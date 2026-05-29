¿Necesitas empleo? Descubre el programa que conecta talento y oportunidades
Publicado el29/05/2026 a las 08:20
- Conecta empresas y trabajadores.
- Ofrece alertas de empleo.
- Impulsa oportunidades laborales.
Encontrar empleo puede convertirse en un reto para muchas personas, especialmente cuando no saben dónde buscar oportunidades o cómo acercarse a empresas que están contratando.
Para ayudar a cerrar esa brecha, la Cámara de Comercio Latina de Minnesota ha desarrollado una iniciativa enfocada en conectar directamente a trabajadores y empleadores, al tiempo que impulsa el crecimiento económico de la comunidad latina.
Aunque la organización es ampliamente reconocida por apoyar a empresarios y emprendedores, también trabaja para fortalecer el acceso al empleo mediante programas que facilitan la contratación de talento y ayudan a cubrir necesidades de mano de obra en distintos sectores económicos.
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La Cámara de Comercio Latina busca reducir la escasez de trabajadores en Minnesota
La iniciativa de empleo y desarrollo económico surge como una respuesta a uno de los desafíos que enfrentan muchas empresas: encontrar personal capacitado para cubrir vacantes.
La organización explica el objetivo del programa con el siguiente mensaje:
“La iniciativa de fuerza laboral de la Cámara Latina aborda la escasez de trabajadores y promueve un crecimiento económico equitativo en todo Minnesota”.
La propuesta busca beneficiar tanto a quienes necesitan trabajo como a las compañías que requieren personal para continuar creciendo.
Según la Cámara, el fortalecimiento del mercado laboral también contribuye a generar oportunidades más equitativas para las comunidades que buscan integrarse o avanzar dentro de la economía estatal.
El programa conecta a empresas con trabajadores previamente capacitados
Uno de los principales componentes de la iniciativa consiste en servir como puente entre empleadores y candidatos.
La Cámara describe su funcionamiento de la siguiente manera:
“A través de este programa, conectamos a empleadores potenciales con solicitantes de empleo previamente capacitados y calificados en Minnesota”.
Esto significa que las empresas pueden acceder a una red de trabajadores que ya cuentan con preparación previa, mientras que los candidatos tienen la oportunidad de acercarse a organizaciones que están activamente buscando talento.
Entre los beneficios del programa destacan:
- Conexión con empleadores.
- Acceso a oportunidades.
- Personal previamente capacitado.
- Apoyo al crecimiento laboral.
- Vinculación con empresas.
La meta es facilitar procesos de contratación más ágiles y aumentar las oportunidades de inserción laboral para quienes buscan empleo.
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El buscador de empleo permite acceder a vacantes y recibir notificaciones
Como parte de esta iniciativa, la Cámara cuenta con una plataforma donde los usuarios pueden consultar oportunidades laborales disponibles y mantenerse informados sobre nuevas vacantes.
Las herramientas disponibles incluyen:
- Búsqueda de empleos.
- Vacantes actualizadas.
- Alertas laborales.
- Oportunidades empresariales.
- Notificaciones automáticas.
Además, la organización invita a los usuarios a mantenerse conectados con el siguiente mensaje:
“Suscríbase para recibir notificaciones de empleo”.
Esta función permite que los candidatos reciban avisos cuando se publiquen nuevas oportunidades laborales, evitando que pierdan opciones de trabajo por no revisar constantemente el portal.
¿Cómo utilizar el buscador de empleo de la Cámara Latina de Minnesota?
El proceso para buscar trabajo dentro de la plataforma es sencillo y está diseñado para facilitar el acceso a las vacantes.
Los pasos básicos incluyen:
- Ingresar al portal.
- Acceder al buscador.
- Revisar vacantes.
- Leer requisitos.
- Identificar oportunidades.
- Completar postulaciones.
- Activar notificaciones.
Una vez dentro de la sección de Empleo y Desarrollo Económico, los usuarios pueden explorar las ofertas disponibles, conocer los detalles de cada puesto y revisar la información proporcionada por las empresas contratantes.
Quienes se registren para recibir alertas podrán mantenerse actualizados sobre nuevas vacantes que se ajusten a sus intereses o experiencia laboral.
El programa laboral forma parte de una estrategia para fortalecer la economía latina
La iniciativa de empleo es solo una de las herramientas que la Cámara de Comercio Latina de Minnesota utiliza para impulsar el desarrollo económico de la comunidad.
La organización se presenta de la siguiente manera:
“La Cámara de Comercio Latina de Minnesota es una organización sin fines de lucro 501(c)(6) que trabaja para impulsar el crecimiento económico de los negocios latinos en Minnesota”.
Asimismo, señala que funciona como un puente entre las empresas latinas y la comunidad en general.
Además del programa laboral, la Cámara desarrolla diversas iniciativas orientadas al crecimiento profesional y empresarial.
Entre ellas se encuentran:
- Investigación de mercado.
- Seminarios y capacitación.
- Mentorías empresariales.
- Certificaciones empresariales.
- Conexiones corporativas.
La organización también destaca que busca apoyar el crecimiento y éxito a largo plazo de las empresas latinas mediante recursos personalizados, conexiones estratégicas, representación y colaboración comunitaria.
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A través de su programa de empleo y desarrollo económico, la Cámara busca que más trabajadores encuentren oportunidades laborales y que las empresas puedan acceder al talento que necesitan, fortaleciendo así el crecimiento económico de Minnesota y ampliando las oportunidades para la comunidad latina.
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FUENTE: Latino Chamber of Commerce of Minnesota – Career Center / Workforce