupuesto municipal mientras espera apoyo financiero estatal.
Según el medio Político, la propuesta sobre horas extra ha provocado una discreta disputa entre Tisch y el alcalde Zohran Mamdani.
El alcalde se opone al aumento de horas extra debido al impacto económico que representaría para la ciudad.
Además del Mundial y las celebraciones marítimas, diversos medios han reportado que la cantante Taylor Swift y el jugador Travis Kelce se casarían en Nueva York el próximo 3 de julio.
La boda, que reuniría entre 150 y 200 invitados vinculados al mundo del espectáculo y el deporte, también podría atraer gran atención pública y turística.
Las autoridades continúan preparando planes de seguridad mientras se acerca uno de los periodos de mayor concentración de visitantes en la historia reciente de la ciudad.