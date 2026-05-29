Ahorrar se vuelve más difícil: qué pueden hacer los hispanos ante el aumento de precios

Los estadounidenses están guardando cada vez menos dinero.

La tasa de ahorro personal cayó a 2,6% en abril de 2026 , frente al 3,2% registrado en marzo y muy lejos del 5,8% observado hace un año, según datos publicados por la Oficina de Análisis Económico (BEA).

, frente al 3,2% registrado en marzo y muy lejos del 5,8% observado hace un año, según datos publicados por la Oficina de Análisis Económico (BEA). Al mismo tiempo, el gasto de los consumidores siguió aumentando, una combinación que refleja la creciente presión que enfrentan millones de hogares para cubrir sus gastos cotidianos.

Por qué importa: cuando las familias ahorran menos, tienen menos margen para enfrentar emergencias, gastos inesperados o aumentos en el costo de vida.

Para muchos hogares hispanos, esto puede traducirse en una mayor dependencia del crédito o en la necesidad de posponer metas financieras importantes.

Ahorrar en Estados Unidos cada vez es más difícil

La tasa de ahorro personal mide el porcentaje del ingreso disponible que las personas logran guardar después de pagar impuestos y cubrir sus gastos.

Los datos más recientes muestran una tendencia preocupante:

Abril 2025: 5,8%

Marzo 2026: 3,2%

Abril 2026: 2,6%

En términos simples, los estadounidenses están utilizando una mayor parte de sus ingresos para cubrir necesidades inmediatas y les queda menos dinero para reservar para el futuro.