Ahorrar se vuelve más difícil: qué pueden hacer los hispanos ante el aumento de precios
Publicado el29/05/2026 a las 05:17
Los estadounidenses están guardando cada vez menos dinero.
- La tasa de ahorro personal cayó a 2,6% en abril de 2026, frente al 3,2% registrado en marzo y muy lejos del 5,8% observado hace un año, según datos publicados por la Oficina de Análisis Económico (BEA).
- Al mismo tiempo, el gasto de los consumidores siguió aumentando, una combinación que refleja la creciente presión que enfrentan millones de hogares para cubrir sus gastos cotidianos.
Por qué importa: cuando las familias ahorran menos, tienen menos margen para enfrentar emergencias, gastos inesperados o aumentos en el costo de vida.
- Para muchos hogares hispanos, esto puede traducirse en una mayor dependencia del crédito o en la necesidad de posponer metas financieras importantes.
Ahorrar en Estados Unidos cada vez es más difícil
La tasa de ahorro personal mide el porcentaje del ingreso disponible que las personas logran guardar después de pagar impuestos y cubrir sus gastos.
Los datos más recientes muestran una tendencia preocupante:
- Abril 2025: 5,8%
- Marzo 2026: 3,2%
- Abril 2026: 2,6%
En términos simples, los estadounidenses están utilizando una mayor parte de sus ingresos para cubrir necesidades inmediatas y les queda menos dinero para reservar para el futuro.
Costo de vida sigue absorbiendo una mayor parte del ingreso
Aunque la inflación ya no avanza al mismo ritmo que en años anteriores, muchos gastos siguen presionando los presupuestos familiares.
Entre los rubros que más afectan el bolsillo destacan:
- Vivienda y alquiler
- Servicios públicos
- Transporte
- Alimentos
- Atención médica
- Seguros
Además, el informe de la BEA muestra que el gasto de los consumidores aumentó tanto en bienes como en servicios durante abril.
Para muchas familias, esto significa que el dinero alcanza para cubrir las obligaciones mensuales, pero deja poco espacio para crear una reserva financiera.
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Estrategias simples para ahorrar incluso cuando todo parece más caro
Ahorrar no siempre requiere cambios drásticos. En muchos casos, pequeñas decisiones constantes generan resultados a largo plazo.
Algunas alternativas prácticas incluyen:
Dónde guardar el dinero para que trabaje a tu favor
Además de ahorrar, también es importante elegir dónde se guarda ese dinero.
Algunas opciones que suelen ofrecer mayor rendimiento que una cuenta tradicional incluyen:
- Cuentas de ahorro de alto rendimiento
- Certificados de depósito (CDs)
- Cuentas separadas para metas específicas
- Fondos destinados exclusivamente a emergencias
Estas herramientas pueden ayudar a que los ahorros crezcan gradualmente sin necesidad de asumir riesgos elevados.
La importancia de construir un fondo de emergencia
Uno de los principales objetivos financieros debería ser contar con una reserva para imprevistos.
Un fondo de emergencia te puede ayudar a cubrir:
- Reparaciones del automóvil
- Gastos médicos inesperados
- Pérdida temporal de empleo
- Incrementos repentinos en gastos esenciales
Muchas personas creen que necesitan ahorrar miles de dólares para comenzar, pero la realidad es que todo fondo de emergencia empieza con pequeñas aportaciones regulares.
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Lo que viene
Los próximos informes económicos permitirán conocer si la caída del ahorro fue un fenómeno temporal o si se está convirtiendo en una tendencia más prolongada.
Mientras tanto, la realidad para millones de familias es clara: cada dólar cuenta más que antes.
Quienes logren controlar gastos recurrentes y construir hábitos financieros consistentes tendrán una posición más sólida para enfrentar cualquier desafío económico.